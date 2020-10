Usred krša: Iza Biokova masline rodile bolje nego na primorju

Maslina u ovom kraju uspijeva više od 150 godina. Stabla su donijeli naši stari radeći po škoju i uspjeli ih posaditi među našim škrapama, priča Ljubo Serdarević iz sela Rastovac Donji

<p>Na Makarskom primorju maslinari nisu zadovoljni ovogodišnjim urodom, a u dvadesetak kilometara udaljenom Zabiokovlju zadovoljno očekuju berbu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Namirnice koje jačaju organizam</p><p>Mnogi će se pitati otkud maslina u ljutom zabiokovskom kršu i škrtoj zemlji, pa još uz to i rodila. No sve više je onih koji zadnjih godina sade masline. Nas je put odveo u selo Rastovac Donji, u općini Zagvozd, koje kao da se zavuklo u biokovske skute, a planina ga obgrlila i dijelom zaštitila od vremenskih nepogoda. Na svega stotinjak metara nadmorske visine u kamenim docima svaku škrapu su Rastovčani iskrčili kako bi maslinu zasadili. Ima već gotovo četiri tisuće stabala. </p><p>- Maslina u ovom kraju uspijeva više od 150 godina. Stabla su donijeli naši stari radeći po škoju. Vidjeli su da je to stablo koje ne traži puno, ali zato daje kapi žutog zlata. I tako su počeli saditi po ovim našim škrapama, krčili su tražeći komadić plodne zemlje - priča nam <strong>Ljubo Serdarević. </strong></p><p>Ima stotinjak stabala maslina, od kojih je četrdeset na rodu. Ova je godina osrednja, maslina nije rodila onako kako zna, ali su zato plodovi zdravi, ekološki uzgojeni. Jer u ovom kraju maslinari ne natapaju masline kap na kap. Skupo bi ih, rekoše nam, to došlo.</p><p>Uzdaju se u prirodu i kišu koja jedino natapa male uredno održavane doce u kojima se ponosito šepure stabla maslina sa zdravim plodovima. </p><p>- Masline ne prskamo i ne tretiramo zaštitnim sredstvima. Samo ono što im Bog i priroda daju. Mi ih samo obrezujemo i gnojimo - dodaje Ljubo. </p><p>Ulje od ovih maslina ponosno pokazuju na smotrama i sajmovima, a ono uvijek “pokupi” prve nagrade i zlatne plakete za kvalitetu i ekstra okus. Teško je, kažu, odrediti njegovu cijenu, jer dok se ostala maslinova ulja prodaju po 80 kuna za litru, rastovačko je stotinjak kuna. Drugi je par postola što oni više vole svoje ulje darovati prijateljima i rodbini, a dobar dio ostavit će u podrumima za sebe. </p><p>Ove godine maslinova ulja neće biti puno. Primorje je podbacilo, uljare još ne rade punom forcom zbog slabog uroda. Rastovčani će za koji dan krenuti u branje maslina. Neće čekati da plodovi potamne, brat će ih zelene. Ulje će kažu biti još kvalitetnije. Ljubo se nada kako bi ove sezone mogao dobiti stotinjak litara ekstra djevičanskog maslinova ulja sa stabala koje ovih dana šibaju jugo i nevere. Zimi ove masline oćute hladnoću i ledene udare bure uz pokoju snježnu pahulju koja doleprša s biokovskih vrhova.</p><p>Možda baš činjenica što uspijevaju na rubnim dijelovima ove masline čini posebnima, a njihove plodove djevičanskima. Pedesetak tona maslina i oko 7,5 tona ulja ekstra djevičanskog ove će godine za likariju i nepca napuniti rastovačke podrume i kamenice.</p>