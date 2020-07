Umjetnik 'oživio' poznate poput Rembrandta, Napoleona, Gogha

Pokazao je kako su možda izgledali neki državnici, umjetnici, ali i oni koji nikad nisu ni postojali, poput likova iz videoigara. Pogledajte kako ih je prikazao

<p>Iako smo ih vidjeli na slikama i one su doista lijepe, ponekad je teško zamisliti važne likove iz povijesti. To je bila nit vodilja <strong>Basu Uterwijku</strong>, fotografu iz Amsterdama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO (Radi čuda od papira):</strong></p><p>Ovaj Nizozemac iskoristio je računalnu grafiku, 3D animacije i ostale posebne efekte i tako 'vratio' u život poznate ličnosti, ali i neke koje nikad nisu postojale, piše <a href="https://www.boredpanda.com/digital-art-restoring-appearances-historical-figures-bas-uterwijk/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic" target="_blank">Bored Panda</a>. Pogledajte kako neke od njih izgledaju.</p><h2>George Washington</h2><h2>Rembrandt</h2><h2><span class="widgetWrap" entity="relatedArticle" modelid="700639"><x-inline custom_description="" entity="relatedArticle" float="auto" height="auto" id="700639" model="content.article" modelid="700639" pk="700639" render="server" src="" title="Umjetnik radi slike koje 'ostare' ili 'umru' dok prođete kraj njih" width="100%"></x-inline></span></h2><h2>Vincent van Gogh</h2><h2><span class="widgetWrap" entity="relatedArticle" modelid="698731"><x-inline custom_description="" entity="relatedArticle" float="auto" height="auto" id="698731" model="content.article" modelid="698731" pk="698731" render="server" src="" title="Umjetnošću protiv rasizma: Britanski ulični umjetnik izradio je predivan mural u tunelu" width="100%"></x-inline></span></h2><h2>Kip slobode</h2><h2>Napoleon Bonaparte</h2><h2><script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>Machiavelli</h2><h2><span class="widgetWrap" entity="relatedArticle" modelid="698642"><x-inline custom_description="" entity="relatedArticle" float="auto" height="auto" id="698642" model="content.article" modelid="698642" pk="698642" render="server" src="" title="Ručni buketić: Ruska umjetnica radi cvjetnu čaroliju od papira" width="100%"></x-inline></span></h2><h2>Glavni lik iz videoigre Doom</h2><h2>Billy the Kid</h2><h2>Isus</h2>