Uređenje interijera: Boja neba u sumrak hit je nijansa 2020.

Nakon koraljne, koja je obilježila 2019., američki Institut Pantone prije nekoliko dana za iduću je godinu odabrao klasičnu plavu.

Pantone se smatra vodećom institucijom za boje. U svojim istraživanjima surađuju s dizajnerima i stručnjacima iz raznih sfera, a nakon što odaberu trendi nijansu, ista postaje misao vodilja u uređenju interijera, modnoj industriji, grafičkom dizajnu... I samo ime boje važan je faktor. Pobjednica za 2020., kažu u Pantoneu, klasična je plava, točnije “nijansa koja podsjeća na večernje nebo netom prije sumraka”.

- Ako s jedne strane imate boju pod nazivom ‘smeđe blato’, a s druge ‘čokoladni fudge’ (kremasti kolač), onda dobivate dva sasvim drugačija značenja, dvije različite slike i poruke - rekao je Laurie Pressman, potpredsjednik Pantoneova instituta za boje dodajući da ime mora biti nositelj poruke koju žele prenijeti.

Tako se, nastavlja, klasična plava koju su u institutu zamislili može povezivati s pojmovima kraljevska, prigušena ili suzdržana te beskrajna, odnosno neograničena. No s obzirom na to koji materijal ili uzorak birate, klasična plava može odstupati u nijansi - odabir je u vašim rukama.

I upravo je s tom porukom na lansiranju boje godine u New Yorku pokrenuta lavina na društvenim mrežama. Instagram je doslovno preplavljen klasičnom plavom. Fotografije pod hashtagom #pantone2020 prštale su od raskoši, a osim interijera u ovom tonu, u tražilici su iskakali odjevni predmeti, make up, gadgeti, pa i automobili. A za sve one koji klasičnu plavu žele nositi posvuda, Pressman kaže da je dovoljno odabrati šal ili remen za sat u ovoj boji, a kod kuće upaliti kraljevsko plavu svijeću.

Plava, kodnog imena Pantone 19-4052 Classic Blue, između ostalog, nosi još jednu, vrlo moćnu poruku.

- Pred nama je nova dekada, a mi smo trenutačno u vremenu kad svijetom haraju ratovi. Ova boja donosi osjećaj mira i spokoja, nešto za čime vapimo ovih dana - rekla je Leatrice Eiseman, izvršna direktorica instituta Pantone.

A trendi boja je posvuda oko nas. To je boja večernjeg neba, jezera i mora, borovnica... Neograničeno je puno nijansi klasične plave koja s lakoćom funkcionira u svakom prostoru i ima bezbroj nijansi. Kreće se od mornarske do kraljevsko plave pa sve do boje tamnog trapera. Može biti snažna, ali i smirujuća - sve ovisi kako se s njom igrate. Ako je suditi prema fotografijama koje su zavladale društvenim mrežama, sjajno joj pristaju nježna ružičasta, a posebno joj dobro stoje smeđi detalji te oni od kože i drveta. Njome možete istaknuti samo jedan zid, a oni nešto odvažniji cijelu prostoriju mogu potpuno obojiti u plavo. Ako ste skloniji često nešto mijenjati, onda ćete se možda odlučiti za kraljevsko plave detalje, poput udobnih naslonjača, tepiha ili pak svjetiljki. Neke od spomenutih komada našli smo na web shopovima, a na vama je da se igrate.

