Uobičajena hrana koju mnogi pogrešno pripremaju - evo što biste trebali raditi za bolji okus

Kuhanje može biti opuštajuće i ispunjavajuće, ali ponekad i vrlo frustrirajuće. Bez obzira na trud, često se dogodi da je piletina žilava, kolač suh, a pire krumpir pun grudica. Stručnjaci upozoravaju kako su male pogreške u pripremi hrane najčešći razlog loših rezultata. Donosimo neke od najčešćih kulinarskih pogrešaka i savjete kako ih izbjeći
1. Odrezak. Pogrešan način pripreme:
Jedna od najčešćih pogrešaka kod pripreme odreska jest soljenje mesa neposredno prije stavljanja u tavu. Na taj način sol ostaje samo na površini mesa, umjesto da prodre u njegovu strukturu. Stručnjaci savjetuju da se odrezak posoli barem sat vremena prije pečenja. Tako se začini ravnomjerno rasporede, a meso postaje mekše i sočnije jer zadržava više vlage.
| Foto: 123RF
Pravilan način pripreme:
Za savršenu boju i koricu tava mora biti jako zagrijana prije nego što se meso stavi peći. Nakon pečenja odrezak treba ostaviti da odmori prije rezanja. Ako se meso reže odmah, sokovi će iscuriti, a odrezak će postati suh i tvrd.
Preporučuje se da meso odmara najmanje onoliko vremena koliko se peklo. Također, prilikom rezanja većih komada mesa važno je rezati poprečno na vlakna kako bi meso ostalo mekano.
| Foto: garrykillian
2. Mac and cheese. Pogrešan način pripreme:
Kod pripreme popularnog jela od tjestenine i sira česta je pogreška prekuhavanje tjestenine. Tjesteninu treba izvaditi iz vode dok je još „al dente“, odnosno lagano čvrsta pod zubima.
Ako se tjestenina potpuno skuha prije pečenja s umakom od sira, završno jelo može postati kašasto i bez teksture.
| Foto: 123RF
Pravilan način pripreme:
Savršen umak od sira temelji se na bešamel umaku koji se priprema od maslaca, brašna i mlijeka. Dodatni savjet stručnjaka je lagano zapržiti maslac prije dodavanja brašna jer time umak dobiva bogatiji okus.
Nakon što se brašno pomiješa s maslacem i dobije se zaprška, potrebno ju je kratko tostirati kako bi se uklonio okus sirovog brašna. Mlijeko se zatim dodaje postupno uz stalno miješanje kako bi se spriječilo stvaranje grudica. Za dodatnu aromu mogu se dodati senf ili Worcestershire umak.
| Foto: 123RF
3. Pizza. Pogrešan način pripreme:
Domaća pizza često ispadne žilava ili mekana jer kućne pećnice ne postižu dovoljno visoku temperaturu. Česta pogreška je pečenje tijesta, umaka i dodataka istovremeno.
Stručnjaci savjetuju da se tijesto najprije kratko zapeče bez dodataka kako bi postalo hrskavo, a tek potom dodaju umak i nadjev.
| Foto: Canva
Pravilan način pripreme:
Kod izbora sastojaka važna je kvaliteta. Preporučuje se koristiti tvrdu mozzarellu, a ne svježu koja dolazi u vodi, jer svježi sir tijekom topljenja otpušta tekućinu i može učiniti pizzu gnjecavom.
Za umak je najbolje koristiti kvalitetnu pasiranu rajčicu začinjenu solju. Kuhanje umaka može smanjiti svježinu okusa rajčice. Također, neke dodatke poput svježeg povrća ili začinskog bilja bolje je dodati nakon pečenja kako bi zadržali okus i teksturu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. Zeleno povrće. Pogrešan način pripreme:
Pretjerano kuhanje zelenog povrća poput brokule, šparoga ili mahuna može uništiti njihov okus, teksturu, boju, ali i nutritivnu vrijednost. Dugotrajno kuhanje čini povrće mekšim, bez svježine i prirodne arome.
