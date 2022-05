Uz ovih 9 savjeta vratite život u normalu nakon razvoda i lakše zaboravite bivšeg partnera

Stručnjakinja za razvode Sarah Woodward otkriva najbolji način da preživite prekid i kako na najbolji mogući način zaboraviti svog bivšeg partnera.

Trebaš to preboljeti za par tjedana — netočno

Tko god je prekinuo vezu, posljedice mogu biti podjednako teške za oboje, smatra Sarah.

- Nitko ne ulazi u vezu misleći da ona neće potrajati. Tjedni i mjeseci koji slijede mogu biti teški i možda ćete se čak osjećati kao da ste krenuli dalje sve dok vas neki okidač ponovno ne vrati u krug tuge. Normalno je osjetiti vrtlog emocija i prisjećati se bivšeg. Kako biste ga u potpunosti preboljeli i zaboravili trebat će vam više od nekoliko tjedana, a čak i nekoliko mjeseci - objašnjava stručnjakinja za razvode.

Neki stručnjaci sugeriraju da može proći i nekoliko mjeseci.

- Ako često razmišljate o tome zašto vaša veza nije uspjela pokušajte isplanirati stvari kojima ćete se radovati s ljudima s kojima volite biti - savjetuje Sarah.

Pamtite samo dobra vremena — netočno

Skinite ružičaste naočale i pokušajte ne romantizirati svoju vezu.

- Napravite popis svega s čime niste bili zadovoljni dok ste bili s bivšim. Možda nije bio razuman s novcem ili nikad nije pomagao s djecom. Zapišite što je nedostajalo u vašoj vezi i prisjetite se toga. Korištenje tih tehnika može vam pomoći da shvatite što želite u novoj vezi - govori Sarah.

Prisjetite se što vam je odgovaralo u prošloj vezi, a što vam je smetalo. To će vam pomoći za sljedeću vezu.

Ništa im ne dugujete - netočno

Često ćete čuti rečenicu 'ali ništa im ne duguješ'. Ako ste bili s partnerom dugi niz godina, ipak im dugujete barem malo poštovanja.

- Kada nastavite sa svojim životom i upoznate novog partnera, vjenčate se ili dobijete djecu bilo bi dobro da to vaš dugogodišnji bivši partner sazna od vas. Saznanje od nekoga drugog moglo bi izazvati ljutnju i ogorčenost. U idealnom slučaju, recite im osobno. Na primjer, ako ste zajednički roditelj nakon razlaza i još uvijek ih redovito viđate. Kako god da im kažete, držite se činjenica. Iako bi nova veza mogla biti primamljiva, provjerite prvo sa sobom jeste li preboljeli svog bivšeg. Pobrinite se da prvo budete sretni sami i da svom bivšem ne govorite samo o novom partneru kako biste mu se osvetili - objašnjava.

Maknite ih sa društvenih mreža — točno

Konstantni podsjetnici na bivšeg mogu biti bolni. Stoga bi možda bilo pametno razdvojiti se i digitalno, barem na neko vrijeme.

- U najmanju ruku, kratkoročno prestanite pratiti svog bivšeg na društvenim mrežama. Posljednje što trebate je vidjeti objave koje pokazuju kako se naizgled lijepo provode nakon vašeg prekida. Trebate si staviti u glavu da prikaz na društvenim mrežama ponekad nije stvaran. Ljudi objavljuju samo dijelove svog života, i to one najljepše. Ako nisu na društvenim mrežama, pokušajte se suzdržati od pitanja zajedničkih prijatelja što rade - tvrdi Sarah.

Ne možete biti prijatelji s bivšim — netočno

Neki parovi uspijevaju ostati dobri prijatelji nakon razlaza. Samo zato što niste uspjeli kao par, to ne znači da ne možete biti prijatelji.

- Zajedno odlučite hoćete li razgovarati telefonom ili ćete se držati poruka. Ako ste bili u dugoj vezi, vjerojatno se poznajete bolje od bilo koga drugog i možete biti izvor podrške jedno drugom kao prijatelji, dugoročno. Ako ste u ranoj fazi teškog prekida, minimalizirajte kontakt s bivšim i njegovom obitelji, barem kratkoročno - objašnjava stručnjakinja za razvode.

Zaboravit češ ga kad budeš sretna - netočno

- Ako ste imali sjajan odnos s bivšim, uvijek ćete imati lijepa sjećanja na vrijeme koje ste proveli zajedno, što je normalno. Nemojte pokušavati izbrisati to vrijeme u svom životu – to je dio vaše povijesti. Bez obzira na to možete imati sretan i ispunjen život. Ipak, to ne znači da se u cijeloj toj sreći nećete prisjetiti nekih lijepih trenutaka sa bivšim - govori Sarah.

Djeca su uvijek na prvom mjestu — točno

- Nakon prekida, i vi i vaš partner uvijek morate staviti dobrobit djece na prvo mjesto. Nakon razlaza, recite im gdje će drugi partner živjeti i kada i kako će ih viđati. Djeca vole rutinu i ona im pomaže smanjiti tjeskobu u razdoblju promjena. Ako možete ostati prijatelji, razmislite o tome da posebne prilike poput Božića provedete zajedno kako se djeca ne bi osjećala tužno - kaže savjetnica.

Recite djeci istinu - netočno

- Ako su djeca mala, ne trebate im reći detaljne razloge vašeg razvoda. Ako ste u iskušenju da im ispričate detalje, zapitajte se što pokušavate postići. Djeca su vrlo pronicljiva i ako je bilo svađa i napetosti kod kuće, oni će to shvatiti. Unaprijed se dogovorite koji ćete im razlog navesti za raskid ako zatraže, i budite jednostavni, koristeći jezik primjeren dobi - tvrdi Sarah.

Raskidi su uvijek grozni — netočno

- Kada se dugotrajna veza raspadne, ključ je u tome da se poštujete i vodite računa o osjećajima druge osobe. Napravite popis financijskih obveza i bankovnih računa koje imate zajedno, kao što su hipoteka, TV pretplate, internet i krediti. Dogovorite se tko će ih ukinuti ili preuzeti. Uvijek možete izabrati da se rastanete u miru - objašnjava stručnjakinja, piše The Sun.

