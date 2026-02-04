Obavijesti

SAVJETI ZA KUHINJU

Uobičajena hrana koju mnogi pogrešno pripremaju - evo što biste trebali raditi za bolji okus

Kuhanje može biti opuštajuće i ispunjavajuće, ali ponekad i vrlo frustrirajuće. Bez obzira na trud, često se dogodi da je piletina žilava, kolač suh, a pire krumpir pun grudica. Stručnjaci upozoravaju kako su male pogreške u pripremi hrane najčešći razlog loših rezultata. Donosimo neke od najčešćih kulinarskih pogrešaka i savjete kako ih izbjeći
Juicy Grilled Steak Being Sliced with a Chef's Knife on a Rustic Wooden Board
1. Odrezak. Pogrešan način pripreme: Jedna od najčešćih pogrešaka kod pripreme odreska jest soljenje mesa neposredno prije stavljanja u tavu. Na taj način sol ostaje samo na površini mesa, umjesto da prodre u njegovu strukturu. Stručnjaci savjetuju da se odrezak posoli barem sat vremena prije pečenja. Tako se začini ravnomjerno rasporede, a meso postaje mekše i sočnije jer zadržava više vlage. | Foto: 123RF
