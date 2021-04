Dragi Mevludine,

hoće li se moji odnosi sa suprugom popraviti? Vjerujem da me vara i da mi mnogo toga prešućuje. Razboljela sam se od svega. Možete li mi analizirati i sudbinu moje kćeri. Hvala na odgovorima.

šifra: poljuljani brak

Odgovor:

Vi ste otvoreni i energični, a suprug je pozitivan, pomalo ekscentričan i eksplozivan, ali i dobar u duši. Doista nema razloga za dizanje tenzija jer on nema drugu. Postali ste pretjerano ljubomorni i posesivni, a za time nema nikakva razloga. U svakom braku bude uspona i padova, no vi ste postali preosjetljivi i presumnjičavi.

Otkrili su vam hipertireozu, a sve je to posljedica napetosti. No uz lijekove i terapiju će vam biti bolje. Zapravo ne vidim da je vaš brak poljuljan, niti vidim razvod u budućnosti. No vidim da ćete ostati zajedno, ali i da ćete tijekom godine postati djed i baka. Kći će vam uskoro ostati trudna. Stoga razloga za sumnju nema, uživajte i veselite se jer muž vas voli, a kći će dobiti dijete.