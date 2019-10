Usred carskog reza popustila joj je epiduralna, sve je osjetila

Novopečena mama dječaka Arthura iz Wakefielda u Ujedinjenom Kraljevstvu tvrdi kako je osjetila "baš sve" dok joj je usred carskog reza popustila epiduralna anestezija, piše Mirror.co.uk.

Jodie Marsden (27) tvrdi da je proživjela stravičnu agoniju te da je tijekom zahvata osjećala sve što su kirurzi radili na njoj. Tvrdi da je bila u tako velikim bolovima da je jedva mogla šaptati. Kaže da nije imala pojma kakva je noćna mora očekuje kad je dolazila u bolnicu na inducirani porod, no nakon ovakvog iskustva je sigurna da više nikad neće ostati trudna.

Pojasnila je kako je dva dana trpjela trudove, no nije se otvarala.

Na zadnjem pregledu liječnici su otkrili da bebino srce usporava, pa su je odvezli u salu na hitan carski rez. Dali su joj epiduralnu anesteziju, anestetik koji se primjenjuje kroz epiduralni kateter u donji dio kralježnice. Isprva je djelovao, no Jodie kaže kako je ubrzo počela osjećati bolove. Arthur je na svijet stigao živ i zdrav.

- Osjećala sam kako mi kopaju po utrobi. Osjetila sam kako mi je kirurg gurao vrh trbuha, dok je drugi iz mene izvadio Arthura. Bila je to prava agonija. Osjećala sam u sebi hvataljke, ispiranje i sve što se zbivalo dok sam se borila da dođem do daha. Za mene je ovo iskustvo bilo posve zastrašujuće i traumatizirajuće. Dodatno, bio je petak 13. i bio je pun mjesec, ali nikad nam nije palo na pamet da je tako nešto moguće, ustvrdila je.

- Osjećala sam kako mi doslovno trgaju mišiće. Bila sam u strahovitim bolovima. Osjećala sam se kao da vrištim, no moj partner je kazao da sam šaputala. Na svu sreću primijetili su da mi nije dobro. Više nikad neću roditi, to je sigurno, ustvrdila je.

Jodie je po zanimanju kozmetičarka za pse. Ona i suprug Matt (34) vjenčali su se lani u rujnu te su s veseljem očekivali prinovu. Ostala je trudna nekoliko tjedana poslije vjenčanja, ali imala je spontani pobačaj. To je promijenilo njezin pogled na majčinstvo. Nakon što su proslavili prvi zajednički Božić, otkrili su da je opet trudna.

- Nismo zapravo planirali imati djecu tako skoro nakon vjenčanja, budući da sam dosta angažirana oko karijere i htjela sam se fokusirati na svoj posao oko kozmetike pasa. Nikad nisam bila majčinski tip, nisam to imala u planu i nisam se vidjela među djecom, no onaj spontani pobačaj nešto je okrenuo u meni. Bila sam uvjerena da nešto sa mnom nije u redu. Nismo planirali pokušati opet ostati trudni. Rekli smo si: ako bude - bude i prepustili se.

Otkrila sam da sam trudna odmah nakon Božića, prepričala je Jodie priznajući da je u sebi proživljavala buru emocija. S jedne strane bila je sretna, no s druge je strahovala da će opet proživjeti bol gubitka djeteta. U zadnjih šest tjedana trudnoće dobila je visoki tlak pa su liječnici odlučili inducirati porod 11. rujna ove godine u Pinderfields bolnici u Wakefieldu.

Liječnici su joj dali epiduralnu, no dva dana poslije bila je otvorena svega šest centimetara. Tada je dobila hormonski drip kako bi se požurio porođaj. Kako su počeli trudovi, liječnici su vidjeli da je bebi pao tlak i usporili su se otkucaji srca, pa su majku pripremili za hitan carski rez. Pojačali su joj dozu anestezije, ali unatoč svim provjerama, ona je osjećala bolove.

- Napravili su više provjera kako bi se uvjerili je li mi osjet otupio. Nanosili su mi hladan sprej na više područja na trbuhu, bockali su me iglom i sve je bilo u redu, zbilja nisam osjetila ništa. Kad su mi napravili rez, osjećala sam tek lagani pritisak, no nakon toga je počeo pakao. Osjećala sam kako mi čupaju utrobu i mišiće. Trpjela sam stravične bolove. Anesteziolog me pitao osjećam li bol ili pritisak. Kazala sam da me boli, no Matt mi je poslije rekao da sam to tiho prošaptala. Vidjeli su da mi je nelagodno, pa su mi dali još lijekova kako bi suzbili bolove, no nije pomagalo, prisjetila se. Ustvrdila je kako su svi lijekovi prestali djelovati usred zahvata te da je osjetila čitav carski rez. Krvni tlak joj je bio iznimno visok i nakon što se Arthur rodio, pa su je liječnici stavili u opću anesteziju bojeći se da bi mogla doživjeti moždani ili srčani udar, ispričala je dodajući i kako je izgubila litru i pol krvi. Nakon operacije su je poslali na intenzivnu gdje je provela 16 sati.

- Kad su napokon izvukli Arthura iz mene, sjećam se da sam čula tihi vrisak koji je iznenada utihnuo. Ne sjećam se da sam ga vidjela, pa sam stalno ispitivala Matta: Gdje mi je beba? Uslijedilo je nešto nalik izvantjelesnom iskustvo gdje sam mogla čuti sve što se govori, a imala sam osjećaj kao da gledam odozgora. Govorili su da moraju zaustaviti krvarenje, a zatim mi je anesteziolog kazao da će me morati uspavati. Ispratili su Matta i odnijeli Arthura da vidi moju mamu, no ja sam ostala u sali još sat i pol bez bebe, objasnila je.

Tvrdi kako je prije zahvata razgovarala s anesteziologom koji joj je rekao da je opća anestezija zadnje utočište jer je za rodilje najbolje da s bebom odmah imaju kontakt kožom na kožu, no za nju nije bilo drugog izbora. Sina je uspjela vidjeti tek sljedećeg dana. U međuvremenu se oporavila i doma je uz svoju obitelj. Traumatizirana iskustvom, odlučila je da više neće imati djece te će se usredotočiti na odgoj sina jedinca.

- Definitivno ovo nije bilo ni nalik onome što smo očekivali. Nije kao što vidite u serijama gdje su žene mirne i spokojne. Bilo je kao noćna mora i definitivno više ne želim rađati. Volim Arthura i uživam u majčinstvu, no nema šanse da ikad više prolazim kroz sve ovo, kazala je za kraj.

Iz Pinderfields bolnice ustvrdili su kako rodilje s epiduralnom analgezijom koju dobiju za trudove odlaskom na carski rez dobivaju drugu vrstu analgezije koja je snažnija, odnosno anesteziju. Tijekom zahvata s lokalnim anestetikom liječnici ženama kažu da će osjetiti pritisak, a ukoliko se žena žali na bolove, zaustavljaju operaciju i daju joj analgeziju.

