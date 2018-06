'Ušla sam u menopauzu s 13, nikada neću imati svoje dijete'

Bezbrižno djetinjstvo danas 30-godišnje Keeley Witham iz Londona prekinuto je kada je imala 13. Počela je imati neobjašnjive migrene, nagle promjene raspoloženja, debljala se i gotov svaki dan padala u nesvijest. Bila je toliko umorna da je često znala zaspati na kauču čim bi došla iz škole - nije se budila do sljedećeg jutra.

Da bi shvatili što joj se događa trebale su tri godine, kada je imala 16. Prošla je mnoge pretrage i bila prisiljena testirati se na trudnoću devet puta jer su liječnici bili skroz zbunjeni.

Na zaprepaštenje i nje i roditelja, liječnici su postavili dijagnozu - preuranjeni ulazak u menopauzu, i to ekstremno preuranjen. Vjerojatno je u menopauzu počela ulaziti brzo nakon što je s 11 godina dobila menstruaciju.

Da stvar bude još gora, saznala je kako nikada neće imati priliku osjetiti kako je to imati vlastito dijete. Rekli su joj kako joj je hipofiza prestala proizvoditi određene hormone tako da svoju djecu neće moći imati niti prirodno, niti potpomognutom oplodnjom.

- Dok sam odrastala kao jedno od četvero djece, uvijek sam znala da se jednog dana želim vjenčati i imati djecu, psa i bijelu ogradu oko kuće, ali odjednom je sve to nestalo. To je bilo poražavajuće i jako me pogodilo. Čak i moja mama koja je tada bila u 40-ima, bila je još desetljeće daleko od menopauze - ispričala je Keeley, a prenosi The Sun.

Liječnici su joj prepisali hormonalnu terapiju, ali ubrzo ju je prestala uzimati jer je, kao i njezina majka, pod većim rizikom od bolesti srca i raka dojke. Smatrala je kako je rizik u odnosu na prednosti hormonalne terapije prevelik.

Kaže kako će jednog dana pokušati ostati trudna jajašcem donatorice ili usvojiti dijete i voljeti ga kao svoje. Trenutno je sama, nije u vezi. Kaže da se jako razočarala kada je bivšem dečku rekla da ne može imati djecu.

- Rekla sam mu na drugom spoju da ne mogu imati djecu i zašto. Bila sam zaljubljena u njega. Rekao je da me voli, ali da ne može nastaviti naš odnos jer ne mogu imati djecu. Bilo je to nešto najgore što mi se moglo dogoditi - prisjetila se.

Godine života bez estrogena ostavile su trag i na njezinom zdravlju, gustoća kostiju joj je niska zbog čega su krhke i sklone lomovima.

Courtesy of Tom Coleman media :) Objavljuje Keeley Witham u 4. veljače 2017

Keeley je među najmlađima koje su ušle u menopauzu u Velikoj Britaniji. Najmlađi slučaj je Amanda Lewis (30) iz Nuneatona u Velikoj Britaniji kojoj se to dogodilo kada je imala svega 11 godina.

Liječnici kažu kako u 90 posto slučajeva uzrok takve dijagnoze ostane nepoznat.

- Poznati uzroci uključuju rijetke genetske abnormalnosti, autoimune uvjete, radioterapiju i kemoterapiju za dječje ili ginekološke karcinome ili operaciju koja zahtijeva uklanjanje jajnika za druge ginekološke uvjete - objašnjava Dr. Marie Gerval, supredsjednica Daisy Network, jedine dobrotvorne organizacije u Velikoj Britaniji koja podržava žene koje prerano ulaze u menopauzu.

- Kada žena doživi preuranjenu menopauzu, tijelo joj postaje iscrpljeno. To može dovesti do noćnog znojenja, vrućine, promjene kože, umora i bolova u zglobovima - dodaje dr. Gerval.

- Estrogen je potreban i za zdravlje kostiju i mišića. Ako su žene bez tog hormona 20 ili 30 godina ranije od prosječne dobi menopauze, a koja je 52 godine, to može dovesti do rane osteoporoze. Postoje, također, receptori u mozgu koji trebaju estrogen za optimalno zdravlje, zbog čega se žene u menopauzi žale na mentalni umor - pojašnjava ova liječnica.

Foto: Dreamstime

Mišljenje hrvatskog liječnika

Koji su uzroci preuranjene menopauze?

