'Upali smo Smoje i ja Benettonu na jahtu, samo smo provocirali'

Postoje neki ljudi za koje pripremiš set okvirnih pitanja iako znaš da ih se uglavnom nećete držati. To su oni ljudi koji se ne hvataju za formu, oni se drže života onakav kakav jest u tom trenutku. A jedan od njih je legendarni splitski fotoreporter Feđa Klarić, kroničar grada pod Marjanom, kojemu su Prokurative bile dvorište i kojemu je čuveni Miljenko Smoje, čije nasljeđe danas baštini, bio mentor, prijatelj, pa i otac. Ali nije Feđa jedan od onih koji će samo s nostalgijom gledati u neki stari Split, grad kojeg uglavnom nema, on je od onih koji će prihvatiti sve one dobre promjene koje dolaze, ali i kritizirati sve ono što mu nije po guštu. Čim smo sjeli na kavu pokazuje nam jedan sasvim mali prozor, sedmi ispod krova s lijeve strane Prokurativa. Tu je bila soba u kojoj je živio s majkom, u stanu koje je bilo zajedničko domaćinstvo pet familija. Danas stanuje u Marmontovoj, jednoj od najživljih ulica u gradu, i sve mijene koje se događaju, događaju se njemu pred očima. I, naravno, pred objektivom bez kojega ne izlazi. Ali ovaj razgovor ne počinjemo s njegovim odrastanjem, nego s aktualnostima s gradske periferije, požarom u ćeliji zatvora na splitskim Bilicama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+