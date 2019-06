Uspio je! Tomica je završio putovanje na Novom Zelandu

Hrabar mladić i avanturist Tomica Kristić (33) prije gotovo tri mjeseca, točnije 31. ožujka, stigao je na Novi Zeland autostopom. Za to mu je trebalo 3 i pol godine.

- Uh, dugo vremena mi je trebalo da stignem do ovdje, tri i pol godine. Da, bio je to bogami dug put - napisao je tada na svom Facebook profilu. Na 'Putovanje u Međuzemlje' krenuo je 13. listopada 2015. godine autostopom iz Varaždina. Tada je očekivao da će mu do Novog Zelanda trebati oko dvije godine.

Svoju avanturu Tomica je nazvao 'Putovanje u Međuzemlje' jer putovanje završava 70 kilometara prije Aucklanda, u mjestu Hobbiton koji se zove još i Međuzemlje. Na tom mjestu snimao se 'Gospodara prstenova'.

Za ovaj dug i težak put imao je podršku obitelji. Rekao je kako mu je upravo ova avantura promijenila život, srušila predrasude i dala priliku da upozna istinsku slobodu. Nakon što je završio putovanje kroz Australiju krenuo je u pješački pohod na Novi Zeland. Nabavio si je i specijalna kolica u kojima će vući stvari, šator, zalihe hrane...

Otišli smo u second hand shop, i kupili par stvarčica za par dolara, od sunčanih naočala, Star Wars kratke majce za 2...

Danas je, nakon dva i pol mjeseca, ostvario i tu želju i pješice prošao 1500 kilometara. Tako je službeno završilo Putovanje u Međuzemlje, objavio je na svom Facebook profilu.

Bio jednom jedan dečko, mirne naravi, tih i nevidljiv, skroman i neprimjetljiv. Neiskusan. Imao je jedan san, veliki je...

- Danas je dan kada završavam svoje tri godine i osam mjeseci dugo putovanje. Putovanje u kojemu sam prošao oko 40.000 km autostopom, i to kroz tri kontinenta i 24 države...Putovanje u kojemu sam upoznao na tisuće ljudi, te sklopio na stotine novih prijateljstva. Putovanje na koje sam krenuo samo s 1500 eura, i završio ga s istom svotom na računu. Putovanje koje me naučilo živjeti punim plućima i koje mi je donijelo vrijedno i dragocjeno životno iskustvo - dirljivo je svoju avanturu opisao Tomica čiji post možete vidjeti na njegovom Facebook profilu.

Naime, Tomica je na putovanju kroz Indiju našao i svoju srodnu dušu. Upoznali su se u pokrajini Rajasthan. Oboje su odsjeli na istom mjestu preko CouchSurfinga. Rekao je da je to za njega velika i istinska ljubav koju nikada nije doživio.

Djevojku svojih snova zaprosio je na obroncima Tasmanije 24. ožujka u Australiji. Tamo su se razdvojili jer se Lucy uputila u Jakartu kako bi izvadila hrvatsku vizu, a on se uputio na Novi Zeland. Ovo ljeto planiraju jednomjesečni road trip s kamperom po Hrvatskoj.

Ova avantura potpuno mu je promijenila život, osjetio je taj čaroban osjećaj slobode. Iskusio je predivne trenutke, upoznao divne ljude, družio se sa budističkim monasima u Indiji i Laosu pa čak i glumio u bolivudskim filmovima.

Na autostop se odlučio jer smatra da je ono najneizvjesnije putovanje koja pridonosi posebnom osjećaju slobode.

- Jednom kad stojiš uzdignutog palca na cesti, ne znaš ništa, nemaš pojma što će se dogoditi sljedeće, tko će ti stati, ili hoće li ti uopće stati netko, koliko ćeš još uopće čekati na prijevoz, hoćeš li spavati negdje ovdje u grmu pored ceste, ili možda u nekoj luksuznoj kući - rekao je Tomica.

Pogled sve govori. Sreća samo takva 👹 Ova plastična kutija, doma mi to zovemo 'štajglec', kada se napuni teži točno 5 kg. Dnevno napunim oko 7-8 tih kutija, dok Lucy kutiju dvije više. Uvijek je brža od mene.

Tijekom putovanja snalazio se kako je mogao. Pronalazio je privremene poslove kao što je branje borovnica i i podučavanje engleskog. Odjeću i ostale potrepštine kupovali su i u trgovinama rabljenim stvarima.

Tijekom svoje avanture života upoznao je divne ljude koje nikada neće zaboraviti. Tvrdi da mu je ovo putovanje dalo vrijedno i dragocjeno životno iskustvo.