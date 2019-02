Umirovljenica Dunja gimnaziji u Varaždinu donirala 75.000 kn

Lani mi je palo na pamet odužiti se svojem gradu tako što ću donirati novac za koji smo suprug i ja predano radili. Odabrala sam tri institucije koje su obilježile mene i moj život.

[video: 1204410 / Specijal o Dunji Bezjak koja je donirala 225.000 kuna gradu Varaždinu]

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kazala nam je tako nekadašnja učenica varaždinske Prve gimnazije, Dunja Bezjak (75). Ona je svojoj školi i još dvjema varaždinskim institucijama donirala po 75.000 kuna. U mirovinu je otišla prije 15 godina s mjesta profesorice engleskog i njemačkog jezika u Srednjoj ekonomskoj školi u Mariboru, gdje je radila više od 30 godina.

- S obzirom na moje međunarodne aktivnosti u školi, sva znanja koja sam tamo stekla prenosila sam profesorima i učenicima moje bivše Gimnazije u Varaždinu. Odlično sam surađivala sa svim ravnateljima. Radila sam i na promociji Varaždina, pa sam kao članica međunarodnoga Kluba žena u Ljubljani u grad dovodila članice - supruge veleposlanika, zastupnika stranih poduzeća u Sloveniji - kaže gospođa Bezjak.

Njezini napori nisu ostali nezapaženi, pa je prije deset godina dobila Nagradu grada Varaždina. Iste je godine dobila i orden tadašnjeg hrvatskog predsjednika Stipe Mesića za promociju hrvatske kulture u Sloveniji i Austriji. Bila je to, kaže, plaća za sav njezin trud.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Iako živim u Mariboru, pratim varaždinsku kulturu i događanja kao i kulturu cijele Hrvatske. Jako cijenim što se ravnateljica varaždinskoga kazališta Jasna Jakovljević izborila za status nacionalnoga kazališta. Zato sam odlučila, kad se obnavljala Velika koncertna dvorana, donirati 75.000 kuna. Prateći rad gimnazije, vidjela sam da ta škola ide u korak s vremenom, pa sam odlučila učenicima dati pet stipendija po 15.000 kuna, i to dvije za engleski, dvije za slovenski i jednu za njemački jezik. Stipendisti će dva tjedna u inozemstvu učiti jezik, kulturu i način života te zemlje - kaže Dunja Bezjak.

U školi su joj posebno zahvalni.

- Iznenađeni smo donacijom gospođe Bezjak, jer je to jedinstveno u Hrvatskoj. Nismo imali do sada slučaj ni da pravne osobe toliko doniraju. Učenicima se to strašno dopalo - rekla je Janja Banić, ravnateljica varaždinske Prve gimnazije.

Treću donaciju namijenila je varaždinskoj Galeriji starih i novih majstora, kojoj je odlučila darovati šest slika slovenskih akademskih slikara s motivima kaštelanske i makarske rivijere, te motivima viškog boja. Dunja zadnjih 12 godina sa suprugom živi na relaciji Maribor - Vis, pa se aktivno uključila u promociju Visa i viške kulture u Sloveniji i Austriji.