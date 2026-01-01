Obavijesti

Uveden je euro, druga najveća valuta na svijetu nakon dolara

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Canva (ilustracija)

Aspirin je na današnji dan 1915. godine dostupan u obliku tableta, a otok Alcatraz je 1932. postao američki savezni zatvor u kojem su boravili najveći kriminalci

Nakon deset godina priprema, euro kao valuta uvedena je 1. siječnja 1999. Naime, prve tri godine je djelovao kao "nevidljiva" valuta, koja se upotrebljavala samo za računovodstvene potrebe i elektronička plaćanja. No, fizičke kovanice i novčanice puštene su u promet tek 1. siječnja 2002. te je u 12 zemalja EU-a izvršena najveća zamjena valuta u povijesti. Tako su Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Španjolska i Grčka bile prve zemlje ikada koje su krenule koristiti euro kao službenu valutu. Inače, euro je druga najveća rezervna valuta, kao i druga najprodavanija valuta na svijetu nakon američkog dolara.

Komentari 2
