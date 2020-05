Ako okreće mobitel ekranom prema dolje, partner je sumnjiv

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Nevjera započinje u mislima, a ljudi najčešće varaju na poslu

Postoje neki vrlo očiti znakovi da vas partner vara, a neki baš 'bodu oči'. No, čini se da je jedan od najznakovitijih ako partner ostavlja mobitel s ekranom okrenutim prema dolje, jer kao da pokušava sakriti nešto što ne biste smjeli otkriti, smatra australska terapeutkinja Melissa Ferrari.

Iako to izgleda kao nevina navika, ona kaže da bi to moglo skrivati nešto ozbiljno.

- Ako partner iznenada počne postavljati mobitel s ekranom na dolje, nakon godina veze, to može biti razlog za sumnju. No, kad se već počne događati, možda je stvar u tome da ste već propustili dosta znakova koji ukazuju na problem u vezi . Pogotovo ako se partner čini manje zainteresiran za komunikaciju i kao da je mislima negdje drugdje - kaže.

Dodaje kako je relativno čest znak problema to da partner ostaje spavati u drugoj sobi.

Znakovi upozorenja na koje treba obratiti pažnju

Znakovi mogu ovisiti o tome s kakvim tipom prevaranta imate posla, odnosno mogu ukazivati na to je li vas partner stvarno prevario, čini li to često, ili samo ponekad. Evo mogućih razlika:

Serijski varalica: Teže ih je otkriti jer su svladali 'zanat'. Čim ih pitate za to gdje su proveli noć, odmah se počinju braniti, U istom dahu će priznati neupitnu ljubav prema vama i predložiti vam da potražite pomoć oko toga da se riješite vlastitih nesigurnosti. Reći će vam da je to njihov bivši/bivša, koji je bio nesiguran oko prekida, ili jednostavno da - imaju prijatelje suprotnog spola, prenosi The Sun.

Povremeni varalica: Puno puta će vam reći da vas voli, ali to neće pokazati djelima. Imat će trenutke u kojima se osjeća kao 'krivac', pa ćete dobivati neočekivane poklone. Vodit će vas na lijepa mjesta, uz nježni razgovor, a onda se naglo distancirati zbog 'stresa na poslu'. Inače su to sanjari.

Foto: Dreamstime

Mobitel je glavna veza s drugim partnerom

Neka su istraživanja pokazala da čak 56 posto ispitanika kad kontaktira s drugim partnerom dok je u vezi to čini upravo putem mobilnog telefona. Slijedi pomno praćenje e-pošte (44 posto), dok 20 posto partnera u nevjeri komunicira putem web stranica za spajanje partnera. Imajte na umu da ni društveni mediji nisu sigurni, jer 20 posto varalica koristi i te kanale za komunikaciju s ljubavnicima, dok 11 posto njih čak ima i tajni telefon.

Budući da se sve ove metode danas mogu koristiti na jednom mobilnom uređaju, zapravo ima puno smisla u pretpostavci da skrivanje mobitela može ukazivati na to da vam partner nije vjeran, iako ima i mnogo onih koji postavljaju telefon ekranom prema dolje, tvrdeći da to nema baš nikakvo značenje. Ukratko, to možda nije siguran znak prevare, ali vrijedi obratiti pažnju na ponašanje partnera, ako to primijetite.

