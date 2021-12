Blagdansko darivanje zbližava ljude i jača obiteljske, prijateljske te ljubavne veze, a pritom novac ne mora odigrati važnu ulogu. Tako je dar od srca mnogo vredniji od skupoga gadgeta, parfema ili odjevnog predmeta. Primjerice, ovaj Božić voljenome možete darovati zajedničku fotografiju, čestitku u kojoj ćete napisati zašto ga volite ili pripremiti njegov omiljeni desert.

No u osobito dragom sjećanju neće im ostati predmeti koje im kupite nego zajednička iskustva, npr., odlazak na koncert, izložbu, u kino, na tečaj plesa ili izlet u prirodu. Darivanje oslobađa endorfine, hormone sreće, te usrećuje više više nego primanje poklona, slažu se psiholozi.

Osim toga, ako ste velikodušni i nesebični, zračite pozitivnom energijom koja će kad-tad biti nagrađena, a i druge ćete potaknuti da se ponašaju slično vama. A ako dobijete poklon koji vam se ne sviđa, ne smijete to darovatelju pokazati jer on je sigurno imao dobru namjeru, a i to je već dar.

Pripazite da pokloni budu u skladu s vašim financijama. Potrošite li previše, osjećat ćete grižnju savjesti, a i mogli biste primatelja dovesti u neugodnu situaciju jer će se osjećati dužnim odvratiti vam jednako skupim darom. Također, pripazite da ne napravite pogrešku koji mnogi rade - kupuju ono što se njima sviđa, a ne primatelju.

Božićni blagdani su idealno doba za kreiranje obiteljskih rituala koja djeci daju osjećaj sigurnosti i zajedništva. Potaknite ih da vam pomognu u pripremi kolača, izradi božićnih ukrasa, kićenju bora, ali i biranju darova za ostale ukućane. Povedite ih na božićne predstave ili koncerte. A da biste ih naučili velikodušnosti, recite im da odaberu igračku koju su spremni darovati siromašnoj djeci.

Prije nego što kupite dar za drage ljude, pažljivo slušajte kada vam govore o nečemu što im se sviđa. Tako ćete, između redaka pročitati što bi ih obradovalo. Ako niste u tome uspjeli, samo se prisjetite njihovih hobija pa nabavite dar vezan uz njih. Nećete pogriješiti ni s poklon-bonovima ili pretplatama.

Ako zbog udaljenosti ne možete provesti Božić s najdražima, obradovat ćete ih snimkom obiteljskog slavlja, kićenja bora, a djeca mogu otpjevati božićnu pjesmu ili ispričati svoje vesele zgode. Poklone nikad nemojte slati preko posrednika, nego ih uvijek uručite osobno, a i pristojno ih je otvoriti pred darivateljem. Poslovnim suradnicima nemojte kupovati preintimne darove.