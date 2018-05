Usne od sunca čuva balzam, a sjajnu kosu ulja s faktorom...

Paleta proizvoda sa zaštitnim faktorom je poveća, pa su, osim krema, tu balzami za usne, koje većina žena zaboravlja čuvati od udara sunca.

- Koža na tome mjestu nema masnog tkiva, što znači da se intenzivno isušuje i osjetljiva je na vanjske utjecaje, među njima i na UV zrake. Masniji balzam za usne rješava stvar, hranjiv je i ne skida se s prvim zalogajem, a ne može mu ništa ni šalica kave – predlaže kozmetičarka Zdenka Mihelj.

Za dozu proljetnoga kolorita na usnama tu su balzami s bojom, dolaze u nježnim ružičastim tonovima. Iako nam se posvuda nude kreme za lice i tijelo, činjenica je i da smo pomalo lijeni i često koristimo jednu za sve.

- Istraživanje provedeno među našim korisnicima otkrilo je da 62 posto ljudi koristi istu kremu za lice i tijelo. Podsjećamo da lice treba veći zaštitni faktor jer je konstantno izloženo te ima tanji epidermis nego koža tijela – istaknuo je dr. Dominik Göddertz, lab manager za Nivea Sun, te dodao kako svi ti faktori mogu ubrzati starenje kože jer ona postaje isušena i neotporna na poremećaje pigmentacije i pojavu bora.

Dnevne kreme obično imaju zaštitni faktor oko 20, a one namijenjene sunčanju imaju faktor do 50. Osim faktora, razlikuje se i tekstura. Ona za sunčanje prepoznatljivo je teža, često masnija, iako sve više brendova donosi laganu varijantu, više tekuću i ne tako bijelu. Puderi imaju od 15 do 25, a dolaze u tekućim teksturama i imaju vrlo dobru pokrivenost. Tu i tamo naići ćete i na primer sa zaštitnim faktorom, a još jedno područje koje obožava otkrivati godine i sunčane pjege su - ruke.

Nadlanice s vremenom postaju isušene jer ruke su među onim zaboravljenim dijelovima koje rjeđe njegujemo jer većina ljudi ne voli mastan trag na dlanovima. Ipak, podsjećamo na formulu sa zaštitnim faktorom za ruke jer je krajnje rijeme da i taj ritual dobije svoj trenutak u danu. A kosa? I ona ima svoju zvijezdu! Sve su popularnija ulja sa zaštitnim faktorima, nanose se i radi njege, tako da ne ostavljaju teški trag i ne otežavaju kosu. U gradu su taman, a na plaži... neizbježna!