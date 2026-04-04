Uronite u modno proljeće: 50 jeftinih ili čak besplatnih osvježenja vašeg ormara

Proljeće je sezona jakni i dobro je vrijeme za eksperimente. Primjerice nošenje trapera osim traperica ili suknje s čarapama i mokasinkama. Modni dodaci poput marama za kosu kada nikako ne možete složiti frizuru ili dodavanje boja mogu osvježiti vaš već isprobane modne kombinacije.
Foto 123RF - ILUSTRACIJA
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Foto 123RF - ILUSTRACIJA
1. Istaknite svoju boju: Zamijenite prošlogodišnji crveni stilski trik za nešto plavo. Plave čarape u kombinaciji s mokasinkama boje kestena ili ugljena je predivno neočekivana.
2. Vidljivi grudnjak: Na Fendi modnoj pisti, modeli su nosili grimizne grudnjake ispod prozirnih košulja. No, uvijek se možete odlučiti za manje prozirnu alternativu. Crvena naramenica grudnjaka koja viri ispod plave košulje jednako je primamljiva.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
3. Budite odvažni: Veliko je bolje kada su u pitanju sunčane naočale ovog proljeća. Verzije u boji su nježnija alternativa klasičnoj crnoj.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
4. Prebacite se u uske tenisice: Odzvonilo je "chunky" komadima. Još je rano, ali niske tenisice spremaju se postati ljetni hit. Svilenkasta tekstura brušene kože čini ih puno luksuznijima.
5. Osjećate li voćni miris?: Svima trebaju naušnice za poticanje razgovora, a ove naušnice, ručno izrađene u Londonu i ukrašene kupinama koje padaju, odlično obavljaju posao.
6. Dodajte remen: Traperice s remenom vratile su se prošle sezone i bit će vam drago čuti da su i dalje tu. Lanenu košulju ipak sačuvajte za plažu i umjesto toga traperice kombinirajte s mekom, jednostavnom majicom kratkih rukava.
| Foto: Pinterest
7. Antilop: Jakna od meke kože lijepa je alternativa traper jakni. Nosite je s krojenim hlačama za radne dane i tamnim traperom za vikende.
8. Trendi lagana pletiva: Odviknite se od teških zimskih pletiva veselim laganim kardiganom. Ova verzija u boji je zabavna, a nije previše upadljiva.
9. Neobične boje: Vjerujte nam kada kažemo da boja senfa uživa u popularnosti. Ovaj top lijepo će se slagati s hlačama boje čokolade. Neočekivana je kombinacija, ali suprotnosti se privlače!
10. U vrtlogu: Lijep povratak u 90-e. Isprobajte spiralnu ogrlicu s košuljom i krojenim hlačama umjesto majice bez rukava i harem hlača.
11. Prozirno: Suptilniji način da se kanalizira trend crvenog tepiha za "golo" odijevanje. Nosite u kombinaciji s dužom košuljom ili sakoom.
12. Stil sezone: Ovu sezonu definirat će energične jarke boje pomiješane s romantičnim pastelnim tonovima (pogledajte izgled Margot Robbie s crvenog tepiha iz Orkanskih visova). Isprobajte jarko crvenu ili mahagonij boju s nježno lila ili mint zelenom.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
13. Ofenziva šarma: Šarma je tu da ostane. Vaša platnena torba već ima Labubu; sada je vrijeme da dodate neke sitnice svojim cipelama. Vrijeme je privjesaka.
14. Miris sreće: Vyraoov novi miris Sun Rae sadrži vesele note kurkume, bergamota i limuna. Miriše prekrasno i jeftiniji je od mnogih dizajnerskih mirisa.
15. Primjenjuju se ograničenja: Trend odijevanja u korzetu zvuči restriktivno, ali kada je u pitanju pamuk i crop top, zapravo je prilično udoban. Nosite ga s trapericama, u slojevima ispod majice ili kao donje rublje.
16. Odjenite se da biste impresionirali: Mala crna haljina i dalje je korisna. Može se nositi elegantno ili ležerno s gležnjačama ili sandalama.
| Foto: Dreamstime
17. Noge: Proljeće je nepredvidivo, stoga imajte pri ruci nekoliko upečatljivih tajica ili najlonki sa zanimljivim uzorkom kako biste osvježili izgled. Iznenađujuće, smeđa ide uz gotovo sve - obećajemo.
18. Pokrivala za glavu: Ležerna chino kapa će prekrasno stariti, stoga investirajte u kvalitetan model koji možete nositi godinama koje dolaze. Ova je u pravom stilu New Yorka iz 1990-ih.
19. Nostalgija: Riješite se krojenog odijela, zadržite sako i kombinirajte ga s trapericama. Pomalo je to povratak u 80-e, ali bit će vaš novi zaštitni znak.
| Foto: Zara
20. Samt: Zamijenite chino hlače za hlače ravnog kroja. Čokoladno smeđi par izgledat će moderno s bordo košuljom ili svijetloplavim pletenim krojem.
21. Kožne torbe: Mogu se pronaći i jeftinije verzije od dizajnerskih, a s njom preko ramena uvijek ćete izgledati chic i elegantno.
| Foto: Dreamstime
22. Lan: Lanene hlače su dovoljno svestrane za odlaske u park i ugodne noći na odmoru. Kombinirajte ih s prevelikom majicom kratkih rukava ili jednostavnim topom bez rukava.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
23. Kockasto: Uredan, široki top savršen je odjevni predmet uz sve, od traperica do pencil suknje i krojenih hlača. Prekrasan je s balerinkama.
