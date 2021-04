U trgovinama postoje mnoge boje za pisanice i to su dodaci ili aditivi uobičajeno se koriste u prehrambenim proizvodima koji mijenjaju izgled i svojstva konačnog proizvoda. Zbog boje proizvodi postaju zanimljiviji, naročito djeci jer boje izazivaju emocije.

S umjetnim bojama jaja se jednostavno boje uranjanjem u otopinu na neko vrijeme, a bojanje će biti kraće ako je bojilo koncentriranije. Često se oboja i bjelanjak.

Na mnogim bojama često piše da se tijekom bojanja mora dodati i ocat i to je zato što većina boja bolje prianja na ljusku u kiselim otopinama.

Jednom kada pojedemo boju, ona se razgrađuje, ali ponekad samo djelomično. Mogu nastati i spojevi koji mogu potaknuti različite smetnje. Iako su ove boje dostupne na tržištu, potrošači bi trebali s određenom kritikom promišljati o potencijalnim učincima.

Većini uglavnom neće biti apsolutno ništa, ali poneki mogu imati reakcije. Zato je važno biti informiran i redovito pratiti deklaracije.

Očistite jaja octom prije bojanja

Ako odaberete tradicionalne i prirodne načine bojanja, dobro je jaja očistiti octom kako bi se skinuo sloj na ljusci koji štiti jaje od vanjskih utjecaja pa i bakterija. Ovako će se boja lakše i više vezati na ljusku. Za dobivanje žute dobra je kurkuma, ali najpoznatija boja za pisanice je smeđa koju dobivamo kuhanjem ljuski luka. Smeđi tonovi jajeta mogu biti prekrasni, a jaja se dodatno mogu ukrasiti listovima biljaka poput djeteline.

Za bolji sjaj jaja se uobičajeno premazuju slaninom ili jestivim uljem. Crvena boja nastaje kuhanjem jaja u vodi u kojoj je naribana cikla, ljubičasta boja može se dobiti iz bobica borovnice, dok je najpoznatiji recept za plavu boju onaj iz crvenoga kupusa. Listovi se nasjeckaju i prokuhaju te se jaja boje u prirodnoj boji.

Upozorenja za umjetne boje

Ako ipak koristite umjetne boje, dobro je znati da prema odluci Europskog parlamenta od 2010. godine na hrani koja ima bojila E102, E104, E110, E122, E124, E129, mora stajati i upozorenje: „Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece“.

To nam daje za pravo da kritički promišljamo o mogućim rizicima vezanim uz korištenje ovih tvari.

No, pod takozvane, E brojeve spadaju primjerice vitamin C (E300), limunska kiselina (E330) i mnoge druge.

Kada se koriste umjetne boje, djecu treba nadzirati odrasli i trebali bi nositi rukavice. Uz sve mjere opreza, možda bolja varijanta su ipak prirodne boje s kojima se ne mora razmišljati hoće li dijete biti previše u kontaktu s nekom bojom.

I na kraju je bolje odvojiti jaja bojana umjetnim bojama od ostale hrane kako ne bi i nju pobojali.

U trgovinama smo odabrali nekoliko boja za jaja i evo što je naša analiza pokazala: