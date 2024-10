Ultrazvučni test otkriva rak jajnika u 96 posto slučajeva

Najprecizniji ultrazvučni test može otkriti 96 posto karcinoma jajnika kod žena u postmenopauzi, pokazalo je novo istraživanje, a rezultati upućuju na to da bi upravo taj test trebao zamijeniti test standarda skrbi koji se trenutačno koristi, slažu se britanski stručnjaci.

Od šest ispitanih dijagnostičkih testova, model IOTA ADNEX, koji nastoji otkriti kako kvržica izgleda pri ultrazvučnom pregledu, bio je najprecizniji i uz njegovu pomoć rak jajnika otkriven je u čak 96 posto slučajeva.

Ovaj ultrazvučni test znatno nadmašuje trenutačni standard skrbi u Velikoj Britaniji, tvrde britanski stručnjaci koje predvodi profesorica Sudha Sundar sa Sveučilišta u Birminghamu.

Po njihovu mišljenju otkrića ukazuju na to da bi upravo ovaj test trebao zamijeniti trenutačni standard testa skrbi u Velikoj Britaniji, nazvan indeksom rizika od malignosti (RMI1), koji identificira 83 posto karcinoma jajnika.

Premda će test s većom preciznošću vjerojatno dovesti do toga da će se i kod određenog broja žena koje nemaju rak pokazati mogućnost većeg rizika od razvoja raka jajnika, stručnjaci se slažu da bi to bilo općenito korisno.

- Prvi je put u istoj populaciji provedena izravna studija svih dostupnih testova raka jajnika. Proučavali smo njihovu korist kod simptomatskih žena u postmenopauzi koje imaju najveći rizik za razvoj ovog tipa raka - rekla je prof. Sundar, dodavši kako je "ispitivanje pokazalo da ultrazvučni protokol IOTA ADNEX ima najveću osjetljivost kada je posrijedi otkrivanje raka jajnika u usporedbi sa standardom skrbi i svim ostalim testovima."

- Otkrili smo da će veća osjetljivost IOTA ADNEX modela vjerojatno dovesti do toga da će se kod određenog broja žena koje nemaju rak pokazati mogućnost većeg rizika od njegova razvoja, no o tomu smo razgovarali s pacijenticama, s dobrotvornom organizacijom za borbu protiv raka jajnika Target i sa stručnjacima NHS-a. Svi su se složili da bi ženama u postmenopauzi, kod kojih je rizik od razvoja raka jajnika veći to koristilo. Rana dijagnoza raka jajnika od ključne je važnosti i drago nam je što ovo istraživanje pokazuje da postoje precizniji načini korištenja ultrazvuka, jer, što se rak jajnika brže i ranije dijagnosticira, to ga je lakše liječiti i rezultati su uspješniji - rekla je Annwen Jones, izvršna direktorica tvrtke Target Ovarian Cancer.

- Uz ovo inovativno istraživanje moramo se fokusirati na poticanje veće svijesti o simptomima raka jajnika da bi se žene u određenom trenutku znale obratiti svojim liječnicima primarne zaštite ili ginekolozima zbog testiranja i da bi im, što je prije moguće bilo omogućeno najkvalitetnije liječenje. Ključno je da se novi načini rada poput ovoga uvedu što prije - dodala je.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Lancet Oncology.