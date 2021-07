Céline Centino (26) iz Züricha ima 508.000 pratitelja na Instagramu, ali unatoč tome, ne može naći dečka već sedam godina.

Švicarska Influencerica dosad je potrošila 170.000 kuna na operacije kojima je poboljšala svoj izgled i sada kaže kako je prelijepa i da joj se muškarci zbog toga boje prići.

POGLEDAJTE VIDEO - bizarni anti-age tretmani:

- Znam izaći s prijateljicama i dečki me gledaju, proždiru me očima, ali kada im se osmjehnem kako bi ih potaknula da priđu, oni to nikad ne naprave. Ponekad mi priđu u klubu, ali takvi su obično toliko pijani da s njima ne mogu ni razgovarati - požalila se.

U rijetkim situacijama kada i uspije s nekim izaći na spoj, dečki su obično toliko nervozni da ne znaju što bi joj rekli.

- Uvijek su tako sramežljivi i plahi u početku, ali kada počnemo pričati i vide da sam draga, malo se opuste. Meni je slatko kako su nervozni na početku. Dečki kažu da imam snažnu auru i da mogu osjetiti moju prisutnost u prostoriji čak i ako me ne vide - rekla je.

Ona pak jako želi imati ozbiljnu vezu kako bi s nekim mogla provoditi slobodno vrijeme.

- Nemam neki posebni tip muškarca. Dečko bi trebao biti visok, ili barem viši od mene, a ja imam 162 cm. Volim i kada imaju smisla za humor i mogu me nasmijati. No što se tiče kose ili lica, nije me toliko briga, mislim da je osobnost važnija od izgleda - opisala je kakvog dečka traži.

Kaže da ne pridaje toliko pažnje izgledu i zato jer su je u mladosti često zadirkivali zbog njezinog izgleda.

- Prije sam bila jako nesretna, mislila sam da sam ružna i osjećala sam se zatočeno u svom tijelu. Radila sam naporno kao frizerka i uštedjela sam za operaciju grudiju. Do sada sam tri puta povećavala grudi i svakih nekoliko mjeseci stavljam filere u lice. Moja mama kaže da mi to ne treba, ali mislim da je samo zabrinuta zbog operacija. Ipak se na kraju radi o mom tijelu. Nakon što su me godinama zadirkivali, napokon sam sretna sa svojim tijelom i time kako izgledam, imam puno prijatelja i divnu obitelj, samo mi fali dečko s kojim bih to sve podijelila - zaključila je za Daily Mail.