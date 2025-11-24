Pranje pernate zimske jakne često izaziva strah jer se perje lako zgruda i izgubi volumen. No, donosimo jednostavan trik koji će vam olakšati brige oko pranja jakni
Uz ovaj trik će vam pranje pernate zimske jakne biti lakše
Mnogi se boje prati zimsku, pogotovo pernatu jaknu u perilici jer se perje često zgruda, jakna izgubi volumen, a rezultat je ravna i ukočena tkanina koja više ne grije kao prije.
POGLEDAJ VIDEO: Oprala jastuke nakon 10 godina
Pokretanje videa...
No, sve je više onih koji tvrde da postoji jednostavan kućni trik koji potpuno mijenja stvari: prilikom pranja ubacite tri teniske loptice u bubanj.
Prema iskustvima brojnih domaćica, upravo loptice sprječavaju stvaranje grudica perja i tijekom pranja i sušenja razbijaju zgrušane dijelove. Na taj način jakna nakon sušenja ostaje ravnomjerna, pahuljasta i meka – gotovo kao kad je tek stigla iz trgovine.
Jedna korisnica foruma ispričala je da sve svoje perjane jakne pere na isti način:
- Stavim tri teniske loptice u bubanj i nikad nije bilo problema. Jakna se nakon sušenja vrati u normalan oblik, bez grudica, kao nova.
Drugi dodaju da loptice tijekom okretanja stalno masiraju jaknu, rastvaraju nakupine perja i drže ga ravnomjerno raspoređenim. Upravo zato ovaj trik mnogi preporučuju čak i ako koristite sušilicu – tada je učinak još bolji.
Kako pravilno oprati pernatu jaknu – preporučeni postupak
Kako bi rezultat bio savršen, stručnjaci za tekstil i iskusni korisnici ističu nekoliko važnih pravila:
1. Perite samo jednu jaknu po pranju.
Perje tijekom pranja jako nabubri i treba mu mnogo prostora. Pretrpan bubanj gotovo je siguran put do grudanja.
2. Koristite tekući deterdžent.
Praškasti deterdženti mogu ostaviti tragove i stvrdnuti se na hladnijim programima. Najbolji su oni namijenjeni osjetljivim tkaninama ili specijalizirani za perje.
3. Program birajte nježan, uz vodu do 30 ili 40 °C.
Visoke temperature mogu oštetiti perje i smanjiti mu volumen.
4. Smanjite ili potpuno izbjegnite jaku centrifugu.
Preintenzivno centrifugiranje može stisnuti perje i napraviti tvrde nakupine.
5. Ubacite tri teniske loptice u bubanj.
One razbijaju grudice i poboljšavaju cirkulaciju zraka tijekom pranja i sušenja.
6. Sušite u sušilici ako je moguće – također s lopticama.
Topli zrak i udarci loptica pomažu jakni da se ravnomjerno napuhne. Ako nemate sušilicu, sušite je na ravnoj površini i povremeno je protresite.
7. Ne perite pernatu jaknu prečesto.
Dovoljno je jednom ili dvaput godišnje, osim ako se jako ne zaprlja.
Ovaj jednostavan trik s teniskim lopticama mnogima je već uštedio odlazak u kemijsku čistionicu i sačuvao im omiljene zimske jakne. Ako se pravilno izvede, jakna zadržava svoju toplinu, prozračnost i prvotnu mekoću – bez ikakvog rizika da nakon pranja izgleda iznošeno ili spljošteno.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+