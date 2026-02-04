Uobičajena hrana koju mnogi pogrešno pripremaju - evo što biste trebali raditi za bolji okus

Kozice. Pogrešan način: Ako kuhate s već kuhanim kozicama, vrlo brzo će postati žilave. Umjesto toga, birajte sirove kozice koje će dulje ostati mekane kada ih pirjate ili dodajete u umake i curryje. Sirove kozice su sive boje, za razliku od ružičastih koje su spremne za jelo i dominiraju policama supermarketa. Planirate li ih pržiti na tavi? Najprije dobro zagrijte tavu i ulje te ih pržite u manjim količinama, a ne sve odjednom. Ako pretrpate tavu, temperatura će pasti pa će kozice početi otpuštati vlagu i kuhati se u vlastitoj tekućini. | Foto: Stockfood/Guliver