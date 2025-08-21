Policija je privela čak i pjesnika Apollinairea te su razgovarali i s Pablom Picassom. Obojica su puštena bez optužnice. Mona Lisa je službeno 'pronađena' u firentinskoj hotelskoj sobi 12. prosinca 1913.
Ukrao slavnu 'Mona Lisu' i iznio je kroz glavna vrata Louvrea
U ponedjeljak, 21. kolovoza 1911. Leonardova “Mona Lisa” nestala je iz Louvrea. U to vrijeme nije odmah proglašena uzbunа, smatralo se da je slika skinuta radi snimanja ili čišćenja, pa je tek sljedeći dan potpuna praznina na zidu izazvala paniku i zatvaranje muzeja. Ubrzo su pariške ulice preplavili leci s fotografijom nestalog portreta, a vijest je obišla svijet. Krađa je lansirala “La Giocondu” iz statusa slavnog renesansnog portreta u kulturni fenomen. Tisuće su dolazile vidjeti “prazno mjesto” na zidu.
