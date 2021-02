Ako ste sanjali nekog drugog u vrućem zagrljaju, a to nije vaš dragi ili draga, ništa strašno, kažu izraelski znanstvenici. Njihova najnovija studija otkrila je da takvi snovi ne štete vašoj vezi, ali govore dosta o vama. Najčešće seksualne fantazije uključuju seks sa zabranjenim ljudima, vezivanje i gledanje seksa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bilo da često sanjarite o njima na javi ili doista sanjate ove fantazije, one će otkriti što doista želite u seksu u stvarnosti, ističe Tracey Cox, poznata seksualna terapeutkinja. Za Daily Mail otkrila je što najčešće fantazije znače.

Fantazije o vezanju

Moć je glavni pokretač ove želje. Ili da ste nadmoćni ili podređeni nekome tko je moćniji od vas. Oni koji vole biti podređeni vole biti prisiljeni uživati u onome na što ih netko drugi "tjera".

Oni koji vole biti ti koji kontroliraju igri, oni su koji su zapravo duboko u sebi sebični i uživaju u kontroli nad drugima.

Moćni muškarac

O njemu obično sanjaju žene koje su povučene, sramežljive i općenito nisu zahtjevne u stvarnom životu. Žele da on preuzme brigu o njima, da im radi sve što one žele i na kraju, da ih usreći.

Žene rjeđe sanjare da su one te koje dominiraju, najčešće za to što misle da to odbija muškarce.

Zabranjeni ljudi

Ljudi se obično žene iz ljubavi, ne iz seksa, ali uvijek može postojati netko iz prošlosti s kim ste imali odličan seks ili netko tko vam je oduvijek bio "napet", ali zabranjen - dečko najbolje prijateljice, prijateljeva mama, šefica...). Što je ta osoba nedostupnija to u seksualnim fantazijama ta osoba postaje još privlačnija.

U snovima to može biti samo jasniji ili drugačiji prikaz onoga što ste već doživjeli, ili nesvjesna želja za nekim što u stvarnosti ne biste ni priznali.

Seksate se s drugim dok on gleda

Ova seksualna fantazija također je o moći - iza nje se krije vaša potreba za više seksa. Volite se i pokazivati, a na ovaj način vaš partner može bolje vidjeti koliko dobro izgledate.

Romantični seks

Obično ga sanjaju žene koje su više motivirane ljubavlju nego seksom i najčešće su zatvorene u seksu.

Zavođenje djevice

U ovom snu obično uživaju ljudi koji vole biti u centru pozornosti i s visokim ambicijama. Svi pamte osobu s kojom su prvom spavali, a ako ste vi iskusni u ovom snu pokazat ćete im sve što znate.

Tako ćete biti u seksualno superiornoj poziciji, a djevica ili djevac vjerojatno neće kritizirati vašu tehniku. To godi vašem egu.

Seks u javnosti

Oni koji ga sanjaju obično vole da im se ljudi dive. U ovom snu drugi će vas vidjeti, a vi ih želite impresionirati svojim seksualnim vještinama. S obzirom da je zakonom nije dozvoljen, znači i da ste malo buntovni po prirodi.

Seks sa strancem

S njim možete učiniti sve što želite bez straha da će vas osuđivati. Ako vas ne zna i nikad se više nećete vidjeti, možete se u potpunosti opustiti i biti netko drugi. Ovaj seks je potpuno fizički akt, lišen svih emocija. Vrlo često se strancima u ovom snu ne vidi lice.

Seks s nekim znatno mlađim ili starijim

Riječ je o hranjenju ega, u oba slučaja. Ako ste s nekim mlađim to znači da još uvijek imate ono nešto i, i dalje možete privući mlade i atraktivne ljude. Starije ljude obično percipiramo kao iskusne i mudre, pa će nam i to odgovarati

No postoji i tzv. problem "daddy issues". Žene koje u stvarnosti biraju starije muškarce kroz njih mogu rješavati svoje probleme s ocem.

Fantazije o pljuskanju

Vrlo je česta, a obično uključuje želju da vas se kazni zbog nečega zbog čega se osjećate krivim.

Striptiz

Iza ovog sna krije se želja da nam se drugi dive. Želimo vidjeti apsolutno oduševljenje i divljenje u njihovim očima kako bi se osjećali dobro.

U troje, svingerski ili grupni seks

Ako žena sanja ovaj san, ona je obično glavna zvijezda tog sna. I to je ono što se krije iza toga - ona želi biti željena i želi da joj se drugi dive.

Kad muškarac sanja taj san onda je riječ o njegovoj sposobnosti da zadovolji više žena odjednom. Vrlo često ove fantazije znače da osoba voli eksperimentirati, voajerizam i ekshibicionizam.

Gledate druge dok se seksaju

Svi vole misliti da su dobri u seksu, a ako gledaju druge kako to rade mogu zaključiti i gdje su oni na ljestvici dobrih ljubavnika.

Žena sa ženom

Žene češće sanjaju ovaj san, a muškarci vrlo rijetko da su s drugim muškarcem. Većina žena koje sanjaju ovaj san ili imaju seksualne fantazije o seksu s drugom ženom obično nisu biseksualke niti gay.

No Tracey Cox savjetuju da budu oprezne s dijeljenjem ove fantazije jer je ona na vrhu muških želja.