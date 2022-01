Od srijede, 5. siječnja krećemo s novom nagradnom igrom u kojoj, osim Hyundai Kone, možete osvojiti više od 80 nagrada - poklon kartice u Sparu, dm-u i Croduxu.

Ne propustite kupiti 24sata jer od srijede, 5. siječnja 2022. godine krećemo s velikom nagradnom igrom u kojoj možete osvojiti više od 80 nagrada! Glavna nagrada je vrhunska Hyundai Kona, a dijelimo i 37 Spar poklon kartica u vrijednosti 1000 kuna, 20 Dm poklon kartica vrijednosti 1000 kuna i 30 Crodux poklon kartica vrijednosti 1000 kuna.

Fenomenalna Hyundai Kona ima odvažan dizajn. To je SUV u punom smislu riječi uz isklesane vanjske linije i prostranu unutrašnjost punu praktičnih detalja. Ima nove performanse, 6-stupanjski mjenjač s dvostrukom spojkom za uzbudljivu vožnju i novi pogonski sklop. Hibrid znači da je opremljen i benzinskim i električnim motorom (od 141 KS i 265 Nm okretnog momenta), a manje emisija znači više zabave uz hibridni pogonski sklop koji jamči bolje performanse. Ima i ECO-DAS sustav. Kad se unese ruta u navigacijski sustav, ovaj sustav analizira je, koristeći se topografskim podacima kako bi postavio optimalnu kombinaciju baterije i benzina. Ima i zaslon osjetljiv na dodir od 10,25" koji omogućuje jednostavan pristup značajkama automobila, infotainmentu, navigaciji i aplikacijama.

Od srijede, 5. siječnja 2022. do petka, 21. siječnja 2022. svaki dan u 24sata objavljivat će se po jedan nagradni kupon. Osim srijede, 5. siječnja 2022., kad izlazi dvobroj koji će biti na tržištu 5. siječnja 2022. i 6. siječnja 2022. Na te dane objavit će se jedan kupon umjesto dva kupona, a isti će biti dostupan oba navedena dana.

Kupone će čitatelji izrezivati i skupljati te će tijekom 17 dana sakupiti ukupno 14 kupona. U četvrtak, 20. siječnja 2022. i petak, 21. siječnja 2022. bit će objavljen po jedan joker kupon koji zamjenjuje po jedan propušteni kupon. Joker kuponi su različiti.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji koji tijekom nagradne igre sakupe 14 nagradnih kupona (ili 13 nagradnih kupona + joker kupon ili 12 nagradnih kupona + 2 joker kupona), ispune ih traženim podacima i pošalju na adresu P.P. 600, 10001 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra - "Velika nagradna igra".

Sve pristigle kuverte koje u sebi sadrže 14 kupona od kojih su minimalno dva ista ili 12 različitih kupona i minimalno 2 ista joker kupona koji zamjenjuju propuštene kupone neće biti prihvaćene i neće sudjelovati u nagradnoj igri.

U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte s kuponima pristigle na gore navedenu adresu do petka, 4. veljače 2022., do 9 sati. Istog dana nakon 10 sati izvlači se nagrada uz nadzor tročlane komisije i javnog bilježnika.

Pravila o korištenju osobnih podataka:

Pravila o korištenju osobnih podataka:

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri "Velika nagradna igra 24sata", koja se održava od 5. siječnja 2022. do 21. siječnja 2022., sudionici ustupaju osobne podatke (ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu proglašenja dobitnika nagradne igre. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se tijekom perioda od 5. siječnja 2022. do 4. veljače 2022.