Pravilan način pripreme:
Stručnjaci preporučuju blanširanje povrća. Povrće treba kratko kuhati u posoljenoj kipućoj vodi dok ne omekša, ali i dalje zadrži laganu čvrstoću. Nakon toga potrebno ga je odmah isprati hladnom vodom kako bi se zaustavio proces kuhanja i očuvala boja te okus.
Ovako pripremljeno povrće može se čuvati u hladnjaku i kasnije kratko zagrijati. Primjerice, može se pripremiti na mediteranski način s maslinovim uljem, češnjakom i čilijem ili u azijskom stilu uz dodatak soja umaka, sezamova ulja i đumbira.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. Razbijanje jaja. Pogrešan način:
Većina ljudi jaja razbija udarajući ih o rub zdjele ili tave. Iako je to uobičajena metoda, povećava mogućnost da komadići ljuske završe u hrani. Osim toga, bakterije koje se nalaze na ljusci mogu kontaminirati namirnice.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Pravilan način:
Stručnjaci savjetuju da se jaje razbije udarcem o tvrdu, ravnu površinu, poput kuhinjske radne ploče. Nakon što se ljuska napukne, jaje se lakše otvara, a manja je vjerojatnost da će se komadići ljuske odvojiti. Važno je pritom ne udariti jaje prejako kako se ne bi potpuno razbilo.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. Tjestenina. Pogrešan način pripreme:
Jedna od najčešćih pogrešaka kod kuhanja tjestenine je nedovoljno soljenje vode. Budući da većina tjestenine ne sadrži sol, potrebno je dodati veću količinu u vodu kako bi jelo dobilo puniji okus. U Italiji se često kaže da voda za tjesteninu treba biti slana poput mora.
Dodavanje ulja u vodu, međutim, nema koristi jer ulje samo učini tjesteninu skliskom i sprječava umak da se dobro primi za površinu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Pravilan način pripreme:
Umjesto da se tjestenina servira na tanjur pa se na nju dodaje umak, preporučuje se da se skuhana tjestenina prebaci izravno u tavu s umakom. Potrebno ju je kratko promiješati kako bi se ravnomjerno obložila umakom.
Dodavanje male količine vode u kojoj se tjestenina kuhala dodatno poboljšava jelo jer škrob iz vode čini umak gušćim, sjajnijim i kremastijim.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
7. Indijski curry. Pogrešan način pripreme:
Jedna od najvećih pogrešaka kod pripreme curryja jest preskakanje procesa temperiranja začina. Temperiranje podrazumijeva prženje cijelih ili mljevenih začina u masnoći prije dodavanja ostalih sastojaka. Bez tog koraka začini mogu dati gorak i slab okus, pa dodavanje kumina ili korijandra u već djelomično skuhano jelo neće dati željeni rezultat.
| Foto: 123RF
Pravilan način pripreme:
Stručnjaci preporučuju korištenje gheeja, pročišćenog maslaca koji se često koristi u indijskoj kuhinji. Iako se može koristiti neutralno ulje, ghee daje bogatiji i prepoznatljiviji okus.
Za dobru bazu curryja začine treba najprije kratko pržiti u rastopljenom gheeju, a zatim dodati luk, češnjak i đumbir te ih lagano pirjati.
| Foto: 123RF
8. Biskvitni kolači. Pogrešan način pripreme:
Jedan od najčešćih problema pri pečenju kolača je razdvajanje smjese, odnosno stvaranje grudica koje se ne mogu ukloniti miješanjem. Najčešći razlog je različita temperatura sastojaka, zbog čega se ne mogu pravilno povezati.
Zato je važno da maslac, mlijeko i jaja prije pripreme budu na sobnoj temperaturi.
| Foto: 123RF
Pravilan način pripreme:
Kod provjere je li kolač pečen, često se koristi drveni štapić koji se ubode u sredinu kolača. Stručnjaci savjetuju da se kolač izvadi iz pećnice dok se na štapiću još nalazi jedna ili dvije mrvice.
