Unajmila je oca na jedan dan i mnoge dirnula svojom pričom

Mnogi ljudi danas se osjećaju vrlo usamljeno, a mnogi se bore i sa čežnjom za nekim bliskim s kime bi mogli podijeliti osobna razmišljanja, tajne i osjećaj pripadanja, no malo tko bi se odlučio za potez koji je učinila TikTokerica Tyen Rasif (28) iz Singapura.

- Unajmila sam oca na jedan dan! – piše u naslovu video priloga koji je objavila na svom računu kojeg su brojni pratitelji lajkali i komentirali, uglavnom dirnuti njenom pričom.

Naime, otac napustio ju je kad je imala samo 11 godina i otad je živjela samo s majkom pa joj cijeli život pomalo nedostaje očinska ljubav i podrška. Kako bi bar na jedan dan osjetila kako izgleda imati oca u blizini, odlučila je unajmiti – glumca. Pronašla ga je u Japanu, gdje su glumci vrlo često spremni na razne uloge pa im ni ovakve situacije nisu strane.

To je M. Natori, 63-godišnji glumac koji ima iskustva iz raznih filmova i serija u ulozi oca. Kad su sve dogovorili, otputovala je k njemu kako bi se jedan dan družili kao otac i kći.

Kad su se našli, prošetali su, obišli jedan hram u blizini, sjeli u kafić da popiju matcha čaj i uz njega razgovarali. Tyen kaže kako joj je 'tata' kroz razgovor dao i jedan životni savjet: Da svaki dan proživi najbolje što može, jer ne zna što donosi sutra.

- Bilo mi teško kad smo se na kraju dana morali oprostiti, no tješi me pomisao na to da imam tatu u Japanu i da ćemo se možda još koji puta u životu sresti – kaže Tyen na kraju video priloga u kojem je opisala njihov susret i iz kojeg se vidi da bi sve sigurno – ponovila.