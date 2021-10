Iako službene statistike nema, liječnici u ordinacijama zamijetili su povećani priljev pacijenata koji se javljaju sa različitim simptomima viroza, a pedijatar prof. dr. sc. Milivoj Jovančević kaže da takva situacija traje već mjesec dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti protiv gripe

- Javljaju nam se roditelji i kažu da je svega petero djece došlo u vrtić, a mi smo toga svjesni jer su svi ostali već bili kod nas. Neuobičajena je učestalost infekcija probave i dišnog sustava, a neobično je i to što je klimatski vrijeme još povoljno, a slika koju sad imamo nalikuje učestalosti infekcija u razdoblju od prosinca do veljače. Dodatno, riječ je o virozama koje također nisu učestale u ovo doba godine, a to su respiratorni sincicijski virus, različiti rino virusi i gripa. Nemamo puno slučajeva gripe, ali su u porastu - pojašnjava dr. Jovančević.

Slična je situacija i u ordinacijama obiteljske medicine, a dr. Milan Mazalin kaže kako je najčešće riječ o tipičnim respiratornim infekcijama.

- Ovo je sezona za pojavu respiratornih infekcija koju vjerojatno ne bismo dramatično doživljavali da nema korone. Osnovni problem je to što su respiratorni infekti međusobno vrlo slični po simptomima te ih je gotovo nemoguće razlikovati. Fokusirani smo na te relativno banalne infekcije koje dolaze nakon ljeta kad smo se vratili u škole i na posao, vrijeme je hladnije i promjenjivije i više boravimo u zatvorenom. Sve su to faktori pojačanog rizika od širenja respiratornih standardnih viroza koje do pojave COVID-a nismo doživljavali kao nešto dramatično. No sad se te slike preklapaju i svaku virozu dobro promatramo bojeći se da je u podlozi COVID - kaže dr. Mazalin.

Obojica naših sugovornika ističu da je simptome viroze i COVID-a gotovo nemoguće razlikovati te da je jedina pouzdana metoda postavljanja točne dijagnoze test na koronavirus.

- Najčešće nam se javljaju ljudi sa grloboljom, curenjem iz nosa i nadražajnim kašljem. Viroze načelno ne idu uz naročite temperature ili su one tek blago povišene, što je jedan od kriterija po kojima ih nastojimo na prvu razlikovati od ozbiljnih bolesti kao što su gripa ili COVID. No to nisu sigurno kriteriji. Moja preporuka je da se testiramo što više, jer osim što nam to daje dijagnozu i na taj način usmjerava postupanje oko slučaja, s druge strane širi populaciju jer pratimo kretanje COVID infekcije i ostalih - kazao je dr. Mazalin.

Kaže da u ordinaciji još nije imao oboljelih od gripe te da očekuje kako će se ona značajnije proširiti za koji mjesec. Pedijatar Jovančević kaže da roditelji moraju pratiti stanje djeteta te da ne treba odmah s pojavom prvih simptoma bolesti požuriti liječniku.

- Kod djece starije od godinu dana, ako dijete postane klonulo unatoč sniženoj tjelesnoj temperaturi nakon vrućice, javi se težak kašalj i dijete se bori za zrak ili dobije osip uz vrućicu, a pogotovo ako se uz vrućicu javi i tresavica, to su razlozi zbog kojih treba hitno doći liječniku. Ostale tegobe valja liječiti simptomatski sredstvima za snižavanje povišene temperature i svakako pratiti stanje djeteta - savjetuje dr. Jovančević dodajući kako nema pouzdane zaštite od viroza.

Ističe ipak kako se određenim postupcima može umanjiti vjerojatnost zaraze.

- Roditeljima mogu preporučiti da ako ne moraju, neka ne daju djecu u jaslice, neka borave što više vani i neka izbjegavaju pregrijavanje prostora. Naime, dolazi sezona grijanja i hladnog vremena, no slobodno neka djeca idu van bez obzira na hladnoću. Bolje ih odjenite i to je to. Ovi stariji pak trebali bi naučiti da češće peru ruke i da ne ližu prste - zaključio je pedijatar.