Kolač će se nastaviti peći dok se hladi, pa će tako zadržati idealnu sočnost i neće se presušiti.
| Foto: Jiri HERA
9. Voćni crumble. Pogrešan način pripreme:
Crumble preljev obično se priprema od maslaca, brašna i šećera. Ako se smjesa previše usitni, izostat će hrskava tekstura, a preljev može upiti previše voćnog soka, što dovodi do gnjecavog deserta.
| Foto: 123RF
Pravilan način pripreme:
Za bolju teksturu preporučuje se dodavanje zobenih pahuljica ili orašastih plodova u preljev. Također, važno je odabrati voće blago kiselkastog okusa, poput šljiva, rabarbare, jabuka, kupina ili ogrozda, jer ono najbolje uravnotežuje slatkoću i masnoću preljeva.
| Foto: 123RF
10. Riblji fileti. Pogrešan način pripreme:
Kod prženja ribe česta je pogreška stavljanje fileta u nedovoljno zagrijano ulje. U tom slučaju koža se može zalijepiti za tavu, što otežava okretanje i može oštetiti filet.
| Foto: NATASHA BREEN
Pravilan način pripreme:
Za savršeno prženu ribu filet se uvijek prvo stavlja na tavu stranom s kožom. Kako bi koža ostala ravna i hrskava, preporučuje se prije prženja napraviti nekoliko plitkih rezova dijagonalno preko kože.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
11. Pečeno pile. Pogrešan način pripreme:
Prepečeno pile česta je pogreška koja dovodi do suhog mesa. Stručnjaci savjetuju korištenje termometra za meso jer previsoka unutarnja temperatura uzrokuje gubitak vlage.
Tradicionalni znak da je pile pečeno jest lagano odvajanje bataka od tijela, što pokazuje da je meso dovoljno termički obrađeno.
| Foto: Fotolia
Pravilan način pripreme:
Pile je najbolje započeti peći u jako zagrijanoj pećnici kako bi koža postala hrskava i zlatne boje. Nakon toga temperaturu treba smanjiti na srednju ili nižu razinu. Sporije pečenje omogućuje mesu da zadrži vlagu i ostane sočno.
Kao i kod odreska, preporučuje se pile posoliti barem sat vremena prije pečenja kako bi se poboljšao okus.
| Foto: Fotolia
12. Pire krumpir. Pogrešan način pripreme:
Mnogi smatraju da je gnječilica za krumpir najbolji alat za pripremu pirea, no stručnjaci upozoravaju da može dovesti do previše obrađene smjese koja postaje ljepljiva i gumasta. Osim toga, gnječilica često ne uklanja sve grudice.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Pravilan način pripreme:
Za savršeno gladak i prozračan pire preporučuje se korištenje preše za krumpir ili protiskivanje kuhanog krumpira kroz fino sito. Tako se dobiva mekša i ravnomjernija tekstura.
Važan je i način kuhanja krumpira. Krumpir treba staviti u hladnu vodu, a zatim vodu postupno zagrijavati. Time se osigurava ravnomjerno kuhanje. Vodu je potrebno dobro posoliti kako bi krumpir upio okus, a dodatni savjet je kuhanje krumpira u temeljcu umjesto u običnoj vodi.
| Foto: Shuterstock
13. Rižoto. Pogrešan način pripreme:
Suhi i gusti rižoto jedna je od najčešćih kulinarskih pogrešaka. Rižoto bi trebao biti kremast i lagano se razlijevati po tanjuru, a ne stajati u čvrstom obliku.
Rižoto se obično skida s vatre prije dodavanja maslaca i sira, no mnogi čekaju predugo. Budući da riža nastavlja upijati tekućinu i nakon kuhanja, jelo može postati pregusto.
| Foto: Mart Production/Pexels
Pravilan način pripreme:
Kako bi rižoto imao idealnu teksturu, treba ga maknuti s vatre dok je još lagano tekuć i kremast. Također, preporučuje se da se riža kratko preprži zajedno s lukom i uljem prije dodavanja temeljca. Taj postupak pomaže da zrna zadrže čvrstoću i ne raspadnu se tijekom kuhanja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
14. Slanina. Pogrešan način:
Svi smo barem jednom dobili mekane, mlitave kriške sa masnoćom koja visi preko ruba sendviča za doručak i to nakon nekoliko minuta prženja u vrućem ulju koje prska posvuda. Pečenje slanine na roštilju može biti jednako frustrirajuće i neuredno. Pa koje je rješenje?
