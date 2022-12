'Usamljena sam jer sam lijepa: Žene me mrze, a dečkima sam trofej kojim se hvale naokolo'

Još jedna djevojka na TikToku tvrdi da zbog svoje ljepote ne može normalno živjeti. U ovom slučaju probleme ima sa ljubomornim ženama i plitkim muškarcima koje njezina vanjština toliko zabljesne da ne vide što joj se krije u srcu.

- Život nije tako sjajan ljudima koji su privlačni. Evo nekoliko stvari koje sam primijetila kao atraktivna žena u društvu - započela je Brenttanye Sharraine snimajući se dok u svilenoj bluzi šeće Central Parkom u New Yorku.

- Nije to neka privilegija ili tako nešto. Prenosim vam svoja iskustva o tome kako se ljudi ponašaju prema meni. Da, puno bulje u mene, a također dobivam i puno komplimenata. Neki me ljudi gledaju milo, a neki se mršte - nastavila je ova motivacijska govornica.

- Zapravo, mrko me gledaju druge žene. Nikada u životu nisam primijetila da me muškarac mrko pogleda, tako da to puno govori. Rečeno mi je da djelujem vrlo zastrašujuće, iako uopće nisam zla prema ljudima. Prilikom izlazaka upoznavala sam svačije obitelji, roditelje, sestre, braću. Uvijek sam ih upoznala, čak i ako neka veza nije bila ozbiljna i poznavali smo se tek mjesecima - nastavila je.

- Muškarci su me pozivali na događanja i sastanke s poslovnim partnerima. Sad u kasnim 20-im godinama sam svjesna da su me prije koristili kao trofej. To više ne dopuštam. Žene su mi govorile da su mislile kako sam neka kučka kad su me prvi put vidjele, a mnogi muškarci su mi rekli da izgledam skupo. Čak sam bila isključena i iz svoje grupe prijatelja - prisjetila se tužno.

Kaže kako se morala boriti s nesigurnošću u mlađim danima.

- Rekli su mi da je neprikladno pokazivati da si lijepa. Ljudi su mislili da sam zaokupljena samo sa sobom i nisam ponizna, a sve zbog toga što sam lijepa. Moje samopouzdanje je bilo nisko pa je logično da sam srednju školu završila samo s jednim prijateljem - dodala je, a prenosi The Sun.

