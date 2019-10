'Umalo sam umrla zbog gripe, na cijepljenje gledam drugačije'

Prošle godine, nešto prije mojeg 52. rođendana, oboljela sam od gripe i provela više od tjedan dana u medicinski izazvanoj komi. Liječnici nisu mogli obećati mojem suprugu da ću preživjeti. Bila sam toliko bolesna da sam u bolnici provela 25 dana, prisjetila se Rosalind Schell iz Australije.

- Radi se o tome da prije toga nikada na gripu nisam gledala kao na nešto veliko i ozbiljno, jer nikada je nisam ni imala. Radim kao stjuardesa skoro 30 godina, letjela sam po cijelome svijetu i nikada se nisam suočila s tom opakom bolešću. Mislila sam da sam neuništiva, ali nisam bila u pravu - nastavila je.

Probudila se jedno jutro prošloga srpnja i osjećala se loše, no vjerovala je da se prehladila jer je u to doba u Australiji bila zima. Bila je vrlo umorna, postajala je sve više letargična, a kada je došla večer, nije imala apetita.

- Preskočila sam večeru s prijateljima koji su me posjetili, a to nije nimalo nalik na mene. Sljedećeg jutra nastavila sam drhtati, jednostavno se nisam mogla zagrijati. Moj suprug me odveo liječniku. Temperatura je bila 40,5 stupnjeva Celzijusovih, no liječnik me poslao kući i rekao da uzmem malo paracetamola, a ako mi bude lošije, da odem u bolnicu. Šest sati kasnije toliko sam kašljala da sam povraćala. Borila sam se sa disanjem. Bila sam toliko slaba da nisam mogla doći do automobila pa je muž pozvao Hitnu pomoć - ispričala je.

U bolnici su zaključili kako se radi o gripi i stavili su je na kisik. Prvi nalazi krvi pokazali su, kaže, da si joj glavni organi u opasnosti od zatajivanja pa je završila na odjelu intenzivne njege. Pratili su rad srca i pluća.

- Sjećam se kako su svi liječnici i medicinske sestre gledali u ekran iznad moje glave, a ne u mene. Vidjela sam da odmahuju glavom. Objasnili su mojem mužu da, ako zasićenost kisikom ne bude dovoljno visoka, organi bi mi se mogli ugasiti. A, ako jedan organ zakaže, stvara se domino efekt te bi svi organi mogli prestati s radom. U tom trenutku sam se osjećala nestvarno, kao da se to događa nekom drugom - rekla je Rosalind.

Tri dana kasnije situacija nije bila bolja, i dalje se borila sa disanjem. Na licu joj je bila maska koju je stalno pokušavala maknuti, no osoblje ju je upozoravalo da to ne radi jer bi mogla umrijeti. Liječnici su je tada odlučili staviti u umjetno izazvanu komu kako bi aparat za 'disao umjesto nje' jer su tako šanse za oporavak bile veće.

- Tada to nisam znala, no nisam mogla disati jer sam imala pneumoniju u donjem desnom plućnom krilu. Do vremena kada su inducirali komu, ta upala se proširila i na lijevu stranu pluća. Gušila sam se - prisjetila se.

Kada su je probudili iz kome, u bolnici je provela još 11 dana, a tada je mogla kući. Pluća su se oporavila i opet je mogla normalno disati. Nakon tog neugodnog iskustva shvatila je koliko važno se cijepiti protiv gripe.

- Liječnici su rekli da je moje iskustvo, iako neuobičajeno, ozbiljna komplikacija koja se može dogoditi sa normalnim sojem gripe. Istina je da su stariji ljudi i djeca skloniji komplikacijama, ali ja sam primjer da se to može dogoditi neovisno o tome koliko godina imate. U bolnici je ležao mladić od nekih 20-ak godina, imao je gripu i na kraju nije preživio. Zašto sam ja ostala živa, a on nije, ne znam. Iskreno, nikada ne bih razmišljala o cijepljenju da mi se to nije dogodilo. Do kraja života ću se cijepiti protiv gripe - rekla je, a prenosi Prevention.

