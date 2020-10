Zavr\u0161ili su razdvojeni nakon \u0161to je Joseph morao na operaciju na kojoj su mu amputirali nogu. Nakon toga on je morao na rehabilitaciju, a Eve ga nije mogla\u00a0\u00a0posjetiti uslijed pandemije korona virusa. Obitelj je pomagala u tome da se svaki dan \u010duju telefonom i organizirala nekoliko posjeta Eve lje\u010dili\u0161tu. No, sve \u0161to su mogli bilo je da joj on mahne s prozora.\u00a0

Kad je Eve u kolovozu preselila u ustanovu za njegu Rosecastle, u\u00a0Delaney Creek na Floridi, osoblje joj je pomagalo da se ona i Joseph svakodnevno \u010duju.

Clary Abreu, koordinatorica za dru\u0161tveni \u017eivot korisnika ka\u017ee kako je pro\u0161li tjedan kad je Joseph trebao useliti u dom Eve bila toliko uzbu\u0111ena da je cijelu no\u0107 i jutro prohodala okolo.\u00a0Kad je napokon do\u0161ao trenutak susreta, ona je snimila video, koji je objavljen na stranicama ustanove na Facebooku. Njihov zagrljaj nakon tako dugo vremena dirnuo je mnoge, donosi portal Metro.\u00a0