Ulica kao modna pista: Točkice i trapez ponovno su u trendu

Iako proljeće kalendarski još nije počelo, s prvim zrakama sunca na špici su niknuli prvi modni trendovi. Još se skrivaju ušuškani u zimske kombinacije, ali je očigledno da su djevojke već počele nositi trendove prikazane na upravo završenim tjednima mode.

Moda je najzabavnija kad se igra u društvu, a neka od pravila proljetne mode dikitiraju pomalo zaboravljen trapez kroj - hlače i suknje koje nas vraćaju u doba hipija i rock'n'rolla, pa bi bilo dobro zaviriti u stare ormare. Tu je i točkasti uzorak koji treba biti efektan i na lepršavim tkaninama, za početak crno-bijeli, a kasnije ćemo se ohrabriti i na žive boje.

Vratila se i omražena logomanija, koja bahato ističe brendove na odjeći, no vječna maslinasta dosad je bila prisutna kroz vojnički stil, a od ovog proljeća počinje marširati u ženstvenim izdanjima. Neonske boje i metalik nijanse sramežljivo se pojavljuju u obliku pojedinih komada, ali nas taj futuristički trend svejedno dočekuje i od jeseni, pa je poželjno da se što prije sprijateljimo s njim. Kontrasti su u modi i društvu; spajajmo nespojivo i prihvatimo različitosti!

VIKTORIA ŠAFRANIĆ, urednica portala Elegant.hr & JANA LULIĆ, financijska menadžerica

Viktoria i Jana kažu da im ne treba poseban razlog za sređivanje. Viktorija nosi baloner Bandolera, košulju i hlače Zara, torbu Silvian Heach, tenisice Adidas i naočale Izipizi. Jana je izazlazak u grad odabrala kaput, haljinu i torbu Zara, čizme Mango i naočale s web shopa.

Foto: Goran Čižmešija

SANELA VELAGIĆ, model & KATHARINA HEBLING, studentica odnosa s javnošću

Uvijek smo sređene jer smatramo da za to ne trebamo neki poseban razlog, složne su prijateljice Sanela i Katharina.

Sanela je za kavu s prijateljicom odjenula no name jaknu, majicu Balmain, torbu Gucci, hlače Zara i cipele Balenciaga. Katharina nosi kaput Patrizia Pepe, torbu Furla i čizme Zara.

Foto: Goran Čižmešija

MIA MATULJA & ANTONIJA ARATIKOVIĆ, ekonomistice

Volimo modu i rado eksperimentiramo s trendovima, složne su Antonija i Mia.