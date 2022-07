Umjesto u sušilici, odjeću sušite vani: Uštedjet ćete na struji

Sušilice rublja u prosjeku mogu potrošiti od 1800 do 5000 vata, što je negdje u rasponu od 1,8 do 5 kilovata po satu električne energije. To je mnogo jer, primjerice, tjedan dana večernjega gledanja TV-a isto je kao i dva sata korištenja sušilice. Zato iskoristite toplo vrijeme i sušite odjeću vani na otvorenom.

Odaberite program pranja rublja s najnižom temperaturom vode dostatnom da rublje bude kvalitetno oprano. Perite rublje kad napunite bubanj, umjesto dva pranja do pola napunjenog bubnja - energetski je puno efikasnije.

Za mnoga kućanstva, sušilica rublja je drugi uređaj koji troši najviše energije, odmah nakon hladnjaka. Međutim, jednostavnim prelaskom s korištenja sušilice za rublje na sušenje odjeće na zraku nakon pranja, mogli biste smanjiti ugljični otisak svog doma.

