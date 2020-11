Uz ovaj odličan trik vam nikad više neće popucati nadjev pite

U novoj kuharici autorica Claire Saffitz objašnjava kako prepoznati kvalitetnu pitu, a otkrila je i tajnu kako spriječiti pucanje nadjeva na piti koju pečete kod kuće

<p>Ne volim kada pita od bundeve ima okus pečene kaše s previše začina i premalo jaja. Dobra pita od bundeve je kremasta, ali ne i čvrsta. Kriške bi trebale blago drhtati, pojašnjava <strong>Claire Saffitz</strong> za <a href="https://www.epicurious.com/expert-advice/pumpkin-pie-that-doesnt-crack-let-it-cool-in-the-oven-article">Epicurious</a>.</p><p>O tome je, među ostalim, pisala u svojoj novoj kuharici Dessert Person te je ondje objavila recepte za savršene pite. No ako već imate recept koji volite, Saffitz je ponudila savjet koji se može primijeniti na bilo koju pitu od bundeve: pustite da se ohladi u pećnici.</p><p>Točno tako - ne na pultu, ne na prozorskoj dasci i definitivno ne u vašem hladnjaku. Polako i postupno hlađenje pite u pećnici omogućuje da vrh neće popucati. To je trik koji je Saffitz naučila jer je godinama pekla blagdanske pite u kuhinji svojih roditelja.</p><p>- Moj otac nikad ne uključuje grijanje, pa je u njihovoj kuhinji uvijek jako hladno. Kad iz vruće pećnice izvadite pitu s kremom, nastaje temperaturni šok koji uzrokuje stezanje bjelančevina jaja, a to stvara efekt cijepanja na površini - pojasnila je ona.</p><p>Ova tehnika hlađenja u pećnici, koju Saffitz naziva nježnijim načinom hlađenja pite, često se koristi prilikom pečenja torte od sira ili druge vrste pečene kreme s gustim osnovnim sastojcima poput buče, krem ​​sira ili batata.</p><p>Zato je pitu najbolje ispeći dan ranije, uoči blagdana. Kad ste ispekli pitu, isključite pećnicu i podmetnite drvenu kuhaču u vrata pećnice kako bi vrućina polako izlazila. Onda pođite na spavanje.</p><p>Ako ste zabrinuti zbog djece ili kućnih ljubimaca koji bi mogli otvoriti vrata pećnice, Saffitz kaže da ih možete ostaviti otvorena 20 do 30 minuta koliko je dovoljno da toplina izađe, a potom možete zatvoriti vrata i pustiti da se pita pita preko noći potpuno ohladi u zatvorenom. Naravno, ne zaboravite je izvaditi prije nego što sljedećeg jutra ponovo uključite pećnicu. Ostavite si na vratima podsjetnik u obliku post - it papirića.</p><p>Saffitz također kaže da pitu od bundeve trebate držati izvan hladnjaka pod svaku cijenu barem dok je ne narežete.</p><p>- Neće se pokvariti, bez brige. Lagano je prekrijte naopakom zdjelom ili silikonskim poklopcem kad se potpuno ohladi kako se na površini ne bi stvorila korica, ali ostavite je na sobnoj temperaturi. Okusi će se stopiti i pita će biti ukusnija - savjetovala je za kraj.</p>