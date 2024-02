Uz ove trikove pronađite ljubav na aplikacijama za dejtanje

Bez obzira na dob, ljudi sve više koriste aplikacije za upoznavanje. To je sve popularniji način traženja ljubavi, a jedno istraživanje čak otkriva da se broj starijih od 50 godina koji koriste stranice za upoznavanje udvostručio u posljednjih deset godina. Pritom jedna jedna od šest osoba srednje životne dobi koristi taj tip aplikacije.

Foto: Dreamstime

Daljnje studije otkrivaju da su osobe od 43 do 58 godina najuspješnija dobna skupina, sa 72 posto njih koji su uspjeli na taj način pronaći partnera. Ta je informacija dobra vijest za mnoge koji smatraju da u toj dobi ne mogu pronaći ljubav.

VIDEO Pitali smo građane pamte li svoju prvu ljubav. Dok se neki jedva sjećaju o kome se radi, ostali o svojoj prvoj ljubavi razmišljaju još i dan danas. | Video: 24sata Video

Dejtanje je danas postala igra brojki, a registracija na aplikaciju ili web stranicu doista je najučinkovitiji način da upoznate što veći broj muškaraca.

Što ste više prisutni na tim aplikacijama, veće su šanse da pronađete savršenog partnera, logika je novog načina dejtanja.

No, zato treba znati što napisati, odnosno kako se predstaviti. Jer, priprema je ključna ako ne želite gubiti vrijeme koje je ionako dragocjeno. Koliko god malo vjerojatno zvučalo, znanost je pritom na vašoj strani.

- Kao bihevioralna znanstvenica koja je imala dovoljno sreće pronaći muškarca svojih snova kad sam imala 50 godina, nakon što sam usput napravila mnoge pogreške, skupila sam dosta informacija na tu temu. Razumijem kako funkcionira um solo osobe u srednjim godinama, koje su mentalne prepreke i uobičajeno ponašanje s kojima si možete usporiti napredak - komentira dr. Mairi Macleod.

Od tog iskustva pronalaženja partnera, liječnica je napravila biznis naziva 'Dating Evolved'. Time pomaže drugim ženama srednjih godina da koriste znanost kako bi pronašle savršenog dugoročnog partnera i to putem online programa.

Budite šefica algoritmu

- Nemojte biti lakovjerni i samo prihvatiti ono što vam je dano. Čak i mlađe žene smatraju da je proces online spojeva težak, unatoč tome što su odrastale na online platformama. Treba preuzeti vodstvo i preispitati se koja nam mjesta za upoznavanje predstavljaju 'prikladne muškarce' - veli liječnica.

Njihovi odabiri samog algoritma prečesto se temelje na površnim fizičkim karakteristikama ili osobinama ličnosti koje zapravo nisu važne na duge staze i koje bi mogle biti izmišljene.

Foto: 123rf

Aplikacije za spojeve koje se temelje samo na listanju vrlo su jednostavne, no nemojte samo uzeti u obzir ono što vam algoritam nudi, treba malo i istraživati.

- A ako ste, kao žena srednjih godina, u potrazi za pravom ljubavi, a ne samo zgodnim komadom kao što ste možda činili u prošlosti, onda ovo možda nije pravi put. Za vas su možda bolje tradicionalnije stranice za pronalaženje partnera, koje koriste razna pitanja kako bi spojili korisnike, unoseći vaše podatke u algoritam - tumači liječnica.

Što ste aktivniji i popularniji, što se prepoznaje po broju 'lajkova' koje dajete i dobivate te broju poruka koje šaljete i na koje odgovarate, to će više ljudi vidjeti vaš profil i veće će biti vaše potencijalne šanse za uspjeh.

- Vaša kompatibilnost s partnerima bit će ocijenjena u smislu podataka koji se mogu lako upisati — visina, boja kose, dob, hobiji, posao, privlačnost koju sami procjenjujete, plaća, obrazovanje, glazbeni ukus, sklonosti filmovima i knjigama - objasnila je stručnjakinja.

No, ništa od toga vam ne daje ideju o nečijem potencijalu da bude dobar partner. Ljubaznost, toplina, humor, iskrenost, odanost ili emocionalna stabilnost ne mogu se mjeriti algoritmom. Uzmite u obzir to da ljudi nisu uvijek iskreni kada odgovaraju na ova pitanja i očito je da algoritmi možda i ne rade dobro kada je potrebno spojiti vas s nekim tko će vas usrećiti.

