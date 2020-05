Ukupno ima 2371 mobitel i ne da ih baciti - dok se žena ljuti

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Ako okreće mobitel ekranom prema dolje, partner je sumnjiv

- Jako sam emotivan kad se radi o mojim mobitelima. Ne mogu podnijeti da netko gurne moj mobitel na pod, ogrebe ga, to su moje bebe - kaže kolekcionar Yayesh Kale, Indijac koji je dosad skupio impresivnu kolekciju različitih mobilnih telefona. Prebrojavanje je pokazalo da je u pet do šest godina skupio 2371 primjerak.

Mobiteli mu stižu iz cijelog svijeta, a njegova je supruga, naravno, jako ljuta na njega.

- Ljuti se, jer sam sve ladice i ormare nakrcao mobitelima. Mobiteli su nam u spavaćoj sobi, u svim ormarima u stanu, svuda po kući - priča.

Foto: Schreenshoot

Njegova opsesija mobitelima započela je od njegovog prvog telefona, Nokije 3310. Jedan incident pokazao mu je koliko je taj mobitel otporan.

- Razgovarao sam kad me je jedan prijatelj gurnuo i mobitel mi je pao s drugog kata na hodniku koledža. Potrčao sam dolje, prilično napet, pitajući se hoće li više raditi ili ne. Vratio sam bateriju i telefon je, na moje iznenađenje, radio bez problema. Tako je započela moja ljubav prema Nokiji - priča mladić.

Foto: Schreenshoot

Kad otkupljuje novi mobitel, Yayesh vodi računa o nizu detalja. Važno mu je, prije svega, da je aparat u dobrom stanju, odnosno original, bez bitnih promjena. Također, mora raditi.

- Ne kupujem ih samo da bih ih imao, nego i da ih mogu ponekad i koristiti - kaže. Dodaje kako ga obitelj i prijatelji gledaju različito. Za neke je samo 'opaljen', dok su neki pomalo ponosni na njega. A ima i onih koji kažu da je ulupao veliki novac u tu, mrtvu investiciju, no on to ne doživljava tako.

Njegov je kolekcionarski duh prepoznat i postao je poznat po tome u Indiji, no kaže kako on razmišlja šire. Tako planira aplicirati u Guinnessovu knjigu rekorda, jer vjeruje da ima šanse za to da postane rekorder. Za njega bi to bila potvrda prestiža, kaže. No, za njega je to i puno više od toga.

- S puno pažnje se odnosim prema tim mobitelima. Dok gledam u njih, osjećam se sretno

