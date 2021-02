Nakit može biti jako vrijedan, a zbog svoje sentimentalne vrijednosti može i prelaziti s koljena na koljeno. Zbog toga je važno zaštititi ga, kako metali ne bi potamnili i kako se drago kamenje ne bi uništilo.

POGLEDAJTE VIDEO:



Mnogi od nas sada upotrebljavaju sredstva za dezinfekciju ruku, ali ako nismo oprezni, to može oštetiti naš nakit, posebno prstenje. Upravo zbog toga, nakit treba pažljivo čistiti i održavati.

Osnivačica brenda nakita Fenton Laura Lambert rekla je da sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi alkohola samo po sebi neće imati štetan učinak na nakit od zlata i platine. Rekla je da kada alkohol u sredstvu za dezinfekciju ruku ispari, postoji vjerojatnost da će zaostali sloj dezinfekcijskog sredstva pridonijeti manjem sjaju dragog kamenja.

- Stoga se preporučuje prsten namočiti u mlaku sapunicu, a zatim ga isprati čistom hladnom vodom kako biste uklonili bilo koji površinski sloj. Nakon toga tapkajte prsten mekanom krpom, kako biste izbjegli mrlje od vode na površini - savjetuje Laura.

Dodala je kako treba izbjegavati bilo koje sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi klora radi zaštite zlata. Iako sredstva za dezinfekciju ruku s klorom nisu vrlo česta i vjerojatnije je da će se koristiti u medicini, ako čistite kuću s sredstvima koja u sebi sadrže klor svakako nosite rukavice.

- Klor će napadati slitine bakra u zlatu, kao i lemne spojeve, a može dovesti do promjene boje ili lomljivosti metala. U platini može napadati slitine, pogotovo ako platina sadrži slitine srebra ili zlata, i može dovesti do krhkosti metala - govori Laura.

Laura je dodala da to isto vrijedi i za rubine, safire. Osim toga, trebali biste izbjegavati bilo kakvu kemikaliju koja dolazi u kontakt sa smaragdima jer to može dovesti do nepopravljive štete.

Ako se iza vašeg dragog kamenja nakuplja nečistoća, najbolji način čišćenja je mekom četkicom za zube i s malo mlake vode.

Najbolji način da zaštitite svoj nakit je da ga uklonite prije nego što počnete koristiti sredstvo za dezinfekciju ili za čišćenje, te osigurati da su vam ruke potpuno suhe prije nego što ga vratite.

Čuvanje nakita

Michelle Tacdol, dizajnerica nakita, rekla je da je najbolje držati nakit u kovčegu obloženom tkaninom kako biste smanjili rizik od oštećenja.

- Također je važno pohraniti svoj nakit u zatvorenu posudu kako biste umanjili protok zraka i smanjili potamnjenje. Osigurajte da je vaš nakit odvojen jedan od drugog, na primjer neka vaš kovčeg ima više odjeljaka, kako biste spriječili da se ogrebe ili da se ogrlice ili narukvice zapletu - kaže Michelle.

Kako očistiti nakit?

Istraživanje luksuzne britanske zlatarne Goldsmiths pokazalo je da petina odraslih osoba u Velikoj Britaniji priznaje da nikada ne čisti nakit, dok gotovo 70 posto ne uklanja nakit prilikom pečenja ili kuhanja, ili odlaska u teretanu.

Otkrilo je da 63 posto njih svoj nakit odlučuju sami očistiti kod kuće, dok ih 9 posto odvodi profesionalnom draguljaru na čišćenje.

Iako je čišćenje nakita kod kuće sigurno i neće oštetiti predmete, stručnjaci iz Goldsmithsa savjetuju da je neophodno da koristite ispravne materijale.

- Ako ne napravite istraživanje prije nego što krenete čistiti, možete oštetiti svoje dragocjene predmete, što bi moglo biti skupo za popraviti - kažu.

Zlato i srebro te platinu treba očistiti jednostavnom mješavinom sapuna i vode, koristeći četkicu s mekanim dlakama, poput četke za zube za bebe. Trebali biste nježno čistiti, a zatim isprati ostatke vodom i ostaviti da se osuši.

Za srebro upotrijebite srebrni lak kako biste nakitu dodali dodatni sjaj, a uklonili i znakove potamnjenja.

Sličnu metodu sapuna i vode možete koristiti za čišćenje dragog kamenja i smaragda, safira i opala. Međutim, iz zlatarne savjetuju upotrebu mlake vode jer bi bilo što vruće moglo oštetiti ili ispucati kamenje.

Dijamanti se mogu očistiti mješavinom amonijaka i vode.

- Biseri mogu biti izazovni, no za razliku od drugog nakita, oni zapravo postaju sjajniji od nošenja zbog ulja na vašoj koži. Biser možete očistiti sami, ali to učinite nježno, s mekom krpom i ničim drugim. To će ukloniti puno prašine i prljavštine koja može zapeti između bisera - savjetuju iz zlatarne.

Za bižuteriju možete upotrijebiti mješavinu vode i sode bikarbone. Sve to treba obrisati s mekom krpom ili s mekom četkom kako biste smanjili ogrebotine. Pasta za zube je isto zgodna alternativa i također se može koristiti.

- Satovi se puno troše, ali se često zanemaruju kada je u pitanju čišćenje. Mekanom krpom uklonite prašinu i nečistoće, zatim natopite meku krpu ili četkicu u mlaku (nikad vruću) vodu pomiješanu s kapljicom ili dvije deterdženta za pranje i očistite. Zatim možete obrisati sat i ako želite, lagano pošpricajte predmet sredstvom za čišćenje stakla kako biste mu dodali sjaj - kažu iz zlatarne za čišćenje satova od nehrđajućeg čelika.

Nikada ne upotrebljavajte deterdžent ili sapun za čišćenje na sportskom satu, već koristite neabrazivnu krpu bez dlačica umočenu samo u vodu, piše Daily Mail.