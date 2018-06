Ukrašeni cupcake u zamrzivaču može biti najviše tri mjeseca

U pripremi cupcakesa najvažnije je koristiti najkvalitetnije sastojke do kojih možete doći, a za slatke zalogaje ništa manje važna nije niti aparatura, tvrdi Marcianne Miller, autorica knjige “The Artful Cupcake” koja donosi kreativne savjete i trikove za početnike.

- Najbolje je koristiti svježe sastojke, bili to mliječni proizvodi, voće, dobro vino, vrhunska čokolada ili začini - navodi autorica. Dodaje da bi maslac svakako trebao biti omekšan kako biste ga mogli lako rezati i mijesiti, a to ćete postići tako da ga prije pečenja ostavite na sobnoj temperaturi. Umjesto njega može se koristiti i margarin, no okus u tom slučaju neće biti toliko bogat.

- Ako želite koristiti maslac ili margarin sa smanjenim udjelom masti, važno je da on sadrži bar pet do šest grama masti jer sve manje od toga neće biti dobro za pečenje. Koristite točno onu vrstu brašna koju recept zahtijeva i obavezno ga prosijte ako je tako navedeno jer će tekstura biskvita biti bolja. Svi sastojci koje koristite za izradu cupcakesa trebali bi biti na sobnoj temperaturi pa ih izvadite otprilike sat vremena prije početka pripreme, osim ako recept ne nalaže drugačije - savjetuje autorica. Umjesto plastičnog pribora birajte onaj od nehrđajućeg čelika ili stakla, a provjereni bi brendovi trebali imati prednost pred jeftinijim imitacijama, ističe autorica.

- Tradicionalno, cupcakesi se peku u malim papirnatim košaricama koje im daju prepoznatljiv rebrasti uzorak. Kad želite glatke rubove, nemojte ih koristiti, nego samo namastite kalupe za muffine. Neki slastičari preporučuju za to maslac, dok drugi smatraju da zbog njega rubovi brže dobivaju smeđu boju - upozorava autorica te preporučuje namastiti kalupe uljem i pobrašniti ih. U kuhanju se možete više “igrati” sa sastojcima, dok pečenje zahtijeva veću preciznost. Ako niste iskusni, pratite upute stručnjaka te vježbajte dok ne usavršite tehniku.

- Zagrijte pećnicu na odgovarajuću temperaturu prije pečenja, a kako rijetke pećnice održavaju istu temperaturu tijekom cijelog procesa pečenja, najbolje je kalupe staviti na sredinu rešetke - upozorava autorica. Kako bi se cupcakesi mogli dići, napunite samo dvije trećine kalupa ili manje pa ih pecite 15 do 20 minuta, dodaje.

Ako niste sigurni jesu li dovoljno pečeni, zabodite čačkalicu u sredinu kolačića. Ako izađe čista, bez sirove smjese na sebi, cupcakesi su gotovi.

- Uvijek pričekajte da se kolačići potpuno ohlade prije nego ih krenete ukrašavati. Za hlađenje će im trebati oko pola sata, a tada ih možete ukrasiti pomoću slastičarske vrećice - predlaže autorica. Većina se cupcakesa može očuvati svježima nekoliko dana, a za to ih je preporučljivo čuvati u plastičnim spremnicima u hladnjaku.

- Neukrašene cupcakese možete i zamrznuti na šest mjeseci, a ukrašene do tri mjeseca. Kada ih izvadite iz zamrzivača, ostavite ih dva do tri sata na sobnoj temperaturi, a ako želite, one bez kreme nakon toga možete i dodatno zapeći na pet minuta u pećnici ili ih kratko zagrijati u mikrovalnoj, a nakon toga ih ukrasite svježe pripremljenom kremom - predlaže Miller.