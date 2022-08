'Kad sam završio RokOtok, sjeo sam na mol i plakao, znam da bi Rok sad bio ponosan na mene'

Nakon 50.000 preplivanih metara u ovoj etapi novinar i bloger Domagoj Jakopović Ribafish (51) prošlog tjedna je zaključio projekt RokOtok u Puntu na otoku Krku.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je izgledao početak projekta RokOtok

Projekt je započeo 2019. godine plivajući od Dubrovnika do Koločepa, a na taj je način želio ispuniti obećanje koje je dao svom prerano preminulom sinu Roku. Plivao je u tri faze, a 2020. godinu je morao pauzirati zbog epidemije. U prvoj je fazi preplivao 100, u drugoj 60 i u zadnjoj 50 kilometara posjećujući na tom putu djecu na otocima i razgovarajući s njima o važnosti vremena koje provode u prirodi.

- Iskreno, sad mi se istovremeno miješaju punina i praznina. Bilo je divno izaći pred tih 500 ljudi u Puntu na Krku i družiti se s njima i djecom, no kad je sve završilo, negdje oko 23 sata, sjeo sam na taj dugački tamni mol, gledao u zvijezde i rasplakao se. Napravio sam nešto lijepo, ali Roka i dalje nema. Sve sam to napravio kako bih ispunio obećanje i znam da bi on sad bio ponosan na mene - priča Ribafish koji priznaje kako se nakon 210 preplivanih kilometara u tri godine bolje osjeća u vodi nego hodajući na kopnu te kaže da žali što su zagrebački bazeni na remontu jer bi inače skoknuo na plivanje.

- No obećanje je obećanje. Ja sam ga dao, a želio bih da djeca i odrasli shvate kako je važno ispuniti obećanja te da ih ne treba olako davati. Ja sam svoje uspio ispuniti, ma kako teško u pojedinim situacijama bilo. Ipak, imao sam osjećaj da je u najtežim trenucima Rok bio uz mene i mislio sam da ga čujem kako mi govori da ne odustajem. Obećao sam da ćemo obići zajedno svih 50 nastanjenih otoka - istaknuo je Ribafish koji će kolovoz provesti odmarajući se prije novih projekata i zadataka koji ga čekaju u rujnu.

- Psihički i fizički sam iscrpljen, trpim bolove u ramenu i leđima, ali vrijedilo je svake sekunde - kaže Ribafish dodajući kako priča oko RokOtoka nije završila.

- Moj prijatelj Igor Bogdanović producent je i vlasnik tvrtke Shortest path production i on je kroz tri godine RokOtoka uspio snimiti puno materijala o plivanju, druženju s djecom, ali i nekim mojim psihofizičkim stanjima na tom putu. Iz cijele priče nastaje dokumentarac koji je sad u postprodukciji i vjerujem da će ga objaviti za godinu dana, u jesen 2023. godine - kaže Ribafish.

- Ovaj projekt je bio očajnički čin. Nisam znao što bih sa sobom, pucao sam od razmišljanja o pitanjima koja bi svatko postavio nakon smrti djeteta i projekt je nastao jer se uplelo puno ljudi koji su dali sve od sebe da bi se on ostvario. RokOtok je tako svake godine sve više sazrijevao, pa smo bolje rasporedili igru, zabavu i avanturu. Iako smo završili plivački dio, reakcije stižu sa svih strana i javljaju nam se djeca i odrasli moleći da ne stanemo. Nema više nastanjenih otoka da plivam do njih, ali školice i predavanja uz druženja s djecom mi se čine vrlo zanimljivima i razmišljam u tom smjeru. Djeci treba kvalitetan i organiziran odlazak u prirodu - nastavio je Ribafish, inače profesor geografije.

Upravo je kroz RokOtok želio djeci i roditeljima poslati poruku o važnosti kvalitetno provedenog zajedničkog vremena i potrebi udaljavanja od ekrana mobitela i televizora, a smatra kako je zajednički boravak u prirodi upravo ono što nedostaje svim generacijama.

- Kroz ovaj projekt pokazalo se da su djeca željna znanja i druženja te razgovora o očuvanju prirode. Bilo bi sjajno kada bi se djeca mogla sastati svake godine i očistiti neki kutak prirode uklanjajući smeće koje je ondje završilo, a sve u igri i razgovoru. Također, moram primijetiti da sam prilikom posjeta svakom otoku najsnažniji pljesak dobio upravo od otočana i lokalnog stanovništva dok sam govorio o tome kako se teško na otocima živi zimi, pa vjerujem da je i to nešto što je vrijedno istaknuti - nastavio je Ribafish.

Smatra i kako bi bilo idealno na svakom od 50 otoka koje je obišao jedanput na godinu tijekom ljeta obilježiti manifestaciju RokOtok druženjem djece u prirodi. No o konkretnijim planovima će ipak razmišljati, priznaje, kad se psihički i fizički oporavi od ovog podviga koji do sada nije uspio ostvariti nitko u Hrvatskoj osim njega.

- Osim članova udruge i posade, rijetko spominjem sve one koji su nam omogućili da pristanemo u njihove luke, koji su omogućili vezove i odvojili komadić plaže za nas kako bismo mogli izvesti planirani program. To su kapetanije, policija, mjesni odbori, turističke zajednice te lokalno stanovništvo i njihovi gosti - istaknuo je Ribafish.

Koje je sve otoke posjetio

Ribafish je 2019. godine započeo projekt plivajući od Dubrovnika do Koločepa, nastavio je do Lopuda, a zatim Šipana, Mljeta, Korčule, Lastova, Šćedra, Hvara, Visa, Velog Budikovca, Biševa, Brača, Šolte, Drvenika Velog, Drvenika Malog i Čiova na etapi dugoj 100 kilometara.

Iako je isplanirao sljedeću etapu tijekom ljeta 2020. godine, morao ju je odgoditi zbog epidemije. Zato je lani na ruti dugoj 60 kilometara zaplivao sa šibenske Brodarice prema otoku Krapnju, nastavio prema Zlarinu, a potom do Prvića, Kaprija, Žirja i Murtera, Vrgade, Pašmana, Ugljana. Uslijedili su Ošljak, Rivanj, Sestrunj, Zverinac, Iž, Rava, Dugi Otok i Kornat. I konačno treća faza koju je započeo iz Privlake kraj Zadra 3. srpnja ove godine obuhvatila je etapu do otoka Vira, zatim Paga te nakon toga prema Molatu, Istu, Premudi, Silbi, Olibu, Rabu, Krku, Cresu, Lošinju, Iloviku, Malim i Velim Srakanama, Susku, Unijama te Košljunu nakon kojeg dolazi do cilja u Puntu na otoku Krku.

Najčitaniji članci