Uz ovaj trik će vam pranje pernate zimske jakne biti lakše

Mnogi se boje prati zimsku, pogotovo pernatu jaknu u perilici jer se perje često zgruda, jakna izgubi volumen, a rezultat je ravna i ukočena tkanina koja više ne grije kao prije.

POGLEDAJ VIDEO: Oprala jastuke nakon 10 godina

Pokretanje videa... 00:59 Oprala jastuke nakon 10 godina | Video: 24sata/pixsell

No, sve je više onih koji tvrde da postoji jednostavan kućni trik koji potpuno mijenja stvari: prilikom pranja ubacite tri teniske loptice u bubanj.

Foto: 123RF

Prema iskustvima brojnih domaćica, upravo loptice sprječavaju stvaranje grudica perja i tijekom pranja i sušenja razbijaju zgrušane dijelove. Na taj način jakna nakon sušenja ostaje ravnomjerna, pahuljasta i meka – gotovo kao kad je tek stigla iz trgovine.

Jedna korisnica foruma ispričala je da sve svoje perjane jakne pere na isti način:

- Stavim tri teniske loptice u bubanj i nikad nije bilo problema. Jakna se nakon sušenja vrati u normalan oblik, bez grudica, kao nova.

Drugi dodaju da loptice tijekom okretanja stalno masiraju jaknu, rastvaraju nakupine perja i drže ga ravnomjerno raspoređenim. Upravo zato ovaj trik mnogi preporučuju čak i ako koristite sušilicu – tada je učinak još bolji.

Kako pravilno oprati pernatu jaknu – preporučeni postupak

Kako bi rezultat bio savršen, stručnjaci za tekstil i iskusni korisnici ističu nekoliko važnih pravila:

1. Perite samo jednu jaknu po pranju.

Perje tijekom pranja jako nabubri i treba mu mnogo prostora. Pretrpan bubanj gotovo je siguran put do grudanja.

2. Koristite tekući deterdžent.

Praškasti deterdženti mogu ostaviti tragove i stvrdnuti se na hladnijim programima. Najbolji su oni namijenjeni osjetljivim tkaninama ili specijalizirani za perje.

3. Program birajte nježan, uz vodu do 30 ili 40 °C.

Visoke temperature mogu oštetiti perje i smanjiti mu volumen.

4. Smanjite ili potpuno izbjegnite jaku centrifugu.

Preintenzivno centrifugiranje može stisnuti perje i napraviti tvrde nakupine.

5. Ubacite tri teniske loptice u bubanj.

One razbijaju grudice i poboljšavaju cirkulaciju zraka tijekom pranja i sušenja.

6. Sušite u sušilici ako je moguće – također s lopticama.

Topli zrak i udarci loptica pomažu jakni da se ravnomjerno napuhne. Ako nemate sušilicu, sušite je na ravnoj površini i povremeno je protresite.

7. Ne perite pernatu jaknu prečesto.

Dovoljno je jednom ili dvaput godišnje, osim ako se jako ne zaprlja.

Ovaj jednostavan trik s teniskim lopticama mnogima je već uštedio odlazak u kemijsku čistionicu i sačuvao im omiljene zimske jakne. Ako se pravilno izvede, jakna zadržava svoju toplinu, prozračnost i prvotnu mekoću – bez ikakvog rizika da nakon pranja izgleda iznošeno ili spljošteno.