Uveden je euro, druga najveća valuta na svijetu nakon dolara

Nakon deset godina priprema, euro kao valuta uvedena je 1. siječnja 1999. Naime, prve tri godine je djelovao kao "nevidljiva" valuta, koja se upotrebljavala samo za računovodstvene potrebe i elektronička plaćanja. No, fizičke kovanice i novčanice puštene su u promet tek 1. siječnja 2002. te je u 12 zemalja EU-a izvršena najveća zamjena valuta u povijesti. Tako su Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Španjolska i Grčka bile prve zemlje ikada koje su krenule koristiti euro kao službenu valutu. Inače, euro je druga najveća rezervna valuta, kao i druga najprodavanija valuta na svijetu nakon američkog dolara.

