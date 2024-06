'Uvijek nađem vremena škicnuti Oranž, čak i dok sam na putu...'

Bilo kuda, Oranž svuda! Doslovno je tako. Upravo s dečkom odmaram u Francuskoj i uvijek nađem vremena da provjerim što se događa u Hrvatskoj i svijetu, ispričala nam je Matea Opačak (26) iz Zagreba.

Matei se najviše sviđa što joj Oranž omogućava neograničen pristup svim člancima na 24sata jer tako lakše pronalazi najnovije vijesti, inspirativne priče i dubinske analize.

Strastvena čitateljica priznaje da joj je ova pretplata bila dobar ulov.

- Da ne bi bilo da samo čitam i informiram se, Oranž uključuje i fantastične kupone za Lidl i d&m, što mi dodatno olakšava svakodnevne kupovine - priznaje nam mlada Matea.

Oranž za Mateu nije samo izvor informacija, već i način za uštedu jer dobije više pogodnosti tijekom kupnje u svojim omiljenim prodavaonicama.

- Oranž je postao neizostavni dio svakodnevice i moj tajni as u rukavu, pogotovo kada se nađem s društvom i komentiramo sve i svašta - zaključuje Matea.

Ako i vi želite postati Oranž pretplatnik, ne propustite ovu priliku jer svakog novoga korisnika godišnje Oranž pretplate po cijeni od samo 17 eura očekuje Wolt kupon od 20 €, dm kupon od 15 € te ulaznica za izložbu “Od boemstva do vječnosti”, koja je u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu otvorena do kraja lipnja. Super paket Oranža obuhvaća i 77 € drugih kupona, kao što su 20 € kupon za Optiku Jo-Jo, 15 € kupon za Lidl, 5 € kupon u CineStaru, 17 € kupon u Admiralu i 20 € kupon za Mealpass. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.

Požuri i preuzmi kupone OVDJE za samo 17 eura!