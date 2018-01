Street style: Minice u glavnoj ulozi - sve ostalo ih naglašava

Mini suknju je izmislila početkom 60-ih godina prošlog stoljeća Engleskinja Mary Quant, koja je u svom butiku prodavala odjeću kakva se tad nije mogla pronaći na tržištu. Nakon što je 1962. godine Vogue objavio prilog o njenom radu, mini suknja dobila je priznanje modne branše kao revolucionaran izum u rangu s Diorovim “New Lookom”, ali kao moda za mase.

Mini suknje se do tada nisu nosile, trebalo je neko vrijeme da društvo prihvati tu za to vrijeme hrabru modu, a s vremenom je i kraljevska obitelj prihvatila modu kraćih suknji, doduše malo produženih u odnosu na zamisao Mary Quant. Počeli su ih nositi svi, a najpoznatija ambasadorica je manekenka Twiggy, koja je zbog svog u to vrijeme premršavog izgleda i danas sinonim za vitke djevojke.

Foto: Dreamstime

Zbog svoje popularnosti minice su se nosile i zimi, a da bi se žene zaštitile od hladnoće, na tržištu su se pojavile hulahopke. Novoj dužini suknji prilagodili su se i ostali artikli, kaputi i čizme naglašavali su atraktivnost minice. Prema istom načelu funkcioniraju i današnji trendovi, a zima nije prepreka da žene istaknu noge.

LUCIJA RAŽOV - STRUČNA SPECIJALISTICA TURIZMA

Nosim bundu Mango, šešir, minicu i čizme Zara, torbicu Furla i naočale Fendi. Sredila sam se zbog sebe kao što to radim i svaki dan.

Foto: Goran Čižmešija

KATARINA GUČANIN - EKONOMISTICA

Nosim naočale Gucci, no name jaknu, torbicu Furla, a suknja i čizme su iz Zare. Ovo je moja kombinacija za omiljenu subotnju kavu na špici.

Foto: Goran Čižmešija

ROMANA DUGANDŽIJA - PR MENADŽERICA U AGENCIJI RED

Nosim naočale Ray Ban, kaput i suknju Zara, no name torbu, a čizme su Mango. Za moje uobičajeno jurcanje po gradu volim minice pristojne dužine.

Foto: Goran Čižmešija

ZITA NAKIĆ - GRAFIČKA DIZAJNERICA

Nosim kapu i sako H&M, naočale Sheriff&Cherry, kaput Marks&Spencer, suknju Mango, a čizme i ruksak su s Asosa. Idem na posao pa na kavu.

Foto: Goran Čižmešija

SARA VULINOVIĆ ZLATAN - MODEL I PODUZETNICA

Nosim kaput Max&Co, pulover H&M, minicu Topshop, torbu Prada i čizme Cesare Paciotti. Moja kombinacija za popodnevnu kavu.

Foto: Goran Čižmešija

VALENTINA BEG i ERBLINA MORINA - STUDENTICE PRAVA

Valentina nosi kaput True, džemper H&M, suknju iz sestrina ormara, a rukavice, torba i čizme su iz Gulivera.

Erblina nosi kaput i čizme Šaptač cipelama, haljinu C&A i torbicu iz Zare.