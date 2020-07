- Gen je ro\u0111en s nasljednim kroni\u010dnim zatajenjem bubrega i to se ne mo\u017ee izlije\u010diti - rekao je vlasnik psa i dodao da je to isto stanje koje imaju i ljudi. Ova bolest uzrokuje \u010de\u0161\u0107e mokrenje nego ina\u010de, pove\u0107anu \u017ee\u0111, anemiju, nelagodu i visok krvni tlak. Da stvar bude jo\u0161 gora, Gen se rodio i s bolesti koja zahva\u0107a prostatu.

<p>- Ovo je Gen i on je korgi mužjak. Petog svibnja je navršio pet godina. Kao i većina korgija, aktivan je, razigran i pametan - ispričao je vlasnik ovog psića. Međutim, Gen se ističe i od ostalih pasa. Uglavnom zbog ćudljivih izraza lica koje radi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ljubomorni pas pokušao spriječiti vlasnika da se mazi s plišancem</p><p>Ovaj specifičan korgi ima već 143 tisuće pratitelja na Instagramu i titulu jednog od najekspresivnijih pasa na Internetu. Dovoljno vam je da pogledate njegove fotografije i vidjet ćete da je zaista neodoljiv. Genov vlasnik rekao je da ovaj korgi zaista uživa biti oko ljudi, bilo da spava s vlasnicima u istom krevetu ili izlazi van i upoznaje nekoga novog. Međutim, njegov život pun je izazova. </p><p>- Gen je rođen s nasljednim kroničnim zatajenjem bubrega i to se ne može izliječiti - rekao je vlasnik psa i dodao da je to isto stanje koje imaju i ljudi. Ova bolest uzrokuje češće mokrenje nego inače, povećanu žeđ, anemiju, nelagodu i visok krvni tlak. Da stvar bude još gora, Gen se rodio i s bolesti koja zahvaća prostatu.</p><p>Corgi je čest pacijent na klinici i ostat će tako do kraja života. Trenutno je tri puta tjedno na dijalizi, dobiva 4 injekcije i prima 6 vrsta lijekova. Također, jednom mjesečno radi test krvi i ultrazvuk srca.</p><p>- Njegova prehrana je posebna i prilagođena njegovom stanju (zatajenju bubrega). Sve su njegove poslastice bez dodataka aditiva i napravljene su u Japanu - tvrdi vlasnik i dodaje da su njegovi izrazi lica istinski i pripisuje to psu koji ima sretan život.</p><p>- Pas je obitelj. Čak i ako vam štene dođe s mnogo neizlječivih bolesti koje je imalo od rođenja, to nije razlog da ga pustite. Da, Gen će živjeti puno kraće od prosječnog psa i da, njegovo liječenje puno košta, ali mi, njegovi vlasnici, nastavit ćemo mu pružati najbolji tretman koji možemo kao i ogromnu količinu ljubavi. Mislim da je pridržavanje uputa o liječenju i provođenje vremena sa svojim najmilijima tajna za odličan, kratki život - zaključio je vlasnik, piše <a href="https://www.boredpanda.com/funny-expressive-dog-corgi-genthecorgi/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic" target="_blank">Bored Panda</a>.</p>