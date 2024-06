Unatoč buri i valovima, Ribafish doplivao do Lovrana i oduševio klince koji su ga željno čekali

Prvi dan ovogodišnjeg projekta RokOtok, koji je posvećen plažama na Istarskom poluotoku, pa se zato zove RokpoluOtok, započeo je u nedjelju, kad je popularni profesor geografije, bloger, novinar i influencer, Domagoj Jakopović Ribafish, u 18 sati isplivao na plaži Preluk, gdje je druženje s djecom koja su ga s veseljem dočekala proteklo u sjajnoj atmosferi.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako se rodio i kako živi projekt RokOtok

Pokretanje videa... 00:52 Domagoj Jakopović Ribafish kreće na još jednu avanturu: Plivati će oko Istre | Video: 24sata/Video

U ponedjeljak smo Ribafisha ulovili nešto prije 11 sati, nakon što je već završeno i druženje s djecom na drugoj postaji projekta, na lovranskoj plaži, nakon čega se trebao odmoriti i pripremiti za geocaching, koji se održava svaku večer.

Foto: Udruga RokOtok

- U ponedjeljak smo krenuli već oko 6 ujutro i bilo je dosta naporno zbog lošeg vremena. Puhala je jaka bura i bilo je dosta valovito tako da Ribafishu nije bilo lako isplivati tu dionicu. Išlo je dosta sporo. Zbog lošeg vremena su i djeca na plaži u Lovranu pomalo strahovala od toga da će odustati. No, zato kad je napokon stigao do plaže, njihovom oduševljenju nije bilo kraja - priča Kasandra, Ribafisheva djevojka koja vodi organizaciju projekta.

ROK POLUOTOK 1.dio | Foto: Udruga RokOtok

I ovog puta uz brod kojim putuju organizatori projekta, Ribafisha je pratio i mještanin na kajaku, koji je želio biti pri ruci, ako mu bude potrebna pomoć.

Foto: RokOtok

U video prilogu se vidi da se zbog lošeg vremena Ribafish morao popeti na brod, nakon otprilike 7,5 kilometara te 2 sata i 15 minuta borbe s valovima koji su na dijelovima dionice prelazili visinu od dva metra.

Djeca su i ovdje bila jako zainteresirana za priču o očuvanju prirode i druženje uz za čišćenje plaže od smeća, kaže.

- U sklopu ovog projekta, cilj nam je obići 12 plaža u Istri, do kojih ćemo svaki dan plivati oko 5 kilometara. Glavni je cilj potaknuti djecu da provedu s nama neko vrijeme u prirodi, da prožive jednu malu avanturu, umjesto da cijelo vrijeme sjede za računalom ili igraju igrice. Želimo ih potaknuti da češće uživaju u prirodi i druže se među sobom te da budu svjesniji naše odgovornosti u očuvanju Planete - pojasnio je Ribafish motive projekta još uoči prvog skoka u more u nedjelju.

POGLEDAJTE VIDEO: Ribafish uoči skoka u more u ponedjeljak ujutro - uskoro će zaplivati prema Lovranu

Podsjetimo, Ribafish je projekt RokOtok pokrenuo u spomen svom prerano preminulom sinu Roku, s kojim je svojedobno isplanirao posjetiti sve hrvatske nastanjene otoke, njih 50. Kako se 2018. morao oprostiti od sina, rodila se ideja da plivajući poveže sve hrvatske otoke i na svakom od njih se druži s djecom i njihovim roditeljima.

To je i ostvario, povezavši plivanjem 50 otoka, i to u dvije etape, 2019. i 2020. godine. Veliki interes djece i roditelja za druženje s Ribafishom doveo je do toga da ideja nastavi tinjati tako da se plivanjem i druženjem povezuju pojedine plaže.

Foto: RokOtok

Tako će ove godine Ribafish plivajući povezati 12 plaža u Istri, gdje je sve do 17. srpnja, kad projekt završava u Puli.