- Prerana menopauza (Premature Ovarian Failure, POF) zadesit će 1 do 6 posto žena. Najčešće uzrok leži u nedovoljno istraženim genetskim ili autoimunim poremećajima. Razumljiviji su ostali razlozi: kemoterapija i radioterapija nakon maligne bolesti uništava jajne stanice, rana histerektomija će narušiti lokalnu cirkulaciju i reducirati dotok krvi do jajnika (posljedica je POF), toksini duhanskog dima i ftalata (sastojci plastike i umjetnih materijala, boje u industriji ljepote, itd), tuberkuloza genitalnog trakta (rijetka je danas) i posebice intenzivne i učestale stimulacije ovulacije u okviru metoda potpomognute oplodnje mogu značajno iscrpiti ovarijsku rezervu - objasnio nam je doc.dr.sc. Ivan Fistonić prim.dr.med. iz Instituta za žensko zdravlje u Zagrebu čija je najmlađa pacijentica, koja je ušla u preuranjenu menopauzu, imala samo 23 godine.

Kako se preuranjena menopauza otkriva?

- Dugotrajniji izostanak mjesečnice je prvi znak nakon kojeg će svaka žena generativne dobi potražiti odgovor u konzultaciji sa svojim ginekologom. Ako se isključe svi drugi mogući razlozi izostanka mjesečnice uslijedit će laboratorijske pretrage koje istražuju hormonske profile (hipofiza, jajnik, štitnjača, nadbubrežne žlijezde). Ako je fokus na povišenim hormonima hipofize (FSH i LH) te niskim vrijednostima estrogena (jajnik) i eventualno niskim vrijednostima AMH hormona (anti Muller hormon – marker ovarijske rezerve) tada je dijagnoza jasna - pojašnjava doc.dr.sc. Ivan Fistonić prim.dr.med.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL doc.dr.sc. Ivan Fistonić prim.dr.med.

S kakvim se teškoćama suočava žena u preuranjenoj menopauzi?

- Ako je dijagnoza čvrsta, uskoro će se pojaviti tipični simptomi – valovi vrućine, suhoća rodnice, nelagoda pri spolnosti, psihološki disbalans, itd. Ako se ne uključi hormonsko liječenje u budućnosti je prijetnja osteoporoza, kardiovaskularne bolesti, općenito razvoj metaboličkih bolesti koje su tipične za stariju dob (pretilost, hiperlipidemija, dijabetes, rak dojke, Alzheimer, ranija smrtnost...). Ovdje je naglasak na hormonskom liječenju koje će ovdje, kao i u tipičnoj postmenopauzalnoj dobi iza pedesete, protektivno djelovati na navedena stanja i kronične bolesti - kaže ovaj stručnjak.

Kako se liječi?

- Ovisno o problematici. Ako je reprodukcijska funkcija zadovoljena onda je liječenje tipično nadomjesno: estrogen i progesteron. Ako je zbog nekog razloga izostala reprodukcija, a željena je (odlaganje trudnoće zbog edukacije, hijerarhijskog uzleta...) stimulirat će se ovulacija poznatim tehnikama - objasnio nam je doc.dr.sc. Ivan Fistonić prim.dr.med.

Foto: Dreamstime

Je li moguće uopće zatrudnjeti ako se javi već u tridesetim godinama?

- Moguće je uz suvremene metode potpomognute oplodnje - kazao nam je ovaj liječnik pa nabrojao nekoliko činjenica o menopauzi.

Terminologija i činjenice:

Menopauza je po definiciji zadnja mjesečnica u životu, kolokvijalno se je, posebice u anglosaksonskom okruženju, uvriježilo značenje da je to period iza zadnje mjesečnice.

Prerana menopauza je stanje koje nastaje prije 40-e godine života.

Rana menopauza – 40 do 45 godina.

Prosječna dob menopauze nije se mijenjala od najstarijih zapisa (Aristotel 322 p.n.e.) i događa se oko 50-e godine.

- Jedino istraživanje u Hrvatskoj (Fistonic et al, Maturitas: Menopause in Croatia) pokazuje da je ovdje prosječna dob (medijan) oko 49 godina (48,8 godina). Naravno da temeljem toga ne možemo reći da je u Hrvatica značajno drugačija situacija no u svijetu - dodaje doc.dr.sc. Ivan Fistonić prim.dr.med.

Foto: Dreamstime

Znanstvenici su uspjeli prekinuti menopauzu kod nekih žena

Grčki znanstvenici tvrde da kako su uspjeli pomladiti jajnike kod nekih žena čime su prekinuli menopauzu. Jajne stanice ponovo su se počele proizvoditi, a žene su opet dobile šansu postati majke. Jedna žena dobila je menstruaciju nakon pet godina menopauze u koju je ušla prerano, sa samo 40 godina.

