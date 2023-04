'Uskoro idem na operaciju srca i cijela obitelj je jako zabrinuta. Hoće li sve dobro proći?'

Dragi Mevludine,

Cijela moja obitelj, žena i kćeri zabrinuti su jer uskoro idem na operaciju srca. A ni ja nisam najmirniji. Zanima me vidite li kako će operacija proći i trebam li zbog nečeg brinuti. Hvala na odgovoru.

šifra: zabrinut

Odgovor:

Pozitivan ste i odgovoran gospodin. Vi ste perfekcionist koji se ne zadovoljava površnim stvarima. Imate finu obitelj, suprugu i kćeri koje imaju svoj život i dobre obitelji. Vaše srce jest malo popustilo, ali ne brinite jer zamjena srčane valvule proći će bez problema. Vidim dobar ishod operacije, sve će biti u najboljem redu. Poslije toga uzimat ćete terapiju i biti dobro.

Redovite kontrole nužne su poslije toplica, no vama to neće teško pasti. Bit ćete sjajno, no važno je da se pridržavate liječničkih uputa. Nemojte brinuti jer valvule se desetljećima uspješno ugrađuju, bez obzira na to jesu li mehaničke, prirodne (svinjske) ili neke druge. O svemu ćete se dogovoriti s kirurgom. Nema razloga za paniku jer uskoro ćete biti zdravi i u boljoj formi nego sad. Neka vam je sa srećom, uz božju i liječničku pomoć. Ne brinite i javite mi se nakon operacije.

