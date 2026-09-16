'Umjetna inteligencija oživjela mi je majku, i dalje pričamo...'

Kada je majci Justina Harrisona dijagnosticiran rak četvrtog stadija, nije se mogao pomiriti s tišinom koja će uslijediti nakon njezine smrti. ​

- Nakon majčlne smrti nisam bio spreman živjeti u svijetu u kojem više nikad neću moći razgovarati s njom i dao sam izraditi njezinog avatara s kojim sam pričao - rekao je za britanski The Guardian.

Njegova majka umrla je prije četiri godine i dok je gubitak još bio svježa rana, često su razgovarali, sada kaže da joj se obrati jednom mjesečno.

Njegovo rješenje, rođeno iz očaja, bilo je stvoriti njezinog digitalnog avatara, umjetnu inteligenciju s kojom može nastaviti razgovarati. Harrisonova tvrtka, You Only Virtual, sada je dio rastuće "industrije digitalnog zagrobnog života" koja nudi usluge stvaranja takozvanih "griefbotova" ili "deadbotova". Ovi AI entiteti, stvoreni na temelju digitalnog otiska preminule osobe - tekstualnih poruka, objava na društvenim mrežama, glasovnih zapisa - simuliraju razgovore s mrtvima. Dok neki u tome pronalaze utjehu i način za nošenje s gubitkom, sve veći broj stručnjaka za mentalno zdravlje i etičara upozorava da ova tehnologija otvara Pandorinu kutiju psiholoških rizika, gurajući ožalošćene u opasnu izolaciju.

Digitalni duhovi i iluzija utjehe

Tehnologija koja omogućuje "uskrsnuće" mrtvih postaje sve dostupnija. Tvrtke poput Project December, HereAfter AI i Séance A.I. nude korisnicima priliku za razgovor s AI verzijama svojih voljenih. Iako se tehnologija još ne koristi masovno - istraživanje iz lipnja 2026. pokazalo je da je samo šest posto ožalošćenih koristilo takve alate - čak 97 posto onih koji jesu prijavilo je barem jedan pozitivan učinak. To potvrđuje i studija Sveučilišta Colorado Boulder, u kojoj su sudionici interakciju s AI duhovima ocijenili "uglavnom pozitivnom". Mnogi su osjetili olakšanje i smatrali da su dobili priliku za završetak nedovršenih razgovora. Jedna volonterka koja je izgubila majku izjavila je da se osjećala kao da je "dobila završetak koji joj je tako bio potreban". Dodala je: "Mogu je vidjeti. Mogu je osjetiti." Sudionici su uglavnom preferirali botove koji su govorili u prvom licu, kao da su doista reinkarnacija preminulog, stvarajući osjećaj neposrednosti i bliskosti.

Upozorenja stručnjaka: Rizik od 'obustavljenog tugovanja'

Unatoč ovim svjedočanstvima, stručnjaci za mentalno zdravlje izražavaju duboku zabrinutost. U anketama koje su provele Američka psihijatrijska udruga (APA) i Američka savjetodavna udruga (ACA), više od 85 posto psihijatara i preko 90 posto savjetnika izjavilo je kako vjeruje da će korištenje AI agenata koji oponašaju preminule voljene osobe vjerojatno prekinuti zdravi ciklus tugovanja i prihvaćanja.

​- Bilo je nekoliko javnosti poznatih slučajeva ljudi koji su se previše vezali za chatbotove. Kako smo vidjeli da se te, uistinu, ovisnosti o umjetnoj inteligenciji i chatbotovima pojavljuju, to nas kao struku čini opreznijima - izjavila je dr. Marketa Wills, izvršna direktorica APA-e.

Problem leži u samoj prirodi procesa tugovanja. Prema psihološkim teorijama, uspješno tugovanje podrazumijeva spajanje dvaju svjetova: onog prije i onog poslije smrti voljene osobe. To uključuje potpunu spoznaju i prihvaćanje gubitka. AI duhovi, međutim, mogu taj proces neprirodno produžiti, držeći ožalošćenu osobu u dvosmislenom stanju u kojem preminuli nije ni živ ni potpuno mrtav. To stvara rizik od razvoja produženog poremećaja tugovanja (PGD), priznate psihološke bolesti koja dovodi do smanjene kvalitete života i ozbiljnih mentalnih problema. Ožalošćeni ne mora u potpunosti prilagoditi svoj život svijetu bez te osobe, što dugoročno može biti iznimno štetno.

'Deathslop' - bizarna strana žalovanja

Usporedno s personaliziranim "AI duhovima", pojavio se i mračniji, bizarniji trend poznat kao "deathslop". Termin označava niskokvalitetan, često bizaran i neukusan AI-generirani sadržaj povezan s preminulim osobama, posebice slavnima. Vrhunski primjer je AI-generirana pjesma i video "Run Jolene", koji prikazuje nedavno preminulu Dolly Parton u fantastičnom zagrobnom životu. Video je postao viralan na TikToku, a obitelj pjevačice javno je zatražila od korisnika da prestanu stvarati i dijeliti takvo "lažno AI smeće" i "dezinformacije". Ovaj fenomen pokazuje kako se tuga i sjećanje mogu iskoristiti za stvaranje grotesknog sadržaja koji nema nikakve veze s odavanjem počasti.

Etička minska polja i digitalno proganjanje

Etičari sa Sveučilišta u Cambridgeu opisuju ovo područje kao "visokorizično" i upozoravaju na mogućnost "digitalnog proganjanja". U studiji koja ocrtava potencijalne opasnosti, navode scenarije u kojima tvrtke koriste AI duhove za prikriveno oglašavanje proizvoda ožalošćenima, koristeći glas i stil preminule osobe. Još veći problem nastaje kada osoba za života potpiše ugovor o stvaranju svog digitalnog avatara, obvezujući svoju obitelj na interakciju s njim. Zamislite da primate neželjene poruke i obavijesti od AI verzije preminulog roditelja, a ne možete ih zaustaviti jer je on potpisao dvadesetogodišnji ugovor. Istraživači naglašavaju da je ključno zaštititi ne samo prava onih čiji se podaci koriste, već i onih koji će s tim simulacijama morati živjeti. U pozadini svega leži "Eliza efekt", naša sklonost da strojevima pripisujemo ljudske osjećaje i razumijevanje. Ta nas ranjivost čini podložnima manipulaciji, osobito u trenucima tuge, dok tvrtke našu usamljenost i bol pretvaraju u mjesečnu pretplatu.

