<p>Kad razmišljamo o rođendanskim zabavama, zamišljamo kičaste natpise, smiješne torte, mnoštvo balona i alkohola, no kad je jedan čovjek stigao na proslavu kojom je obilježio 33. godinu života, nije ga to dočekalo.</p><p>Umjesto toga, Eli McCann došao je na svoj vlastiti 'sprovod'.</p><p>Njegov dečko Skylar Westerdahl (koji je sada njegov suprug) smislio je neobičnu ideju da mu prirede sprovod jer je smatrao da ljudi ne bi trebali umrijeti kako bi njihovi prijatelji rekli zašto ih vole.</p><p>Skylar je za tu prigodu ukrasio kuću lažnim lijesom, izrađen od daske za glačanje i jastuka. Također je objesio Elijeve fotografije po mjestu i dogovorio da se svi gosti odjenu u crno.</p><p>Da bi stvari bile još realnije, Skylar je također uputio ljude da za vrijeme 'sprovoda' ignoriraju Elija kao da je zapravo mrtav.</p><p>Zbog toga se Eli osjećao gotovo kao duh, potajno nadgledajući vlastiti sprovod. </p><p>Odvjetnik koji živi u Salt Lake Cityju u državi Utah rekao je da ga je kreativnost partnera ostavila 'bez teksta', prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/man-arrives-birthday-party-find-22890114">Mirror</a>.</p><p> - Rekao mi je da idemo na lijepu večeru pa se moramo dotjerati. Dvadeset minuta kasnije stigli smo do kuće prijatelja gdje sam mogao vidjeti da su svi prozori zatamnjeni zavjesama, što se meni činilo neobičnim. Rekao je da se moramo zaustaviti unutra i pozdraviti pa sam izašao iz automobila. Čim smo ušli ugledao sam 15-ak svojih prijatelja koji su svi odjeveni u crno sjedili na stolicama pretvarajući se da tiho plaču. Moj je suprug odmah sjeo, a prijatelj u svećeničkoj odjeći stao je i poželio dobrodošlicu svima na moj sprovod. Svi su se pretvarali da me nisu mogli vidjeti ili čuti kroz cijelu službu - prisjeća se.</p><p>- Nakon što sam shvatio da me ignoriraju, samo sam sjeo na jednu od stolica i gledao sve. Bilo je tako šarmantno, smiješno i morbidno i volio sam svaku sekundu - kaže Eli.</p><p>Pogreb je trajao oko 30 minuta i prikazivao je prezentaciju fotografija postavljenih uz glazbu klasika Bette Midler, Wind Beneath My Wings.</p><p>Tu je također pročitana osmrtnica koju je napisala njegova kolegica, Meg Walter, a i njegova majka pomogla je u izradi programa.</p><p>Nakon službe održana je redovita zabava na kojoj su se ljudi prestali pretvarati da ne mogu vidjeti Elija.</p><p>- Bilo je tako savršeno - rekao je Eli.</p>