24. Pidžama party: Ništa ne govori "proljetna večer" bolje od maslina, komadića parmezana i ohlađenog pića. Pa zašto ih ne biste nosili na pidžami?
25. Nabavite šal: Marame su se vidjele na Lanvin modnoj pisti i vaš su novi sezonski odgovor na dane kad preskočite pranje kose. Zavežite ih poput trake za glavu i odaberite vintage print.
| Foto: Aliexpress
26. Platnene jakne: Ona s uskim strukom ženstvena je verzija muškog izgleda. Idealna za šetnje sa psom i ručkove u pubu.
| Foto: Asos / Bershka
27. Miješanje tekstura: Ovaj trik će automatski poboljšati dnevni izgled, stoga pletenu suknju kombinirajte sa svilenim topom bez rukava i sakoom. Ili obrnuto.
28. Nakit: Dugi privjesci na kožnoj vrpci glavni su trend nakita ove sezone. Nosite ih preko jednostavne bijele majice.
29. Ogledalce: Počastite se oldschool džepnim ogledalom i prestanite koristiti telefon za nanošenje ruža za usne.
30. Pokažite ruke: Postaje toplije, zato pokažite malo kože s ovom debelo pletenom polo majicom s kratkim rukavima. Nosite je s hlačama širokih nogavica ili bijelim trapericama.
31. Vežite oko struka: Možda izaziva nostalgične osjećaje za školskim igralištem u vrućim ljetnim danima, ali nošenje pletiva vezanog oko struka umjesto oko ramena (dominantan izgled posljednjih nekoliko godina) ponovno je u modi. Stilizirajte ga kao s Versace modne revije s ljetnom suknjom.
| Foto: BSA/ZOJ
32. Velike torbe: Opet su in, pogotovo ako su izrađene od 100% organskog pamuka ili u potpunosti reciklirane,
| Foto: Mango
33. Karirano: Kratka karirana suknja dobar je prijelazni komad. Nosite je sada s majicom i mokasinkama, a prevelikom majicom kratkih rukava kada stigne sunce.
| Foto: Big Pictures/Pixsell
34. Kopče za kosu: Pridružite se trendu kopči za kosu generacije Z. Neke su toliko su lijepe da ih nećete htjeti ograničiti samo na svoj stolić za šminkanje.
35. Prugice: Bilo kakva verzija pruga će odgovarati. Široka, uska, sa spušteni ramenom... dajte mašti na volju.
| Foto: pixsell/ilsutracija
36. Hoodice, ali ne bilo kakve: Ova majica s kapuljačom i gumbima je malo elegntnija od većine i izgledat će dobro s trapericama ravnog kroja ili krojenim hlačama.
37. Gumice za kosu: Zalizana punđa neće nikamo ići u proljeće, stoga se počastite slatkom upečatljivom gumicom za kosu. Dobar izbor savršeno će uokviriti vašu podignutu frizuru.
| Foto: dreamstime/ilustracija
38. Remen: Ako jedan modni dodatak može promijeniti vašu garderobu nabolje, to je remen s dobrom upadljivom kopčom.
| Foto: Sculler
39. Siva majica: Obična siva majica može se činiti najlakšom za kupiti, ali pravi kroj i oblik su najvažniji. Budite dječački nastrojeni i isprobajte onu s laskavim višim ovratnikom.
40. Privjesci za torbe: Ako vam se trend privjesaka s krznenim životinjama na torbama čini previše mladolikim, isprobajte neke druge. Ali privjesci su "must"
41. Plaža izgled: Nema razloga da ne biste mogli s plažnim izgledom po gradu. Ogrlica s perlicama ili bandanom, uz tamnoplavi kašmirski džemper i traperice, sasvim je prihvatljiva u travnju.
42. Potkošulje: Topovi bez rukava za proljeće? Nije revolucionarno, ali oni s čipkastim obrubom savršeno se slažu s trapericama.
43. Traper: Mini haljina od teškog trapera dobar je izbor za grad. Nosite je s debelim čizmama do koljena ili čarapama i tenisicama.
44. Zlato na nogama: Boja ove sezone izgledat će blistavo u kombinaciji s bijelim ili tamnim traperom.
45. Midi i udobno: Ova klasična midi haljina izgleda moderno i udobno. Nose se i prorezi.
| Foto: Mohito
46. Prstenje: Zabavan, debeli prsten u boji s lažnim biserima ili nekim drugim kamenom izgledat će privlačno s pastelnom manikurom. I neće će vas skupo koštati.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
47. Print na majicama: Za dašak osobnosti, ispod laganih pletiva obucite majicu dugih rukava s printom.
48. Blouson jakne: Bit će posvuda ovog proljeća. Idealna je za nošenje s hlačama i tenisicama bez rukava u stilu 90-ih.
49. Cvjetni uzorci: Ako nisu po vašem ukusu kad je u pitanju haljina ili bluza, pokušajte ih nositi na gaćicama.
| Foto: H&M
50. Prijatelj za mobitel: Pričvrstite Sonny Angel na svoj telefon i razmišljajte o njemu onako kako to rade u Japanu - kao o malom prijatelju koji će život učiniti malo svjetlijim.