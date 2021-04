Dragi Mevludine,

primijetila sam da svima smetam. Unuka živi sa sinom i snahom na katu, a unuk sa mnom u prizemlju. Imali smo razne peripetije s curom s kojom je sada. Otišao je s njom i živjeti, no nakon mjesec dana se vratio meni u prizemlje. No nitko me ništa nije pitao. Postavio je svoja pravila: ja ne smijem s njim prati svoj veš, bacio je moj stolić, pokosio mi sve svijeće i stalno mi prkosi. Sve govorim i sinu, no on ništa ne poduzima. Što će biti s mojim starijim sinom, boluje od multiple skleroze, rastao se sa ženom, a unuka je otišla u Njemačku.

šifra: baka Marija

Odgovor: Draga gospođo, vi od malih nogu znate samo za patnje i neprilike. Vidi se da ste požrtvovni, iskreni i otvoreni, i da volite pomoći, no nakon suprugove smrti kao da vas više nitko ne cijeni - ni sinovi, ni unuci. Unuk je tvrdoglav, na svoju ruku, sve ste mu dali, a on se uopće ne trudi. No polako će i on shvatiti da tako ne može i da nije u redu kako se ponaša. Definitivno biste trebali više brinuti prvenstveno o sebi. Boli vas kralježnica, kamenci su u bubregu, osjećate nervozu, nemoć i napetost. Uz lijekove i čajeve ja vidim da ćete biti bolje. Brinite i mislite o sebi, a oni neka se malo sami snalaze i rješavaju sami svoje životne probleme. Družite se s pozitivnim ljudima i bit ćete za dvije godine ponovno u formi, a i obiteljska situacija će se stabilizirati.