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Ispravan način:
Pećnica je nepravedno zapostavljena kada je riječ o pripremi slanine. Posložite kriške na lim za pečenje i stavite ih u pećnicu zagrijanu na 190 °C oko 22–25 minuta kako biste dobili savršeno pečenu slaninu. Pećnica omogućuje ravnomjerno pečenje, zadržavanje oblika i hrskavu masnoću. Čišćenje nakon toga je također mnogo lakše. Samo ne zaboravite ocijediti slaninu na papirnatom ručniku odmah nakon vađenja iz pećnice.
| Foto: Dremastime
15. Poširana jaja. Pogrešan način:
Koju god tehniku poširanja koristili, neuspjeh je gotovo siguran ako ne koristite svježa jaja. Svježa jaja u kipućoj vodi puno se brže stegnu, pa se bjelanjak neće raspršiti u tanke niti tijekom kuhanja. Također, propuštate dobar trik ako u vodu ne dodate malo octa, on pomaže da jaje zadrži uredan oblik tijekom kuhanja.
| Foto: YouTube
Ispravan način:
Razbijte jaja u male posudice prije nego što ih dodate u kipuću vodu, umjesto da ih poširate izravno iz ljuske. Tako će jaja brže i odjednom ući u vodu, što rezultira pravilnijim i kompaktnijim oblikom. Još jedan dobar savjet je stvoriti vrtlog u vodi miješanjem u kružnom pokretu neposredno prije dodavanja jaja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
16. Pečeni krumpiri. Pogrešan način:
Kratko prokuhavanje krumpira prije pečenja ključno je za hrskavu koricu, ali često se krumpir stavlja u pećnicu odmah nakon cijeđenja. Voda je neprijatelj hrskavosti, zato je najbolje krumpir ostaviti na pladnju na kuhinjskoj površini (ili još bolje, u hladnjaku) da se neko vrijeme suši. Kako se krumpir hladi, velik dio vode prikupljene tijekom kuhanja isparit će u obliku pare. Kada se ohladi i osuši, bit će spreman za savršenu hrskavost.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Ispravan način:
Prije nego što krumpir stavite u pećnicu, zagrijte ulje u limu za pečenje dok ne postane vrlo vruće. Kada zatim dodate krumpir, odmah će se početi stvarati hrskava korica. Važna je i vrsta ulja. Koristite kikirikijevo ili suncokretovo ulje umjesto maslinova, imaju višu točku dimljenja, što omogućuje postizanje viših temperatura i boljih uvjeta za hrskavi pečeni krumpir.
| Foto: Canva
Kozice. Pogrešan način:
Ako kuhate s već kuhanim kozicama, vrlo brzo će postati žilave. Umjesto toga, birajte sirove kozice koje će dulje ostati mekane kada ih pirjate ili dodajete u umake i curryje. Sirove kozice su sive boje, za razliku od ružičastih koje su spremne za jelo i dominiraju policama supermarketa. Planirate li ih pržiti na tavi? Najprije dobro zagrijte tavu i ulje te ih pržite u manjim količinama, a ne sve odjednom. Ako pretrpate tavu, temperatura će pasti pa će kozice početi otpuštati vlagu i kuhati se u vlastitoj tekućini.
| Foto: Stockfood/Guliver
Ispravan način:
Prije kuhanja obavezno uklonite probavni trakt iz sirovih kozica. Ta crna žilica proteže se duž leđa kozice od glave do repa, ako ostane, može dati neugodan okus. Lagano zarežite leđa svake kozice kako biste otkrili žilicu, zatim je jednostavno izvucite. Savjet: pirjajte kozice s češnjakom i čilijem, a zatim podlijte tavu tekućinom. Tekućina će upiti bogate morske okuse i stvoriti odličan umak.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA