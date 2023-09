Utrka brodića na potoku Gradna kao simbol jednakih šansi za djecu sa sindromom Down

U nedjelju 17. rujna održat će se treća utrku dječjih brodića na potoku Gradni u Samoboru u kojoj aktivno sudjeluju i djeca s Down sindromom. Riječ je o događanju koje zajednički organiziraju Udruga 'Djeca za bolji svijet' iz Samobora i Udruga za sindrom Down

Zagreb, a sama utrka, osim natjecateljskog karaktera, ima za cilj uključivanje djece s Down sindromom aktivno u društvo, kako bi se skrenulo pažnju na to da su ravnopravni, korisni i kreativni članovi svake zajednice.

Utrke brodića prošle i pretpošle godine okupile su u prosjeku 200 malih natjecatelja i bar još toliko roditelja, a organizatori se ove godine nadaju i većem broju natjecatelja i posjetitelja.Svi koji se žele uključiti u natjecanje trebaju doći na mjesto za start, kod gradskog muzeja Samobor, malo prije 11 sati. Ovdje će svi natjecatelji dobiti brodiće i startni broj, te čekaju da ih se prozove za start. Po dolasku i najavi starta djeca u grupama od po osmero njih puštaju brodiće u potok.

Pobjednik je ono dijete čiji brodić stigne prvi do cilja koji se nalazi 100 metara nizvodno na potoku Gradni, Taj brodić vraća se u natjecanje u sljedećoj grupi i tako sve dok se ne dobije finalni pobjednik natjecanja.

Svi sudionici koji budu sudjelovali u utrci dobiti će kao nagradu brodić s kojim se natječu, uz prigodnu nagradu. S obzirom da pobjednika isključivo određuje struja potoka, svi imaju jednaku šansu za pobjedu. Kotizacija je besplatna, a prilozi su dobrovoljni i sva sredstva bit će uplaćena na račun Udruge za sindrom Down Zagreb, kao i prethodnih godina, poručuju iz Udruge 'Djeca za bolji svijet'.