Izmišljati ili ne izmišljati?

- Ne želim nikoga poticati da laže na svom profilu. Da bi proces usklađivanja funkcionirao, morate stvoriti povjerenje, a čak i male nedoumice to mogu spriječiti. Ljudi to rade, no to može imati suprotni efekt - veli liječnica.

Također su godine često teška tema, ljudi znaju pisati krive godine. Primjerice, muškarci mogu postavljati smiješno nisku granicu žena koje žele upoznati, što vas može izbaciti iz igre.

- Preuzmite odgovornost za svoju budućnost i odaberite s kim želite razgovarati te prihvatite da je i poneko odbijanje također dio procesa - izjavila je dr. Mairi Macleod.

To znači da ako imate 51 godinu, računalo će reći ne i jednostavno vas neće upoznati jedno s drugim, a možda biste se uživo privukli, bez da ste znali godine. Naime, algoritam nema tu kreativnost i slobodu da bira, on ovisi o brojkama.

- Ali ako ste mladolika, svjetovna i pustolovna žena, ne biste li trebali imati priliku staviti te atribute pred muškarce koji bi mogli biti idealni za vas? - tumači liječnica.

Ako ipak odlučite malo iskriviti istinu, prihvatite da muškarci s kojima komunicirate možda rade isto. Samo se pobrinite da koristite novije fotografije i otkrijte svoju pravu dob čim se upoznate.

- Zauzvrat, trebali biste proširiti vlastite kriterije kako biste dobrim dečkima dali priliku. Naime, nema potrebe biti nerazumno nefleksibilan u površnim stvarima kao što su visina i dob - objasnila je.

Zaboravite filtriranje fotografija

Nema smisla pokušavati potencijalne partnere prevariti zastarjelim, dotjeranim ili filtriranim slikama. Ne ciljate na 'lajkove' na društvenim mrežama - ovdje je cilj ljubav u stvarnom životu - i ovdje se žene srednjih godina mogu sretno odmaknuti od online navika mlađih žena, koje koriste aplikacije poput TikToka koje automatski filtriraju njihova lica.

- Pretpostavljam da muškarac kojeg se nadate upoznati zna da žena u srednjim 50-ima vjerojatno neće imati lice potpuno bez bora. Radost bi trebala proizaći iz prihvaćanja činjenice - ne morate se pretvarati da ste nešto što niste - izjavila je stručnjakinja.

Istraživanja pokazuju da je vjerojatnije da ćete dobiti odgovor od muškarca koji je pravi za vas ako pokažete svoje jedinstvene kvalitete, ono što je svojstveno baš vama.

Foto: DREAMSTIME

- Bit ćete uspješniji ako nekoliko muškaraca misli da ste intrigantni nego ako mnogi muškarci jednostavno misle da izgledate sjajno. Upotrijebite profesionalne fotografije ili zamolite prijatelja da snimi prirodne snimke umjesto da se oslanjate na selfije, a ako spomenete hobi, objavite i fotografiju koja do dokazuje, kako biste zadobili povjerenje - tumači.

Grupna slika s prijateljima pružit će dokaz društvene oštroumnosti, samo se pobrinite da vas je lako identificirati.

Zaobiđite 'igrače'

Algoritam će dati prioritet slanju slika i profila popularnih muškaraca. Ali nemojte se dati zavesti i kontaktirati odmah prvog muškarca kojeg vidite.

- Oni će za vas biti odabrani jer su aktivni na internetu, što znači da postoji velika vjerojatnost da su više zainteresirani za povremene nego za dugoročne obveze. I za ove dečke postoji jaka konkurencija jer će stranica prikazivati njihove profile svim ženama poput vas. Zaobiđite i šarmere te držite mogućnosti otvorenima za tihe muškarce koji bi mogli biti iskreno zainteresirani za vas - izjavila je.

Vaša misija je pronaći prikladnije tipove koje vam algoritam možda i neće predložiti.

Zanemarite fotografije

- Pokušajte prekriti fotografiju i umjesto toga prvo pročitajte njegov profil. Ako se potrudio napisati odgovarajući uvod, to znači da je vjerojatno ozbiljan te ćete time otkriti mnogo korisnije informacije o njemu - predlaže.

Suočite se s tim, u stvarnom životu ljudi ionako nimalo ne sliče svojim fotografijama. I nije li ovo savršena prilika da ponovno procijenite što mislite da smatrate fizički privlačnim? U vašim 20-ima, proćelavi muškarac možda je bio daleko ispod vašeg popisa, ali sada, stvari su možda drugačije.

- Zadržite zdrav razum kad birate, možda nema sve kriterije, kompromis je uvijek dobrodošao. Morate preuzeti odgovornost za pronalaženje muškaraca koji obećavaju, pažljivo proučavajući pojedinačne profile. Ovo vam neće reći sve što trebate znati, ali ćete saznati puno više nego da samo listate slike - savjetuje liječnica.

Napravite prvi korak

Zaboravite ideju pristojnog sjedenja i čekanja da vam netko priđe - mlađe žene sigurno neće čekati.

- Vi upravljate situacijom. Naime, istraživanje nagrađeno Nobelovom nagradom o 'teoriji podudaranja' podupire ideju da ako preuzmete vodstvo, veća je vjerojatnost da ćete dobiti kvalitetniji spoj. Sasvim je u redu da žena napravi prvi korak. Preuzmite odgovornost za svoju budućnost i odaberite s kim želite razgovarati te prihvatite da je poneko odbijanje dio procesa - izjavila je.

Također je vrlo laskavo za muškarce da im se prilazi. Neki će cijeniti što preuzimate vodstvo.

Nema potrebe za finoćom

- Sredovječne žene su veliki stručnjaci kada se radi o ispričavanju i pretjeranom objašnjavanju kada nema potrebe. Pa, pravila angažmana su se promijenila, krajolik je vrlo drugačiji i u svijetu online spojeva možete staviti vlastite misli i osjećaje iznad svega - tumači liječnica.

S druge strane, dopustite si da ne kažete apsolutno ništa onim muškarcima koji se nisu potrudili.

- A ako tjednima razmjenjujete poruke, ali stvari ne napreduju, prekinite stvari s 'Bilo je super razgovarati s tobom, ali mislim da se ne slažemo, želim ti sve najbolje.' Sljedeći! - izjavila je.

Možda se čini brutalnim, ali tako funkcioniraju online sastanci. Međutim, upozorila je da ne odbijate nekoga zbog male iritacije, kao što je loša gramatika ili jak dijalekt.

Više od jednog kandidata

Iako se žene srednjih godina često radije usredotočuju na jednog po jednog muškarca, jer su tako radile u stvarnom životu, savršeno je prihvatljivo držati svoje mogućnosti otvorenima i razgovarati online s dvoje ili troje istovremeno.

- Možete biti prilično sigurni da ti muškarci rade isto, a ova fleksibilnost može ublažiti razočaranje ako jedan od njih otpadne. Za najbolje šanse za uspjeh, vaša prva poruka mora pokazati da ste pročitali njegov profil i da mu sada odgovarate konkretno. Primijetite jedan aspekt njegovog profila i namamite ga da pogleda vaš - tumači.

Izjavljivanjem da se sviđate drugoj osobi povećavate svoje šanse da se vi svidite njemu.

Foto: DREAMSTIME

- Budite oprezni zbog muškaraca koji gube vrijeme. Na svakoj stranici postoje muškarci koji vole 'čavrljati', ali nikad ne idu dalje. Dakle, nakon što ste razmijenili četiri ili pet poruka, vrijeme je da se nađete, osobno ili putem video poziva, kako biste mogli odlučiti ima li on potencijala - savjetuje.

Kako se izdvojiti iz gomile

Umjesto da se pokušavate svidjeti svim muškarcima, preporučuje stvaranje personaliziranog profila koji ističe - a definitivno ne skriva - sve vaše razlike.

- Neki bi muškarci mogli pobjeći kad saznaju da ste fanatik opere, štreberica fizike ili 'mama' 15 zamoraca, ali muškarci koji se bune pred vama su upravo oni muškarci koje ne želite. Umjesto toga, otkrijte te detalje i budite uvjereni da će nešto na vašem pažljivo osmišljenom profilu privući muškarca koji je pravi za vas - ističe liječnica.

Da biste filtrirali 'igrače', uključite redak u svoj profil koji opisuje nešto što biste stvarno željeli raditi - kao što je popiti Merlot u jazz klubu, vidjeti izlazak sunca na Kilimandžaru, gledati sve filmove o Harryju Potteru zaredom.

Zatim zanemarite sve generičke poruke 'Bok!' i usredotočite se na muškarce koji odgovaraju na specifičnosti koje ste spomenuli.

To su oni koji su obratili pozornost - zapravo su pročitali vaš profil - i vjerojatnije je da traže ozbiljnu vezu, piše Daily Mail.