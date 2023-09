Uspjeh mladih dizajnerica: Prva Hrvatska brončana medalja na EuroSkills Gdansk 2023

Mateja Raljević iz Požege i Tena Risek iz Varaždina osvojile su brončanu medalju na Euroskils Gdansk 2023, u kategoriji 'Fashion Design and Technology'. Djevojke su koje su srednju strukovnu školu za modnog tehničara i nastavile studirati na Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

Foto: ASOO

EuroSkills je najveći događaj izvrsnosti u strukovnim vještinama u Europi, a ove godine održan je u Gdansku gdje je 600 kvalificiranih mladih profesionalaca do 25 godina iz 32 zemlje sudjelovalo u 43 različitih disciplina.

POGLEDAJTE VIDEO:

23-godišnju Mateju i 21-godišnju Tenu za europsko natjecanje pripremala je profesorica Obrtničke škole Vera Tomić- Žager.

Foto: Euroskills

- Zadatak natjecanja je bio vrlo zahtjevan te je osim izvrsnog poznavanja struke, bilo je potrebno odlično komunicirati na engleskom. Svaki tim je trebao za natjecanje razviti dizajnersko rješenje modela parke za zaposlenike zabavnog parka. Djevojke su izabrale DinoPark Funtana tako da parka ima detalje koji podsjećaju na dinosaure. Na natjecanju, osim same izrade parke, trebale su osmisliti i skicirati kolekciju za zadanu situaciju koju dobiju na natjecanju - ističe Tomić-Žagar.

Foto: Euroskills

Tokom opsežnih priprema Mateja i Tena su pokazale predanost radu, a na trodnevnom natjecanju su pokazale izuzetnu vještinu koja ih je dovela do velikog uspjeha i bronce u žestokoj konkurenciji. Osim brončane medalje Mateja i Tena su dobile medalju Best of Nation kao priznanje najboljeg rezultata u HR timu.

Foto: ASOO

Također su trebale izraditi tehnički crtež sa shemom šavova u CAD programu te izraditi kroj prema industrijskim standardima za zadani model na natjecanju. Trećeg dana natjecanja su na engleskom prezentirale cjelokupni modni koncept, od odabranih materijala, trendova do profesionalne vizije s opisom brenda, cijenama i načinima prodaje.

Foto: Euroskills

- Unatoč velikoj konkurenciji natjecateljice su tokom natjecanja bile stalno fokusirane na trenutačni zadatak i imale sve u potpunoj kontroli. Zahvaljujući međusobnoj povezanosti i bodrenju cijelog HR tima nadale su se da će stati na pozornicu s Hrvatskom zastavom te su zaista dale sve od sebe što je i rezultiralo izvrsnom brončanom medaljom - naglasila je Tomić-Žagar.

Foto: Euroskills

Zahvaljujući organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatska se natjecala u 8 disciplina: ICT specijalist, IT softver rješenje za poduzetništvo, Kamenoklesarstvo, Kuharstvo, Ugostiteljsko posluživanje, Hotelska recepcija, Grafički dizajn i tehnologija te Modni dizajn i tehnologija.

Uz njihovu broncu, bivša učenica Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik, Marijana Đuka osvojila je medalju za izvrsnost u kategoriji Hotel Reception.

POGLEDAJTE VELIKI INTERVJU: DAVOR BRUKETA O USPJEHU