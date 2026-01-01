Aspirin je na današnji dan 1915. godine dostupan u obliku tableta, a otok Alcatraz je 1932. postao američki savezni zatvor u kojem su boravili najveći kriminalci
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Uveden je euro, druga najveća valuta na svijetu nakon dolara
Čitanje članka: 1 min
Nakon deset godina priprema, euro kao valuta uvedena je 1. siječnja 1999. Naime, prve tri godine je djelovao kao "nevidljiva" valuta, koja se upotrebljavala samo za računovodstvene potrebe i elektronička plaćanja. No, fizičke kovanice i novčanice puštene su u promet tek 1. siječnja 2002. te je u 12 zemalja EU-a izvršena najveća zamjena valuta u povijesti. Tako su Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Španjolska i Grčka bile prve zemlje ikada koje su krenule koristiti euro kao službenu valutu. Inače, euro je druga najveća rezervna valuta, kao i druga najprodavanija valuta na svijetu nakon američkog dolara.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku