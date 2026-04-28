Uz ove top savjete će vam paprika biti rodna cijelo ljeto

Uzgajanje vlastite paprike, od sićušnog sjemena do hrskavog, sočnog ploda, iskustvo je koje svakom vrtlaru donosi posebno zadovoljstvo. Bilo da ste ljubitelj slatkih babura jarkih boja ili vatrenih feferona, put od sjetve do berbe jednostavniji je nego što se čini. Uz dobro planiranje i pravilnu njegu, i vi možete uživati u obilju domaćih paprika tijekom cijelog ljeta.

Planiranje je ključ: Kada i kako započeti

Paprike su toploljubive biljke koje imaju dugu sezonu rasta, stoga je ključno započeti s uzgojem na vrijeme, u zatvorenom prostoru. Opće je pravilo da se sa sjetvom započne osam do deset tjedana prije zadnjeg očekivanog mraza u vašem kraju.

Za većinu kontinentalnih područja, idealno vrijeme za sjetvu je od sredine veljače do sredine ožujka. Imajte na umu da nekim sortama, pogotovo superljutim papričicama, treba nešto više vremena za klijanje i sazrijevanje, pa je s njima preporučljivo krenuti i dva tjedna ranije.

Za sjetvu koristite kvalitetan, rahli supstrat koji dobro drenira vodu. Sjeme sadrži sve hranjive tvari potrebne za početak, stoga mu je u ovoj fazi potrebna samo voda, kisik i toplina. Položite sjemenke na navlaženi supstrat u posudice za sjetvu, prekrijte ih tankim slojem zemlje od otprilike pola centimetra i lagano utisnite.

Prvi tjedni života: Klijanje i njega mladih biljaka

Osigurajte toplinu i vlagu za uspješno nicanje

Da bi sjeme paprike proklijalo, potrebna mu je stalna toplina. Idealna temperatura tla trebala bi biti između 21 i 29 Celzijevih stupnjeva. Na tim temperaturama, prve klice možete očekivati za sedam do četrnaest dana.

Ako je temperatura niža, klijanje može potrajati i do tri tjedna. Kako biste održali stabilnu temperaturu i vlagu, posude možete prekriti prozirnom folijom ili plastičnim poklopcem, stvarajući efekt mini staklenika. Tlo održavajte vlažnim, ali ne i natopljenim, kako biste izbjegli truljenje sjemena.

Svjetlost je presudna za snažne presadnice

Čim prve biljčice niknu, uklonite poklopac i osigurajte im izvor jake svjetlosti. Iako se prozorska daska čini kao logičan izbor, ona često ne pruža dovoljno svjetla tijekom zimskih mjeseci. Nedostatak svjetlosti uzrokovat će da se biljke izduže, postanu tanke i slabe u potrazi za suncem.

Najbolje rješenje je korištenje specijaliziranih svjetala za uzgoj. Postavite ih svega nekoliko centimetara iznad biljaka i držite upaljenima 14 do 16 sati dnevno. To će osigurati da vaše presadnice budu zbijene, čvrste i zdrave, spremne za daljnji rast.

Presađivanje i prilagodba na vanjske uvjete

Kada mlade biljke razviju prvi par pravih listova (ne kotiledona s kojima su niknule) i dosegnu visinu od nekoliko centimetara, vrijeme je za presađivanje u veće posude. To im daje više prostora za razvoj snažnog korijenskog sustava. U ovoj fazi možete započeti i s laganom prihranom, koristeći tekuće gnojivo razrijeđeno na četvrtinu preporučene doze.

Prije konačne sadnje u vrt, biljke moraju proći proces kaljenja. To je postupno privikavanje na vanjske uvjete koje sprječava šok. Sedam do deset dana prije presađivanja, počnite iznositi biljke van. Prvi dan ih stavite u sjenu na sat vremena, a zatim svakog dana postepeno produžujte vrijeme boravka na otvorenom i izloženost direktnom suncu.

Sadnja i njega na otvorenom za bogatu berbu

Paprike se presađuju na otvoreno kada prođe svaka opasnost od mraza, a noćne temperature se ustaljuju iznad 12 Celzijevih stupnjeva, što je u našim krajevima obično sredinom svibnja. Odaberite najsunčanije mjesto u vrtu sa zemljom bogatom hranjivim tvarima i dobrom drenažom.

Sadite ih na razmak od 30 do 50 centimetara, ovisno o sorti. Nakon sadnje, biljke dobro zalijte kako bi se korijen primio. Paprike zahtijevaju dosljednu vlagu, posebno tijekom cvatnje i formiranja plodova, pa je potrebno redovito zalijevanje. Kako biljke rastu i postaju teže od plodova, osigurajte im potporu u vidu stupova ili kaveza kako biste spriječili lomljenje grana.

*Uz korištenje AI-ja