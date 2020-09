Uskoro vam dolazi štenac? Ove stvari morate znati kako biste ga lakše socijalizirali i dresirali

<p>Ako mislite kupiti ili udomiti psa još dok je štenac trebate znati da briga o štencu nije laka. </p><p>Ukoliko ste početnik i ne znate kako voditi brigu o štencu ovaj mali savjetnik pomoći će vam da ga lakše dresirate.</p><h2>1. Naučite ga na ogradu ili kavez</h2><p>Nije lako istrenirati štenca, ali ako ga naučite da on ima svoje mjesto u kući ili u stanu bit će vam puno lakše. Nakon što se vaše štene prilagodi svom novom rasporedu, vama i njemu će biti lakše iz razloga što će njegov kavez ili ograda koju mu postavite biti samo njegovo, poput mjesta za spavanje, odmaranje i igranje.</p><p>Uz to, kada ostane sam, to mjesto pružit će mu sigurno utočište. Zato je vrlo bitno istrenirati štene na to mjesto. Jedan od načina je da svaki put kada vaš pas uđe na to mjesto mu dadete poslasticu i kažete bravo.</p><h2>2. Istrenirajte ga da obavlja nuždu vani ili na pelene</h2><p>Čim štene dovedete doma preporučuje se da ga odmah krenete učiti kućnom redu. To znači da vaše štene, ukoliko ne može izlaziti vani nuždu mora obavljati na pelenama. Ukoliko imate dvorište ispred kuće ili je vaše štene primilo sva cjepiva pa može izlaziti van odmah ga učite da se nužda obavlja vani. Svaki put kad nuždu napravi vani ili na peleni obavezno ga morate nagraditi i reći mu bravo ili dobar dečko. </p><h2>3. Hodanje na uzici</h2><p>Možda vam se to čini kao najlakša stvar, ali razigranog psića nije uvijek lako voditi na povodcu. Za to vam treba puno vježbe. Obučiti štene da mirno i s poštovanjem hoda na uzici će vam pomoći prilikom socijalizacije. Ako ne možete kontrolirati svog psa na uzici, onda nećete moći nikako. Pas mora hodati mirno i slušati vas. Osim toga, probajte ga naučiti da vam hoda uz nogu.</p><h2>4. Socijalizacija i druženje s drugim psima</h2><p>Čim vaš štenac primi sva cjepiva odmah krenite s njim u avanture, Vodite ga svugdje sa sobom da upozna okolinu, da se upozna s drugim psima. To će mu pomoći da se opusti, izgradit će njegovo samopouzdanje, učinit će ga prijateljski raspoloženim prema strancima i drugim psima te će mu pomoći da nauči ostati smiren i pun poštovanja i izvan kuće.</p><h2>5. Naučite ga da sjedne </h2><p>Treniranje štenca da sjedne ili da legne može izgledati kao zabavan trik, ali zapravo je vrlo vrijedna vještina. Upotrijebite naredbu 'sjedi' kako biste spriječili da vaše štene skače na posjetitelje, bude miran dok vi jedete. Kada nauči osnovne naredbe poput sjedni i lezi vrijeme je da ga krenete učiti i ostale naredbe poput daj šapu, okreni se, dođu tu, uz nogu i slično.</p><h2>6. Morate ga naučiti da ne grize</h2><p>Štenci vole puno grickati pogotovo kada je vrijeme za ispadanje mliječnih zubića i rast novih. Međutim, u većini slučajeva oni nisu svjesni koliko jako nekada mogu ugristi. Važno ih je naučiti dok su još mali da ne grizu vas ili druge.</p><p>Ako vaš ljubimac prejako gricka, recite: 'Au!' jako glasno i pokažite mu da vas boli. To će ih upozoriti da nešto nije uredu te će se oni povući. Kada to naprave, svakako im dajte poslasticu i recite 'bravo'. Nikada nemojte vikati ili fizički kažnjavati svog psića jer će to vaš dlakavi prijatelj protumačiti na krivi način.</p><h2>7. Istrenirajte ga da ostane sam kod kuće</h2><p>Prvi put kada štene ostane samo doma morate znati da će vrlo vjerojatno lajati jer je to za njega izuzetno stresno iz razloga što su psi ipak prirodno društvena bića. Neovisnost psa dobar je cilj koji morate imati na umu kada učite kako trenirati štene. Najbolje je početi psa učiti da bude sam doma dok ste još uvijek u kući tako da ga stavite u kavez ili ogradu.</p><p>Ukoliko to nemate ostavite ga u određenoj prostoriji u kojoj on ima pravo boraviti dok je sam. Nikako ne smijete zaboraviti ostaviti mu njegove igračke, hranu i vodu. Kada vaše štene ostane samo ili uđe u kavez, tiho zatvorite vrata i izađite. Nakon minutu ili dvije, vratite se s ukusnom poslasticom i riječima pohvale. Ponovite postupak i postupno povećavajte vrijeme. Ako i dalje ostane tih i smiren, nagradite ga. Ako pas krene lajati bez prestanka recite mu 'ne' i kada se smiri nagradite ga. </p><h2>8. Naučite ga da ne grize namještaj</h2><p>Ništa nije gore od trenutka kada uđete u kuću i pronađete poderani jastuk ili sažvakane cipele. Štenci su skloni sve žvakati pogotovo dok su im upaljene desni. Zato svom psu morate dati do znanja što smije, a što ne smije žvakati. Dajte im igračke poput loptica ili gumenih igračaka. Nemojte im bacati staru cipelu ili čarapu koju kao mogu gristi jer je stara.</p><p>Ako to napravite vjerujte, oni neće znati raspoznati je li cipela nova ili stara i mislit će da je to u redu i grist će sve. Isto tako čim uhvatite psa da grize namještaj morate ga naučiti da to ne radi i reći 'ne'. Ako uhvatite svog psa sa zabranjenim predmetom u ustima, usmjerite ga prema igrački za žvakanje, piše <a href="https://www.rd.com/list/how-to-train-your-puppy/" target="_blank">Reader's Digest.</a></p>