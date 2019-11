Uz obnovljive izvore energije nastat će i nova radna mjesta

Plin, drvo ili nafta neki su od prirodnih izvora energije o kojima ovisi civilizacija. No njihove su zalihe pri kraju i uskoro bi ih trebale zamijeniti alternative.

To tvrdi Bruce Usher, autor knjige “Renewable Energy: A Primer for the Twenty-First Century”. Dodaje kako su vjetar i sunce postali globalni, najbrže rastući izvori energije nove generacije. Isto tako, kaže kako cijena obnovljivih izvora opada iz godine u godinu te da postaju sve kompetitivniji naspram ugljena, nafte i prirodnog plina.

Ovo su dobre vijesti s obzirom na to da smo svi svjesni toga da su velike industrije najveći zagađivači zbog korištenja istih fosilnih goriva. Usher predviđa da će, kao što se transport s konja i zaprega prebacio na automobile, i električni automobili za nekoliko godina biti jeftiniji od onih na fosilna goriva.

- Takav prijelaz dogodit će se jer će na tržištu baterije za električne automobile velikom brzinom pojeftiniti - tvrdi Usher i dodaje da se, iako bi obnovljivi izvori energije mogli pojeftiniti, njihov rad povremeno prekida jer se električna energija proizvodi samo u vjetrovitim ili sunčanim uvjetima.

Zato je potreban troškovno konkurentan oblik skladištenja energije kako bi ispunili potencijal prelaska s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Za to su baterije idealne jer nude jeftino skladištenje električne energije dobivene od vjetra i sunca, a istodobno omogućuju potrošačima da koriste obnovljivu energiju čak i oblačnim danima ili onima bez vjetra.

Prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije bit će presudan za izbjegavanje katastrofalnih klimatskih promjena. To će rezultirati značajnim promjenama u geopolitičkoj moći jer će zemlje izvoznice fosilnih goriva doživjeti pad prihoda, dok će Kina, Indija i mnoge zemlje u razvoju imati koristi od prelaska.

- Globalno zdravlje će se poboljšati jer će se smanjiti uporaba ugljena, ali i zagađenje zraka, a ujedno će se početi otvarati milijuni novih radnih mjesta - zaključuje autor Bruce Usher.