Konstantinos Sfakianoudis, ginekolog iz Klinike za plodnost Genesis Athens kazao je kako su plazmom bogatom trombocitima uspjeli potaknuti rast stanica i stimulirati regeneraciju tkiva. Tako su na neki način pomladili jajnike. Koncentriranu mješavinu tvari u krvi ubrizgavali su ženama u menopauzi direktno u jajnike i na taj način im pokrenuli menstrualne cikluse, prenosi Daily Mail.

Žena koju su spomenuli, na tretman je dolazila šest mjeseci i tad je dobila menstruaciju. Zahvaljujući ovoj metodi uspjeli su izvaditi tri jajašca i oploditi ih sa spermom njezinog supruga. Jedno su vratili u tijelo, a dva su zamrznuli. Čekali su hoće li trudnoća proći kako treba.

- Trombociti (krvne pločice) vežu više od 800 bjelančevina, hormona, matičnih stanica... Trombociti su također nosači većeg broja faktora rasta. Ove karakteristike im donose visoki probiološki potencijal koji se koristi u raznim bolestima i stanjima. Restauracija funkcije jajnika je neizvjestan i dugotrajan proces. Međutim, pionirske studije, za sada na manjem broju pacijentica, nose zanimljive potencijale koji se moraju dodatno istražiti - pojasnio nam je doc.dr.sc. Ivan Fistonić prim.dr.med.

Foto: Dreamstime

Ona je ušla u menopauzu s 24 godine

Gemma-Louise Quinton (28), samohrana majka jednog djeteta iz Velike Britanije, preživjela je rak grlića maternice, no to je rezultiralo preranim ulaskom u menopauzu.

Opisala je svoje iskustvo za BBC:

Čuti riječi "Žao mi je Gemma, imate rak grlića maternice" bio je najstrašniji trenutak u mojem životu. Bila sam sigurna da ću umrijeti i ostaviti svojeg dvogodišnjeg sina bez majke. Intenzivna radioterapija i kemoterapija pobijedili su rak, ali ja sam ostala neplodna. To je nešto s čime moram živjeti svaki dan do kraja života i zbog toga se više ne osjećam kao prava žena.

Drago mi je da sam se riješila bolnih grčeva i krvarenja, ali ipak mi je sve to čudno. Ponekad izađem s prijateljicama, one spomenu svoju menstruaciju, a mene uhvati osjećaj kao da se više ne mogu pridružiti takvim razgovorima, nekako mi je neugodno.

Ništa vas ne može pripremiti na to da ćete biti u menopauzi u 24. godini života. Strahovito znojenje, naleti vrućine, promjene raspoloženja i anksioznost. Stalno moram skrivati mrlje od znoja kad sam s drugim ljudima. Toliko sam mijenjala raspoloženje da sam prekinula s dečkom najmanje deset puta (više nismo zajedno).

Ne osjećam se potpuno kao žena jer moje tijelo ne radi kao nekad. Još jedna neugodna pojava kod menopauze je to što mi je vagina vrlo suha, zbog čega mi je i sama pomisao na seks ponekad zastrašujuća. Imam osjećaj kao da je rak uklonio dio moje ženstvenosti.

I mislim si što će moj budući dečko misliti o meni. Hoće li me gledati kao pravu ženu? Hoće li mu moja nesigurnost zbog mojeg tijela biti odbojna?

Ne tako davno sam izašla s dečkom kojeg sam upoznala. Prije susreta s njim sam toliko paničarila. Mislila sam da je nepošteno početi ozbiljnu vezu s nekime tko bi jednog dana želio obitelj, a ja mu ne mogu roditi dijete. Kada smo se našli, pitala sam ga da li bi želio imati puno djece, a on je, na moje olakšanje, rekao da mu je dovoljno ovo jedno koje ima. Ipak, nije me poželio ponovo vidjeti. Možda mu je sve to bilo previše.

Postoji hormonska terapija u obliku tankih flastera koji se zalijepe za bedro. Ponekad mislim pa tko bi volio ženu s ružnim "zakrpama" na bedrima? Moja obitelj i prijatelji mi kažu da će me pravi muškarac voljeti upravo ovakvu kakva jesam pa pokušavam gledati pozitivno na budućnost.

Dvije godine nakon liječenja imam lijep život sa svojim sinom i psom u našem lijepom domu. Putujem sa sinom što je više moguće. Također, podižem svijest o važnosti PAPA testa. Kada mi priđe nepoznata djevojka i kaže da je bila na testu zahvaljujući meni, tada mi se čini da moje iskustvo može nekome spasiti život.

Moram priznati, uvijek ću biti slomljena srca jer ne mogu imati više djece. Ali, više me ništa ne plaši u životu. Kada jednom pobijedite rak, osjećate se nepobjedivim.