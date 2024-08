'Usred sastanka kao da su svi počeli govoriti neki strani jezik, dijagnoza me užasnula'

Lucy Woodhouse (43) kaže da je imala jake glavobolje koje su se osjećale kao mamurluk i da joj je bilo teško čitati naglas. Onda je na sastanku s kolegama shvatila da ne može razumjeti što govore, a testovi su otkrili da ima tumor veličine loptice za golf.

Kaže kako vjeruje da je tumor meningioma povezan s kontracepcijskom injekcijom Depo-Provera, ciklusima IVF-a koje je imala i lijekovima za HNL. Svi oni sadrže hormon progesteron.

Više puta primila je injekciju Depo-Provera 1997., a 2013. prošla je tri runde IVF-a tijekom dvije godine.

Umetnuta joj je spirala progesterona Mirena 2021. kada je počela uzimati lijekove za HNL. Liječnici su joj tad rekli da ih ne uzima zbog povezanosti s tumorima meningeoma.

Postoji veza između tumora i HNL-a

Meningeomi, najčešći tip tumora mozga, uglavnom su nekancerogeni tumori mozga i gotovo su dvostruko češći kod žena nego kod muškaraca. Godine 2013. znanstvenici iz Danskog centra za istraživanje raka pronašli su vezu između meningeoma i hormonskog liječenja HNL-om nakon menopauze.

Studija objavljena u British Medical Journalu ove godine otkrila je da je produljena uporaba određenih lijekova s ​​progesteronom povezana s većim rizikom od meningioma.

Nije mogla izgovarati riječi ni razumjeti druge

- Jedne sam noći čitala priču svom petogodišnjaku i mogla sam pročitati riječi, ali nisam ih mogla izgovoriti, nešto nije bilo u redu između mojih očiju i usta - rekla je medicinska sestra Lucy.

- Počela sam s HNL-om dvije godine prije dijagnoze tumora na mozgu – mislim da se meningeom hranio estrogenom i progesteronom - dodala je.

Mama troje djece prvi je put počela primjećivati ​​simptome oko prosinca 2023., a prvi put je otišla liječnicima 19. veljače ove godine nakon što je doživjela posebno jaku glavobolju dok je bila u Londonu.

- Osjećala sam se kao da sam popila šest boca vina - rekla je.

Bilo je simptoma šest mjeseci prije

Tražila je da proba tablete protiv migrene, ali medicinska sestra na ordinaciji liječnika opće prakse primijetila je da neravnomjerno trepće, pa su je poslali u lokalnu bolnicu na CT.

U svibnju je bila podvrgnuta velikoj operaciji uklanjanja tumora - koji je rastao samo tri milimetra od njezinog optičkog živca i mogao je uzrokovati da oslijepi.

Sada kaže da se dobro oporavlja, ali da se i dalje povremeno bori s pamćenjem.

- Moj rizik od napadaja bio je vrlo visok, ono što me brinulo jest da sam se mogla voziti autocestom sa svojom djecom u autu i dobiti napadaj - rekla je užasnuta Lucy, piše nypost.

Ako imate slične simptome ili ste podvrgnuti terapiji hormonskog nadomjesnog liječenja, trebali biste otići kod liječnika.